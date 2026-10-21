Watson habilitó nuevas luces LED en San Francisco: Varela llegó a 69 barrios

El intendente de Florencio Varela, Andrés Watson, acompañó a los vecinos en la puesta en funcionamiento del alumbrado renovado. Además, recorrió una obra de conexión entre cuatro avenidas y destacó que se sostiene íntegramente con fondos municipales.
Municipales21 de octubre de 2026Soledad CastellanoSoledad Castellano

El intendente de Florencio Varela, Andrés Watson, habilitó la renovación total del parque lumínico del barrio San Francisco junto a vecinas y vecinos. Con esa intervención, el distrito alcanzó los 69 barrios con tecnología LED en sus calles, según informó el jefe comunal a través de sus redes sociales.

varela

Watson vinculó la reconversión del alumbrado con el ordenamiento del espacio público y las condiciones de circulación durante la noche. Sostuvo que las nuevas luminarias aportan “mayor visibilidad, seguridad y tranquilidad a las familias que transitan de noche”.

La intervención en San Francisco comprendió la renovación completa de las luminarias del barrio. Su habilitación amplió el alcance de la incorporación de tecnología LED en Florencio Varela.

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Una conexión entre cuatro avenidas con fondos municipales

En otra actividad, el intendente recorrió la obra de conectividad entre las avenidas Senzabello, Güemes, Granaderos y Monteagudo. Describió ese sector como un punto clave que se encontraba intransitable y explicó que la intervención busca ordenar la circulación y mejorar la seguridad y la fluidez del tránsito.

Al referirse al financiamiento, Watson afirmó que el proyecto continúa con recursos “100% municipales” y destacó el aporte de la comunidad mediante el pago de las tasas.

El jefe comunal también cuestionó al Gobierno nacional por la paralización de la obra pública y contrapuso esa decisión con la continuidad de la intervención local.

“Ante la decisión del Gobierno Nacional de paralizar la obra pública en todo el país, mantuvimos el compromiso de planificar el crecimiento de nuestra ciudad y continuar este proyecto estratégico”, expresó.

Watson atribuyó la posibilidad de sostener los trabajos al financiamiento municipal y al cumplimiento de las obligaciones tributarias de los vecinos.

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