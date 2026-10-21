Almirante Brown avanza con obras viales y acelera la renovación de la Ruta 4

El Municipio realiza trabajos de bacheo en Longchamps, Burzaco, Claypole y Rafael Calzada, mientras avanza junto a la Provincia en la tercera etapa de la renovación de la Ruta 4.
Municipales21 de octubre de 2026Andrés MonteroAndrés Montero

El Municipio de Almirante Brown continúa desarrollando obras viales en distintas localidades del distrito, con trabajos de bacheo en hormigón y mejoras sobre corredores estratégicos, pese a las condiciones climáticas adversas registradas durante las últimas semanas.

Las intervenciones se concentran en sectores de Longchamps, Burzaco, Claypole y Rafael Calzada, mientras en paralelo avanzan las nuevas colectoras de la Ruta Provincial N° 4 en articulación con la Dirección de Vialidad bonaerense.

Almirante Brown obras

Bacheo en distintos puntos del distrito

Entre los trabajos más recientes se encuentran las intervenciones en la intersección de Francia y Ortiz, en Longchamps, y en Humberto Primo y Espora, en Burzaco.

También se ejecutaron tareas en Aristóbulo del Valle al 4200 y Billinghurst al 600, en Claypole, y sobre la calle Colón, entre 20 de Septiembre y Altamira, en Rafael Calzada.

El objetivo es mejorar el estado de las calles y las condiciones de circulación en zonas con alta demanda cotidiana.

“Seguimos trabajando para mejorar las calles”

Mariano Cascallares destacó la continuidad de los trabajos aun en un contexto atravesado por el mal tiempo.

“Seguimos trabajando para mejorar las calles de nuestras localidades y brindarles a los vecinos y vecinas mejores condiciones de circulación y seguridad vial”, expresó.

El dirigente remarcó que las obras forman parte de una agenda sostenida sobre distintos sectores del distrito.

El mal tiempo no frenó las intervenciones

Cascallares señaló que las lluvias y otras dificultades climáticas condicionaron parte de la planificación, aunque las tareas continuaron en distintos puntos.

“Aun frente a las dificultades que genera el mal tiempo, continuamos impulsando obras fundamentales para mejorar la conectividad y acompañar el crecimiento de nuestros barrios”, sostuvo.

La intención es mantener el ritmo de intervención y avanzar sobre calles que requieren reparación estructural.

También avanzan las colectoras de la Ruta 4

En paralelo, el Municipio trabaja junto a la Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires en la construcción de nuevas colectoras sobre la Ruta Provincial N° 4.

La obra se desarrolla en el tramo comprendido entre Burzaco y Malvinas Argentinas.

La intervención forma parte de la tercera y última etapa de renovación integral del corredor.

Colectoras en ambos sentidos

Los trabajos contemplan la construcción de colectoras en los dos sentidos de circulación.

El objetivo es agilizar los traslados, ordenar los movimientos vehiculares y mejorar la conectividad entre las localidades atravesadas por la ruta.

La obra también busca reducir conflictos de tránsito en accesos y cruces importantes.

Obras hidráulicas y nuevas luminarias

El proyecto incluye además intervenciones hidráulicas.

Estas tareas apuntan a mejorar el drenaje y acompañar la transformación integral del corredor.

También está prevista la instalación de nuevas luminarias LED para reforzar la visibilidad y la seguridad vial durante la noche.

Un corredor con más de 120 mil vehículos diarios

Según la información difundida por el Municipio, por este tramo circulan diariamente más de 120 mil vehículos.

Ese volumen convierte a la Ruta 4 en uno de los principales corredores del distrito.

La renovación apunta a mejorar su funcionamiento y acompañar tanto los traslados cotidianos como la actividad productiva y comercial de la zona.

Casi 14 kilómetros renovados

Con la finalización de esta última etapa, quedará renovado el corredor de la Ruta Provincial N° 4 a lo largo de casi 14 kilómetros dentro de Almirante Brown.

La traza atraviesa San Francisco Solano, Claypole, San Francisco de Asís, Burzaco y Malvinas Argentinas.

La intervención busca mejorar la integración entre esas localidades y fortalecer la circulación a escala regional.

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