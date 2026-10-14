Almirante Brown refuerza su capacidad operativa con nueva maquinaria y vehículos

El Municipio sumó camiones volcadores, unidades para traslado de personal y un camión con grúa, además de equipamiento para prevención y respuesta ante posibles emergencias climáticas.
Municipales14 de octubre de 2026Andrés MonteroAndrés Montero

El Municipio de Almirante Brown incorporó nuevos camiones, maquinaria y equipamiento con el objetivo de fortalecer las tareas de limpieza, mantenimiento, prevención y servicios urbanos que se realizan diariamente en distintos puntos del distrito.

La nueva flota fue presentada junto al gobernador Axel Kicillof y se concretó a partir de la articulación con el Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires y el Banco Provincia.

El Municipio de Alte Brown presentó una nueva flota de camiones, maquinaria y equipamiento

Nuevos camiones para tareas de limpieza

La incorporación contempla seis camiones volcadores que serán utilizados para tareas de limpieza y retiro de residuos en la vía pública.

También se sumó un camión con grúa que permitirá profundizar los trabajos de limpieza y despeje de arroyos y zanjones.

A esto se agregan tres camiones doble cabina destinados al traslado de trabajadores, herramientas y equipos hacia distintos puntos del distrito.

“Fortalecer las herramientas y los recursos”

Mariano Cascallares destacó la importancia de ampliar la capacidad operativa de las áreas municipales.

“Para nosotros es fundamental fortalecer las herramientas y los recursos con los que cuentan nuestros equipos municipales para profundizar las tareas de limpieza, mantenimiento y prevención en los barrios”, expresó.

El dirigente remarcó que la intención es seguir mejorando la respuesta cotidiana frente a las necesidades que se presentan en cada zona.

Mejor capacidad de respuesta

Cascallares señaló además que la nueva flota permitirá agilizar los trabajos y ampliar el alcance de las intervenciones municipales.

“Vamos a seguir trabajando de manera conjunta para mejorar la capacidad de respuesta y brindar mejores servicios a nuestros vecinos”, sostuvo.

La incorporación apunta a reforzar las tareas que ya realizan distintas áreas de la gestión local.

Provincia Leasing y Banco Provincia

Parte del equipamiento fue adquirido mediante Provincia Leasing.

Cascallares agradeció el acompañamiento del Banco Provincia y de su presidente, Juan Cuattromo, por facilitar el acceso a herramientas de financiamiento para incorporar vehículos y maquinaria.

La articulación permitió sumar recursos destinados al mantenimiento urbano y a distintas tareas operativas.

Equipamiento para emergencias climáticas

En paralelo, el Municipio recibió herramientas destinadas a la gestión del riesgo y a la atención de posibles emergencias climáticas.

La entrega se realizó en el marco del trabajo conjunto con el Ministerio de Ambiente bonaerense y apunta a reforzar las acciones de prevención frente a posibles anegamientos.

El equipamiento busca ampliar la capacidad de intervención ante episodios de lluvias intensas y situaciones que requieran una respuesta rápida.

Qué incluye el kit

El kit está compuesto por una motobomba, un generador eléctrico, diez catres y un gomón.

También incluye cuatro motosierras, dos podadoras de altura, cuatro motoguadañas, cuatro hachas de mano y dos sopladoras de hojas.

A esto se suman elementos de protección y trabajo para el personal.

Elementos de seguridad para los equipos

La entrega contempla diez pares de borcegos de seguridad, diez pares de botas de goma y diez kits de ropa de trabajo.

También se incorporaron diez lentes de protección, diez pares de guantes moteados, diez pilotos y diez chalecos reflectivos.

El objetivo es que los equipos cuenten con herramientas y elementos de protección adecuados durante las intervenciones.

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