Almirante Brown refuerza su capacidad operativa con nueva maquinaria y vehículos
El Municipio de Almirante Brown incorporó nuevos camiones, maquinaria y equipamiento con el objetivo de fortalecer las tareas de limpieza, mantenimiento, prevención y servicios urbanos que se realizan diariamente en distintos puntos del distrito.
La nueva flota fue presentada junto al gobernador Axel Kicillof y se concretó a partir de la articulación con el Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires y el Banco Provincia.
Nuevos camiones para tareas de limpieza
La incorporación contempla seis camiones volcadores que serán utilizados para tareas de limpieza y retiro de residuos en la vía pública.
También se sumó un camión con grúa que permitirá profundizar los trabajos de limpieza y despeje de arroyos y zanjones.
A esto se agregan tres camiones doble cabina destinados al traslado de trabajadores, herramientas y equipos hacia distintos puntos del distrito.
“Fortalecer las herramientas y los recursos”
Mariano Cascallares destacó la importancia de ampliar la capacidad operativa de las áreas municipales.
“Para nosotros es fundamental fortalecer las herramientas y los recursos con los que cuentan nuestros equipos municipales para profundizar las tareas de limpieza, mantenimiento y prevención en los barrios”, expresó.
El dirigente remarcó que la intención es seguir mejorando la respuesta cotidiana frente a las necesidades que se presentan en cada zona.
Mejor capacidad de respuesta
Cascallares señaló además que la nueva flota permitirá agilizar los trabajos y ampliar el alcance de las intervenciones municipales.
“Vamos a seguir trabajando de manera conjunta para mejorar la capacidad de respuesta y brindar mejores servicios a nuestros vecinos”, sostuvo.
La incorporación apunta a reforzar las tareas que ya realizan distintas áreas de la gestión local.
Provincia Leasing y Banco Provincia
Parte del equipamiento fue adquirido mediante Provincia Leasing.
Cascallares agradeció el acompañamiento del Banco Provincia y de su presidente, Juan Cuattromo, por facilitar el acceso a herramientas de financiamiento para incorporar vehículos y maquinaria.
La articulación permitió sumar recursos destinados al mantenimiento urbano y a distintas tareas operativas.
Equipamiento para emergencias climáticas
En paralelo, el Municipio recibió herramientas destinadas a la gestión del riesgo y a la atención de posibles emergencias climáticas.
La entrega se realizó en el marco del trabajo conjunto con el Ministerio de Ambiente bonaerense y apunta a reforzar las acciones de prevención frente a posibles anegamientos.
El equipamiento busca ampliar la capacidad de intervención ante episodios de lluvias intensas y situaciones que requieran una respuesta rápida.
Qué incluye el kit
El kit está compuesto por una motobomba, un generador eléctrico, diez catres y un gomón.
También incluye cuatro motosierras, dos podadoras de altura, cuatro motoguadañas, cuatro hachas de mano y dos sopladoras de hojas.
A esto se suman elementos de protección y trabajo para el personal.
Elementos de seguridad para los equipos
La entrega contempla diez pares de borcegos de seguridad, diez pares de botas de goma y diez kits de ropa de trabajo.
También se incorporaron diez lentes de protección, diez pares de guantes moteados, diez pilotos y diez chalecos reflectivos.
El objetivo es que los equipos cuenten con herramientas y elementos de protección adecuados durante las intervenciones.
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