17 de Octubre propio: la Liga reúne a sus 12 intendentes en Moreno y marca perfil en el tablero bonaerense

Mariel Fernández será anfitriona este sábado de un encuentro en la sede del PJ local, mientras Kicillof encabezará otra actividad en La Matanza y el kirchnerismo movilizará hacia San José 1111.

El 17 de octubre volverá a mostrar las distintas construcciones que conviven dentro del peronismo bonaerense y esta vez la Liga de Intendentes decidió agregar una postal propia. Los doce jefes comunales que integran el espacio se reunirán este sábado a las 19 en Moreno, con la intendenta Mariel Fernández como anfitriona, para conmemorar el Día de la Lealtad.

La fecha amplifica el movimiento. Ese mismo día, Axel Kicillof tiene previsto encabezar una actividad por la mañana en González Catán, La Matanza, mientras sectores del kirchnerismo convocaron por la tarde frente al domicilio de Cristina Fernández de Kirchner, en San José 1111. Máximo Kirchner, por su parte, estará en Chaco.

La Liga eligió sumar su propio escenario. El encuentro será en la sede del Partido Justicialista de Moreno. La elección del distrito tampoco resulta ajena a la construcción que el grupo viene impulsando. Mariel Fernández es una de las dirigentes del espacio mencionadas en distintas discusiones sobre el futuro del peronismo bonaerense.

La Liga está integrada también por Federico Otermín, de Lomas de Zamora; Federico Achával, de Pilar; Federico Susbielles, de Bahía Blanca; Esteban “Tito” Sanzio, de Baradero; Marisa Fassi, de Cañuelas; Juan Pablo García, de Dolores; Gastón Granados, de Ezeiza; Juan de Jesús, de La Costa; Gustavo Menéndez, de Merlo; Hernán Arranz, de Monte Hermoso; y Nicolás Mantegazza, de San Vicente.

Del Congreso a Moreno en menos de 48 horas

La decisión llegó inmediatamente después de otra aparición conjunta. Este jueves, integrantes de la Liga participaron de la quinta Marcha Federal Universitaria hacia el Congreso, en reclamo por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

Antes de incorporarse a la movilización, el grupo mantuvo una reunión en el espacio Reconquista, conducido por Mariel Fernández y ubicado a pocas cuadras del Congreso. Allí terminaron de trabajar la actividad del 17 de octubre.

La secuencia condensa bastante bien el perfil que los intendentes intentan construir. Durante los últimos meses la Liga pasó por el Congreso, Cañuelas, Bahía Blanca, San Vicente y distintos puntos del interior, incorporando temas que van desde endeudamiento familiar y producción hasta Zona Fría, autonomía municipal, infraestructura y recursos.

Esa ampliación de agenda ya había llevado al espacio a discutir problemas comunes entre municipios muy diferentes y a intentar transformar esas demandas en una plataforma política más amplia.

Un espacio que evita elegir una sola terminal

Desde su conformación, la Liga viene moviéndose con una regla relativamente constante: hablar con todos. Los intendentes se reunieron con Kicillof. También mantuvieron encuentros con Máximo Kirchner, referentes del Frente Renovador, José Mayans, Eduardo “Wado” de Pedro, Juliana Di Tullio y el gobernador riojano Ricardo Quintela, entre otros dirigentes.

El objetivo declarado no fue quedar bajo la conducción exclusiva del Movimiento Derecho al Futuro, La Cámpora o el Frente Renovador, sino ganar una representación propia dentro de la mesa del peronismo provincial. La convivencia de contactos explica la decisión del 17.

Federico Achával había resumido esa posición durante la última recorrida conjunta por Bahía Blanca. “Queremos ser los vasos comunicantes dentro del peronismo”, afirmó.

Pero ese rol de articulación convive con una búsqueda propia de poder. Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, el grupo comenzó originalmente como una mesa de intendentes enfocada en temas municipales y fue ampliando progresivamente sus objetivos hasta reclamar participación en las decisiones partidarias y electorales.

Ese salto quedó explicitado a comienzos de octubre. Durante una actividad en Mar del Plata, Achával confirmó cuál es una de las aspiraciones centrales del espacio: “Buscamos que un intendente sea gobernador”.

La Liga no proclamó un candidato. Tampoco definió todavía un mecanismo interno para elegirlo. Pero varios de sus integrantes aparecen en conversaciones sobre la sucesión bonaerense, entre ellos el propio Achával, Otermín, Fernández y Menéndez.

La Liga de Intendentes en el Puerto de Bahía Blanca.

Federico Susbielles también expresó que considera importante que el próximo gobernador tenga experiencia municipal, mientras Gastón Granados planteó que los intendentes deben participar activamente de esa discusión.

El 17-O llega además después de una definición reciente de Otermín. Durante la inauguración del espacio “Nueva Argentina”, en Lomas de Zamora, el intendente cuestionó la política nacional hacia el Conurbano y llamó a construir acuerdos frente al escenario social. “Por respeto a nuestro pueblo debemos alcanzar consensos”, sostuvo.

Dirigentes sin intendencia y una red más amplia

La expansión tampoco quedó limitada a quienes gobiernan. La Liga empezó a conversar con dirigentes peronistas de distritos donde no controla la intendencia, buscando incorporar referentes con aspiraciones locales hacia 2027.

En San Vicente, por ejemplo, hubo contactos con dirigentes de Berisso, Brandsen, Presidente Perón, Esteban Echeverría, Magdalena y Lobos.

La intención es sumar interlocutores territoriales sin transformar inmediatamente esas conversaciones en alineamientos electorales definitivos. A eso se agregó una búsqueda de vínculos con gobernadores e intendentes de otras provincias. La visita de Ricardo Quintela a San Vicente fue una de las primeras expresiones concretas de esa agenda federal.

El contexto le agrega peso al acto de Moreno. El peronismo llegará al Día de la Lealtad sin una única convocatoria. Kicillof tendrá su escenario en La Matanza; el kirchnerismo mantendrá la movilización hacia San José 1111; la Liga estará en Moreno; y Máximo Kirchner desarrollará actividad política en Chaco. La CGT, en tanto, también organizó su propio movimiento alrededor de la fecha.

La multiplicidad de actos refleja que cada estructura intenta llegar a la discusión de 2027 con volumen propio. La Liga decidió hacer lo mismo.