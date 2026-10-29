Riesgo país por las nubes y dudas sobre la economía: el FMI exige acumular reservas y sostener el ajuste

El organismo volvió a poner el foco en la fragilidad financiera argentina y reclamó fortalecer la posición externa.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) volvió a poner bajo observación la situación económica argentina y envió un mensaje al gobierno de Javier Milei en medio de la persistente volatilidad financiera. Con el riesgo país todavía por encima de los 700 puntos básicos y crecientes interrogantes sobre la actividad económica, el organismo recomendó profundizar la acumulación de reservas internacionales, fortalecer la posición externa y mantener la orientación del programa económico acordado con el ministro Luis Caputo.

La advertencia llegó este jueves durante una conferencia de prensa encabezada por Julie Kozack, vocera del FMI, quien se refirió a los desafíos que enfrenta la Argentina para recuperar el acceso al financiamiento internacional y conseguir que la estabilización macroeconómica se traduzca en mayor crecimiento y creación de empleo.

Las declaraciones se produjeron después de una nueva escalada del riesgo país, que el miércoles había alcanzado los 763 puntos. Durante la rueda de este jueves, el indicador elaborado por JP Morgan retrocedió hasta la zona de los 749 puntos, aunque se mantuvo en niveles elevados, mientras los bonos soberanos registraron avances y las acciones argentinas operaron con resultados mixtos.

El FMI ratificó su respaldo al rumbo económico de Milei, pero insistió en que la Argentina necesita consolidar sus reservas, ampliar el financiamiento y generar condiciones para una recuperación más sostenida de la actividad.

La posición del organismo plantea una doble exigencia para el Ejecutivo: preservar la disciplina macroeconómica y avanzar en medidas que permitan mejorar la economía real, en un escenario donde distintos indicadores muestran dificultades para recuperar el consumo, la producción y los ingresos.

El FMI pone el foco en el riesgo país y reclama acumular reservas

Durante su exposición en Washington, Julie Kozack fue consultada por la reciente evolución del riesgo país argentino y las dificultades que enfrenta el Gobierno para reducir el costo del financiamiento.

La portavoz evitó anticipar cómo se comportará el indicador en los próximos meses, pero identificó la acumulación de reservas internacionales como uno de los factores fundamentales para mejorar la situación financiera.

“Nuestro mejor consejo para seguir reduciendo el riesgo país es continuar con la fuerte implementación de las políticas”, sostuvo la funcionaria. En ese sentido, destacó especialmente la necesidad de fortalecer los activos externos del Banco Central y consolidar la posición financiera del país.

El mensaje llega en un momento en el que los inversores siguen de cerca la capacidad de Argentina para afrontar sus vencimientos de deuda y sostener la estabilidad cambiaria. El riesgo país representa la diferencia entre los rendimientos exigidos a los bonos argentinos y los títulos del Tesoro estadounidense utilizados como referencia. Cuanto más elevado es el indicador, mayor es el costo que debería afrontar el Estado para conseguir financiamiento en los mercados internacionales.

Por eso, su permanencia por encima de los 700 puntos constituye una dificultad para la estrategia oficial de regresar al crédito externo en condiciones sostenibles. Kozack reconoció que el Gobierno viene trabajando en el manejo de los compromisos financieros, pero remarcó que la acumulación de reservas y el fortalecimiento de la posición externa siguen siendo objetivos centrales del programa.

Aunque respaldó el programa de Caputo, el FMI advirtió sobre la necesidad de impulsar el crecimiento y el empleo.

Los bonos mejoraron, pero el riesgo país sigue cerca de los 750 puntos

Las declaraciones del FMI coincidieron con una jornada de recuperación parcial de los activos argentinos, después de las pérdidas registradas durante los últimos días. El riesgo país se ubicaba este jueves en 749 puntos básicos, lo que representaba una baja frente a los 763 puntos de la rueda anterior.

Sin embargo, la disminución no fue suficiente para perforar la barrera de los 700 puntos, un nivel que continúa siendo observado con atención por el mercado. Los bonos soberanos en dólares mostraron avances en Wall Street, mientras que los certificados de empresas argentinas, conocidos como ADR, tuvieron un comportamiento dispar.

Entre las compañías que registraron mejoras aparecieron Banco Macro, con una suba del 1,2%, y Loma Negra, que avanzó 0,7%. En sentido contrario, YPF retrocedió 1,7% y Edenor perdió 0,7%, según las cotizaciones informadas durante la jornada. En la Bolsa porteña se observó una mayor presencia de resultados positivos, con avances de Banco Macro del 2,4%, Loma Negra del 1,8% y Cresud del 1,8%.

Crecimiento y empleo: las cuatro reformas que impulsa el organismo

Además de las recomendaciones financieras, el Fondo volvió a plantear la necesidad de que el programa económico genere resultados sobre la actividad productiva. Kozack explicó que el entendimiento alcanzado entre el equipo técnico del organismo y las autoridades argentinas contempla tres objetivos principales: sostener la desinflación, fortalecer la capacidad de respuesta de la economía e impulsar el crecimiento.

Para avanzar en esa dirección, el FMI identificó cuatro medidas que considera prioritarias. La primera es ampliar el mercado de capitales y el acceso al crédito, con el objetivo de mejorar las posibilidades de financiamiento para empresas y hogares y estimular la inversión privada.

La segunda apunta a profundizar la flexibilidad del mercado laboral, una orientación que el organismo vincula con la creación de puestos de trabajo en el sector privado. La tercera está relacionada con el avance de las concesiones de infraestructura, como mecanismo para incorporar inversiones y desarrollar proyectos sin depender exclusivamente del financiamiento estatal.

Finalmente, el Fondo planteó la necesidad de acelerar las inversiones estratégicas comprendidas en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

Según Kozack, los proyectos aprobados bajo ese esquema superan los US$70.000 millones. Esa cifra corresponde a inversiones comprometidas o autorizadas dentro del régimen y no implica que todo ese capital ya haya ingresado efectivamente al país.

El organismo sostiene que estas herramientas deberían contribuir a ampliar el crecimiento y favorecer la generación de empleo durante los próximos años. Sin embargo, los efectos de esas políticas dependerán de su implementación, del comportamiento de la inversión y de la evolución de la demanda interna.

Las declaraciones del FMI coincidieron con una jornada de recuperación parcial de los activos argentinos, después de las pérdidas registradas durante los últimos días.

Las dudas sobre una posible recesión y las metas del programa

Uno de los puntos sensibles de la conferencia estuvo relacionado con la evolución de la actividad económica. La portavoz fue consultada por las advertencias de economistas que consideran posible que Argentina registre una recesión técnica cuando se conozcan los resultados correspondientes al tercer trimestre de 2026.

La definición suele utilizarse para describir dos trimestres consecutivos de contracción del producto interno bruto en términos desestacionalizados. Kozack evitó confirmar ese escenario y no anticipó nuevas proyecciones sobre el desempeño económico argentino.

Tampoco realizó comentarios específicos sobre la posibilidad de que el Gobierno necesite solicitar una dispensa, conocida como waiver, por incumplimientos de metas acordadas con el organismo. En lugar de anticipar definiciones, la funcionaria insistió en que el objetivo compartido es extender los resultados de la estabilización hacia una expansión económica más sólida y una mayor generación de puestos de trabajo.

El planteo aparece después de que el FMI y el Gobierno alcanzaran un acuerdo técnico por la tercera revisión del programa firmado en 2025. Ese entendimiento constituye una instancia importante para evaluar el cumplimiento de los compromisos asumidos, aunque las decisiones finales que correspondan quedan sujetas a los procedimientos institucionales del organismo.

El contraste con el consumo, los salarios y la situación de las pymes

Las recomendaciones del FMI llegan en un contexto en el que distintos indicadores muestran dificultades para consolidar la recuperación de la economía real.

Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, un relevamiento reciente del Banco Provincia reveló que el 36% de los trabajadores privados incluidos en una muestra de más de 320.000 cuentas sueldo agota el saldo proveniente de sus haberes antes del décimo día del mes.

El mismo estudio registró una caída del 4,3% del salario real entre julio de 2025 y julio de 2026, mientras que el consumo realizado mediante tarjetas y Cuenta DNI retrocedió 8,6% en términos reales durante ese período.

La situación también se refleja en las pequeñas y medianas empresas. Una encuesta de APYME y la Universidad Nacional de José C. Paz, realizada sobre 209 firmas, mostró que el 75,6% de las participantes rechaza el rumbo económico y que el 43,5% considera que su actividad enfrenta riesgo de desaparecer.

Además, más de la mitad de las empresas consultadas reportó caídas en sus ventas, mientras que el 34% reconoció haber reducido personal durante el tercer trimestre.

En ese contexto, el desafío de extender la estabilización hacia el crecimiento y el empleo adquiere relevancia para evaluar los resultados del programa económico.