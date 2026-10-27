Consumo en caída: los hogares acumulan dos meses de retroceso y la recuperación económica vuelve a estancarse

Un informe de la Cámara Argentina de Comercio reveló que el gasto familiar bajó 0,8% interanual en septiembre y permanece por debajo de los niveles de comienzos de 2025.

El consumo de los hogares argentinos volvió a registrar números negativos durante septiembre y acumuló dos meses consecutivos de caída interanual, en un escenario marcado por las dificultades para recuperar el poder de compra y la menor utilización del crédito. Según el último informe de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), el indicador retrocedió 0,8% respecto del mismo mes de 2025 y mostró un comportamiento prácticamente estancado frente a agosto.

El relevamiento señaló que el gasto en bienes y servicios finales apenas avanzó 0,05% mensual en términos desestacionalizados, una variación que la entidad considera insuficiente para hablar de una recuperación. Además, el nivel general permanece 2% por debajo del máximo alcanzado a principios de 2025, después de varios meses de oscilaciones y retrocesos.

La situación se presenta en medio de las dificultades que atraviesa la actividad económica durante la gestión de Javier Milei, con diferencias importantes entre los sectores. Mientras algunas categorías vinculadas con servicios registraron aumentos, otras relacionadas con la adquisición de vehículos, indumentaria y actividades recreativas volvieron a mostrar resultados negativos.

El informe también puso el foco en la evolución de los ingresos y el financiamiento de las familias. Aunque la inflación acumuló una desaceleración respecto de períodos anteriores, el ingreso disponible de los hogares registró retrocesos interanuales durante los últimos meses, mientras que los préstamos personales, prendarios y el crédito mediante tarjetas comenzaron a perder impulso.

Dos meses de caída y un consumo que no logra despegar

Los resultados de septiembre confirmaron la continuidad del deterioro observado durante agosto, cuando el Indicador de Consumo había registrado una baja interanual del 1,1% y una contracción mensual desestacionalizada del 0,8%.

En septiembre, la caída frente al mismo período del año anterior se moderó al 0,8%, pero el incremento mensual de apenas 0,05% dejó al indicador prácticamente sin cambios. La CAC explicó que el consumo permanece oscilando alrededor de valores similares desde finales de 2024, todavía reducidos en comparación con otros momentos de la historia reciente.

En ese contexto, la entidad destacó que la desaceleración de la inflación resulta necesaria para mejorar los ingresos reales y recuperar la capacidad de compra, aunque advirtió que todavía no se observa una mejora generalizada. Durante septiembre, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró un aumento del 1,9%, por encima del 1,7% de agosto. La inflación interanual, en tanto, se ubicó en 33,4%.

El análisis por actividades mostró que las mayores dificultades se concentraron en rubros vinculados con bienes durables y determinados gastos de los hogares. Transporte y vehículos encabezó las caídas, con una contracción interanual del 5,5%, que restó 0,8 puntos porcentuales al indicador general. Según la CAC, el resultado estuvo asociado principalmente con el retroceso en el patentamiento de automóviles, que no logró ser compensado por el crecimiento de las ventas de motocicletas.

La recreación y cultura también presentó un desempeño negativo, con una disminución del 3,4% interanual, después de haber registrado una mejora en la comparación del mes anterior. Por su parte, indumentaria y calzado retrocedió 1,5%, un resultado que reflejó nuevas dificultades en una actividad que viene mostrando variaciones negativas en distintos períodos del año. En contraste, vivienda, alquileres y servicios públicos creció 5,2% interanual, impulsado principalmente por el aumento de la demanda de electricidad.

El conjunto de los rubros restantes también registró una baja de 1,1%, lo que evidencia que las dificultades no se concentraron exclusivamente en la venta de automóviles o productos textiles.

El consumo masivo cayó 1,2% y acumula un retroceso durante 2026

Una de las señales más importantes del relevamiento apareció en los bienes de consumo masivo, categoría que comprende productos de alta rotación y uso cotidiano. Durante septiembre, ese segmento presentó una caída interanual del 1,2%, mientras que en la comparación mensual desestacionalizada retrocedió 1% respecto de agosto.

El resultado prolongó una trayectoria de fluctuaciones que, según la Cámara Argentina de Comercio, mantiene una tendencia descendente durante 2026. En el acumulado de los primeros nueve meses del año, el consumo masivo disminuyó 2,7% respecto del mismo período de 2025, un dato que muestra que las dificultades se extienden más allá de un mes puntual.

La evolución de esta categoría resulta relevante porque incluye bienes adquiridos habitualmente por las familias y permite observar cambios en los patrones de consumo cotidiano.

En ese sentido, el informe señaló que la recuperación de las compras masivas perdió impulso, aun cuando la inflación se mantiene por debajo de los registros observados en etapas anteriores.

La CAC considera que una mejora sostenida del ingreso disponible será fundamental para modificar esta tendencia, especialmente en los hogares que destinan una parte importante de sus recursos a gastos habituales. La entidad también advirtió que los resultados positivos registrados durante determinados meses no fueron suficientes para consolidar una recuperación sostenida del sector.

En el acumulado de los primeros nueve meses del año, el consumo masivo disminuyó 2,7% respecto del mismo período de 2025.

El crédito también pierde fuerza y complica las compras

Otro de los factores identificados por la CAC es la evolución del financiamiento destinado a los hogares, que había experimentado una expansión importante durante 2024 y 2025. Según el informe, ese proceso comenzó a perder fuerza durante 2026, especialmente en las tarjetas de crédito y los préstamos personales y prendarios.

La entidad advirtió que estos instrumentos entraron en un “leve pero constante retroceso”, después de varios meses de estancamiento hacia finales del año pasado. La menor expansión del crédito tiene consecuencias potenciales sobre las compras de bienes durables, especialmente automóviles y electrodomésticos, cuyos niveles de comercialización suelen estar vinculados con las condiciones de financiamiento.

El relevamiento señaló que tanto el patentamiento de vehículos como el consumo de electrodomésticos muestran contracciones durante este año, después del crecimiento registrado en el bienio anterior. En cambio, los créditos hipotecarios mantienen una trayectoria ascendente, aunque con una expansión más moderada.

La evolución del mercado inmobiliario también presenta diferencias. Las escrituras de compraventa dejaron de crecer durante los últimos meses, pero conservaron buena parte de los niveles recuperados previamente.

Para la Cámara, la disponibilidad de préstamos y la evolución de los ingresos constituyen dos factores centrales para sostener la demanda, particularmente en aquellas actividades donde el financiamiento resulta determinante para concretar operaciones.

La actividad económica también mostró señales de retroceso

La debilidad del consumo coincidió con un período de menor dinamismo en la actividad económica general. Según los datos del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) citados por la CAC, durante agosto la producción de bienes y servicios registró una caída interanual del 1,7%.

Ese comportamiento coincidió con el retroceso del consumo familiar durante el mismo mes, aunque ambos indicadores presentan metodologías y alcances diferentes. La Cámara recordó que durante 2024 la actividad económica y el consumo mostraron variaciones negativas en todos los meses, mientras que en 2025 ambos indicadores registraron recuperaciones a distintas velocidades.

En 2026, en cambio, el desempeño se volvió menos uniforme, con períodos de crecimiento y otros de contracción. La entidad señaló que el comportamiento de los bienes durables representa uno de los principales cambios respecto del bienio anterior, cuando las compras de determinados productos habían registrado una expansión sostenida.

“La trayectoria del consumo masivo pausó su recuperación”, sintetizó la CAC en su informe, al describir las dificultades para sostener una mejora generalizada de la demanda.

El organismo también destacó que el comportamiento de los automóviles y electrodomésticos plantea interrogantes sobre la continuidad de la recuperación en esas actividades.