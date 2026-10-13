La inflación de septiembre marcó 1,9%: los alimentos superaron el promedio y el año acumula 23,6%

El IPC avanzó dos décimas frente al 1,7% de agosto y alcanzó una variación interanual del 33,4%.

La inflación de septiembre fue del 1,9%, según informó este martes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). El Índice de Precios al Consumidor aceleró dos décimas respecto de agosto, acumuló una suba del 23,6% durante los primeros nueve meses de 2026 y alcanzó una variación del 33,4% en los últimos doce meses.

El movimiento mensual se produjo después del 1,7% registrado en agosto, que había sido el nivel más bajo del año. Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, el índice había desacelerado entonces 0,4 puntos frente al 2,1% de julio y acumulaba hasta ese momento un aumento del 21,3%.

La cifra de septiembre coincidió además con la proyección del último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central. Los analistas consultados por la autoridad monetaria habían elevado previamente su cálculo desde 1,8% hasta 1,9%.

Vivienda encabezó los aumentos

La mayor suba del mes correspondió a Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, que avanzó 3,1%. Detrás se ubicó Educación, con 3%, mientras Comunicación aumentó 2,5% y Salud, 2,4%. En todos esos casos, las variaciones quedaron por encima del índice general.

En vivienda incidieron los movimientos de tarifas de servicios públicos y alquileres, mientras que en educación se registraron actualizaciones en las cuotas de establecimientos privados. En salud se computaron incrementos en medicamentos y medicina prepaga.

Alimentos y bebidas no alcohólicas aumentó 2%, una décima por encima del promedio nacional. Por su peso dentro de la canasta del IPC, fue además la división con mayor incidencia en la variación mensual en todas las regiones, con excepción del Gran Buenos Aires, donde el principal aporte correspondió a vivienda y servicios.

En el extremo opuesto, Restaurantes y hoteles presentó el menor incremento mensual, con 1,1%. Prendas de vestir y calzado subió 1,4%, igual que Bebidas alcohólicas y tabaco. Transporte avanzó 1,5% y Equipamiento y mantenimiento del hogar, 1,6%. Recreación y cultura y Bienes y servicios varios se ubicaron en 1,9%, en línea con el nivel general.

La dispersión entre los distintos componentes dejó así una diferencia de dos puntos porcentuales entre Vivienda, que encabezó el relevamiento con 3,1%, y Restaurantes y hoteles, que cerró la tabla con 1,1%.

La apertura del IPC por categorías también mostró diferencias. Los precios estacionales aumentaron 2,9%, impulsados principalmente por verduras, tubérculos y legumbres. Los regulados avanzaron 2,3%, con incidencia de gas, electricidad y medicina prepaga.

La inflación núcleo, que excluye componentes estacionales y precios sujetos a regulación, se ubicó en 1,7% durante septiembre.

De esta manera, tanto los productos estacionales como los regulados registraron aumentos superiores al IPC general, mientras el componente núcleo quedó dos décimas por debajo.

GBA y la región Pampeana llegaron al 2%

El resultado tampoco fue uniforme en todo el país. El Gran Buenos Aires y la región Pampeana registraron las variaciones mensuales más elevadas, con 2% en ambos casos. El Noroeste y Cuyo se ubicaron en 1,9%, en línea con el promedio nacional.

Por debajo quedaron el Noreste, con 1,7%, y la Patagonia, con 1,4%, el menor registro entre las seis regiones relevadas por el INDEC.

En el caso particular del GBA, Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles fue la división que realizó el mayor aporte al índice mensual. En el resto de las regiones ese lugar correspondió a Alimentos y bebidas no alcohólicas.

El recorrido de los precios durante 2026 mostró diferentes velocidades. El año comenzó con una inflación de 2,9% en enero, cifra que se repitió en febrero. En marzo el IPC llegó al 3,4%, el registro mensual más alto de los primeros nueve meses.

A partir de allí, el índice bajó a 2,6% en abril, 2,1% en mayo y 1,9% en junio. Julio marcó nuevamente 2,1%, agosto descendió hasta 1,7% y septiembre terminó en 1,9%.

Con esa secuencia, el acumulado entre enero y septiembre alcanzó el mencionado 23,6%. En la comparación interanual, en cambio, el indicador pasó del 33,5% de agosto al 33,4% en septiembre.

La canasta básica aumentó 1,7%

Junto con el IPC, el INDEC difundió la actualización de las canastas utilizadas para establecer las líneas de indigencia y pobreza. Tanto la Canasta Básica Alimentaria (CBA) como la Canasta Básica Total (CBT) aumentaron 1,7% durante septiembre, por debajo del 1,9% registrado por el índice general.

En la comparación con septiembre de 2025, la CBA acumuló un incremento de 40%, mientras que la CBT avanzó 38,7%. En ambos casos, la variación interanual quedó por encima del 33,4% del IPC.

Para un hogar compuesto por dos adultos y dos menores, la Canasta Básica Total alcanzó los $1.632.505, monto necesario para no quedar por debajo de la línea de pobreza. La Canasta Básica Alimentaria llegó a $738.690, correspondiente al umbral de indigencia.

En agosto, ambas canastas habían aumentado 2,6%, frente a una inflación general del 1,7%. Como informó GLP entonces, la diferencia había colocado a los bienes y servicios básicos utilizados para medir pobreza e indigencia por encima del IPC mensual.

#DatoINDEC Un hogar de cuatro integrantes necesitó $1.632.505 para superar el umbral de pobreza en septiembre de 2026: 1,7% más que el mes previo https://t.co/yPSQfrud8L https://t.co/fsL5AoJJUz — INDEC Argentina (@INDECArgentina) October 13, 2026

El mercado había anticipado el 1,9%

El dato oficial coincidió con la estimación central del mercado. El último REM había proyectado 1,9% para septiembre, después de corregir una previsión previa de 1,8%. Para los meses siguientes, los participantes del relevamiento esperan variaciones mensuales dentro de una franja de 1,6% a 1,8% entre octubre de 2026 y marzo de 2027.

El mismo informe mantuvo una proyección de 30% de inflación para todo 2026 y calculó una variación del 21,1% para los doce meses siguientes.

El dato de septiembre dejó así al IPC nacional en 1,9% mensual, 23,6% acumulado durante 2026 y 33,4% interanual, con vivienda, educación, comunicaciones y salud encabezando las subas, y alimentos avanzando una décima por encima del nivel general.