León XIV fue operado con éxito y mantiene a Sudamérica en agenda: qué pasa con su visita a la Argentina

El Vaticano informó que la intervención para extirpar un nódulo pulmonar terminó según lo previsto.

El papa León XIV fue operado con éxito este martes en el Policlínico Universitario Agostino Gemelli de Roma, donde un equipo de cirugía torácica le extirpó un nódulo pulmonar detectado durante controles médicos recientes. La intervención concluyó dentro de los tiempos previstos y el Pontífice regresó a su habitación para comenzar el período de recuperación.

“La intervención ha concluido con éxito, en el plazo y de la forma previstos, y el Santo Padre ha regresado a su habitación”, comunicó la Santa Sede después de la cirugía.

El procedimiento se realizó menos de un mes antes del inicio de la primera gira apostólica de León XIV por América del Sur, prevista entre el 6 y el 17 de noviembre y con escalas en Uruguay, Argentina y Perú. Hasta el momento, el Vaticano no anunció cambios en ese calendario.

La agenda oficial establece que el Papa llegará a la Argentina el domingo 8 de noviembre y permanecerá en el país hasta el miércoles 11, con actividades en Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján. Será la primera visita de un pontífice al territorio argentino desde el viaje de Juan Pablo II en 1987.

Una operación programada después de un control de rutina

León XIV había anunciado personalmente la intervención el domingo 11 de octubre, al finalizar el Ángelus en la Plaza de San Pedro. “Recientemente, durante unas revisiones, los médicos me han detectado un nódulo circunscrito al pulmón. Se ha detectado en una fase muy inicial y está bien localizado”, explicó ante los fieles.

El Papa agregó que los especialistas consideraron conveniente retirarlo y que decidió seguir esa recomendación. “Los médicos consideran conveniente intervenir y, por lo tanto, siguiendo sus consejos, he decidido operarme para extraerlo”, afirmó.

La Santa Sede precisó posteriormente que la lesión había sido descubierta durante controles médicos de rutina y que la internación posterior a la intervención estaba prevista inicialmente por alrededor de una semana.

León XIV, de 71 años, ingresó este martes al Gemelli y quedó bajo la atención del equipo de cirugía torácica encabezado por el profesor Stefano Margaritora.

Queridos amigos: recientemente, durante una revisión, los médicos me han detectado un nódulo localizado en el pulmón. Se ha detectado todavía en una fase muy temprana y está bien localizado. Los médicos consideran oportuno intervenir. Por eso, siguiendo sus consejos, he decidido operarme para removerlo. La operación ya está programada para los próximos días. Les agradezco su cercanía espiritual y me encomiendo a sus oraciones. — Papa León XIV (@Pontifex_es) October 11, 2026

La operación obligó a modificar las actividades del Pontífice en el Vaticano. Todas sus audiencias quedaron suspendidas hasta el martes 20 de octubre, mientras transcurre el período inicial de recuperación.

Entre las actividades afectadas se encontraba la misa prevista para el miércoles 14 en el marco del encuentro por los diez años de la exhortación apostólica Amoris laetitia. León XIV dispuso que la celebración fuera encabezada por el cardenal Luis Antonio Tagle.

El secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, contó antes de la intervención que había hablado con el Papa y destacó la forma en que estaba atravesando el proceso. “Cuando estas cosas se detectan a tiempo, se consiguen resolver”, señaló.

El Vaticano informó después que la cirugía terminó sin modificaciones respecto del procedimiento previsto y que León XIV volvió a su habitación una vez concluida.

El Pontífice permanecerá internado alrededor de una semana y suspendió sus actividades hasta el 20 de octubre.

Sudamérica sigue en el calendario

La recuperación se produce con una fecha marcada en el calendario: el 6 de noviembre, cuando está previsto que comience la gira sudamericana. El cronograma oficial publicado por la Santa Sede continúa incluyendo el viaje apostólico a Uruguay, Argentina y Perú entre el 6 y el 17 de noviembre.

El recorrido abarcará doce días y diez ciudades. La primera etapa será Uruguay, entre el 6 y el 8. Allí están previstas actividades en Montevideo, Paysandú y Florida. Luego llegará el turno de la Argentina, donde permanecerá hasta el 11 de noviembre. Finalmente, viajará a Perú, con escalas en Lima, Chiclayo, Cuzco y Pucallpa, hasta el día 17. Perú tiene además un vínculo particular con León XIV. Robert Francis Prevost desarrolló allí buena parte de su actividad pastoral antes de ser elegido Papa y fue obispo de Chiclayo entre 2015 y 2023.

Un día antes de la intervención, León XIV mantuvo su agenda de audiencias y recibió, entre otros representantes de la Iglesia, al arzobispo argentino Jorge Eduardo Lozano. Según relató el propio entorno del prelado, al finalizar el encuentro el Pontífice le dijo: “Nos vemos en la Argentina”.

La frase fue pronunciada antes de la hospitalización y mientras la Santa Sede mantenía sin cambios el cronograma sudamericano. Por ahora, ninguna de las tres conferencias episcopales involucradas comunicó modificaciones. Tampoco hubo un cambio oficial del programa por parte del Vaticano después de conocerse la operación.

Por ahora, sigue programada la gira del 6 al 17 de noviembre por Uruguay, Argentina y Perú, con cuatro días de actividades en territorio argentino.

Cuatro días en Argentina

Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, León XIV tiene previsto permanecer en la Argentina desde el domingo 8 hasta el miércoles 11 de noviembre. La agenda combina reuniones institucionales, encuentros sociales y celebraciones religiosas.

El recorrido contempla actividades en Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján. El lunes 9 está prevista una visita al Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, institución dedicada a la atención de personas con discapacidad. Luego tendrá lugar una de las celebraciones masivas programadas en la Ciudad de Buenos Aires.

El martes 10, León XIV viajará a Córdoba, donde encabezará actividades religiosas antes de regresar a Buenos Aires para participar de un encuentro con jóvenes.

La última jornada tendrá uno de sus puntos centrales en la provincia de Buenos Aires. El miércoles 11 está prevista una visita a un complejo penitenciario y posteriormente una misa frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, antes de partir rumbo a Lima.

La organización también llevó al Gobierno nacional a establecer un esquema especial de feriados. El Decreto 1103/2026 dispuso que el lunes 9 de noviembre sea feriado nacional en todo el país.

Para el martes 10 se estableció un feriado limitado a Córdoba y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mientras que el miércoles 11 tendrá ese carácter exclusivamente en la provincia de Buenos Aires, coincidiendo con la jornada prevista en Luján.

La decisión respondió a las necesidades de seguridad, transporte y circulación generadas por las actividades y por el volumen de asistentes esperado.

La situación médica del Papa también fue abordada por el presidente Javier Milei antes de la operación. El mandatario afirmó que el Gobierno argentino mantendrá la organización prevista, pero aseguró que existe disposición para modificar el calendario en caso de que la recuperación de León XIV obligue a cambiar las fechas.

“Si la situación demanda un corrimiento en la fecha, nosotros estamos dispuestos a hacer los ajustes necesarios”, sostuvo Milei. Por ahora, esa posibilidad no se tradujo en ningún cambio formal.

La Conferencia Episcopal Argentina, el Gobierno nacional y las administraciones de Buenos Aires y Córdoba mantienen sus dispositivos de organización mientras siguen los partes médicos procedentes de Roma.