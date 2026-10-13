Presupuesto 2027 bajo la lupa: el Gobierno confirmó una caída del PBI en seguridad social y defendió el equilibrio fiscal

Carlos Guberman, secretario de Hacienda de la Nación.

El secretario de Hacienda, Carlos Guberman, abrió este martes la discusión del Presupuesto 2027 en la Cámara de Diputados y confirmó que el proyecto contempla “una caída en la seguridad social del 0,23% del PBI” como consecuencia de la entrada en vigencia del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), creado por la reforma laboral sancionada este año.

La definición apareció durante la primera reunión informativa de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, convocada oficialmente para analizar el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo el 15 de septiembre. Guberman defendió el equilibrio fiscal previsto para el próximo ejercicio y ratificó las principales variables económicas incluidas por el Gobierno: crecimiento del 4%, inflación del 18% a diciembre y un dólar de $1.847,60 al cierre de 2027.

La exposición también estuvo atravesada por los reclamos sobre universidades, discapacidad y seguridad social, además de los pedidos opositores para que participen del debate el ministro de Economía, Luis Caputo, y el secretario de Finanzas, Federico Furiase. Según se informó durante la reunión, ninguno de los dos concurrirá por ahora a defender el proyecto.

El FAL y la caída de 0,23% del PBI en seguridad social

Uno de los datos nuevos que dejó Guberman estuvo relacionado con el impacto presupuestario del Fondo de Asistencia Laboral. “Una caída en la seguridad social del 0,23% del PBI por la entrada en vigencia del Fondo de Asistencia Laboral”, confirmó el funcionario al explicar las previsiones para 2027.

El FAL fue creado por la Ley de Modernización Laboral 27.802 y comenzará a recibir aportes correspondientes al período devengado de noviembre de 2026. Su objetivo es conformar cuentas destinadas a contribuir al pago de indemnizaciones laborales y otras obligaciones derivadas de la finalización de relaciones de trabajo.

La reglamentación de ARCA fijó una contribución mensual obligatoria equivalente al 2,5% de las remuneraciones para micro, pequeñas y medianas empresas y entidades sin fines de lucro, y del 1% para el resto de los empleadores privados alcanzados.

Esos montos serán detraídos de las contribuciones patronales que actualmente tienen como destino el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), el PAMI, el Fondo Nacional de Empleo y el Régimen Nacional de Asignaciones Familiares. La resolución de ARCA establece que el sistema calculará automáticamente las nuevas alícuotas.

La cifra informada ahora por Hacienda permite medir el efecto que esa modificación tendrá sobre el esquema presupuestario: 0,23 puntos del Producto Interno Bruto menos dentro de seguridad social durante 2027, según la estimación presentada por Guberman ante los diputados.

Carlos Guberman - Secretario de Hacienda de la Nación: “No hay destrucción de empleo. El empleo formal sigue creciendo, aportes y contribuciones van a seguir creciendo” De la serie de Empleo asalariado en el sector privado sin estacionalidad de SIPA: 🔸 De diciembre 2023 a junio 2026: pérdida de 246.312 puestos de trabajo 🔸 Solo en lo que va de 2026: 45.967 puestos menos Acá pueden bajar la serie y chequearlo ustedes: https://t.co/jYtgLeZMTw — Hernán Letcher (@hernanletcher) October 13, 2026

El peso de jubilaciones y pensiones en las cuentas de 2027

La seguridad social concentra una parte central del proyecto que llegó al Congreso. Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, el Presupuesto contempla alrededor de $102 billones para jubilaciones, pensiones y otras prestaciones previsionales, dentro de un esquema de gastos totales consolidados cercano a los $216 billones.

Dentro de ese monto aparecen aproximadamente $3,9 billones para bonos previsionales. El cálculo oficial supone mantener durante el próximo año el refuerzo actualmente vigente de $70.000, sin un incremento nominal incorporado al proyecto.

Un análisis previo publicado por GLP a partir de datos del OCEPP mostró que la partida destinada específicamente al bono quedaría 60,8% por debajo del nivel de 2023 en términos reales. En el conjunto de políticas sociales y seguridad social, los recursos permanecerían 11,8% por debajo de aquel año, pese a la recuperación proyectada respecto de 2026.

El proyecto prevé, por otra parte, una mejora real de los pagos previsionales regulares frente al año actual. Según los cálculos de la Oficina de Presupuesto del Congreso citados por GLP, el incremento sería de 5,7% interanual, mientras la cantidad de titulares de jubilaciones, pensiones y retiros pasaría de 9,20 millones a 9,12 millones.

Otro de los principales cruces de la jornada estuvo relacionado con las partidas destinadas a discapacidad. Guberman aseguró que el proyecto contempla los recursos necesarios aun si aumenta la cantidad de beneficiarios. “Está previsto el financiamiento del 100% del presupuesto para las personas con discapacidad”, afirmó.

También sostuvo que el esquema podría responder ante un aumento significativo de las pensiones y de las prestaciones médicas. El funcionario señaló que la partida de atención sanitaria fue duplicada y afirmó que, incluso si aumentara el universo de personas que reúne las condiciones para acceder a una pensión, el gasto estaría contemplado.

El proyecto asigna alrededor de $7,25 billones al área de discapacidad. De ese total, cerca de $6,094 billones corresponden a Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral y aproximadamente $1,1 billones a la atención médica de sus beneficiarios.

La discusión no se agota en los montos. El texto presupuestario incluye modificaciones al régimen vigente de pensiones y prestaciones, algunos de cuyos puntos ya están siendo renegociados entre La Libertad Avanza y bloques aliados.

“Está previsto el financiamiento del 100% del presupuesto para las personas con discapacidad”, afirmó Guberman.

Universidades: $7,3 billones contra un pedido de $11 billones

El financiamiento universitario volvió a ocupar parte de los cuestionamientos opositores durante la exposición. El proyecto enviado por el Ejecutivo asigna aproximadamente $7,3 billones al sistema universitario nacional, mientras que el Consejo Interuniversitario Nacional calculó necesidades por $11 billones para 2027. La diferencia alcanza aproximadamente $3,7 billones.

Los rectores vienen desarrollando una ronda de reuniones con diputados y senadores para intentar modificar las partidas durante el tratamiento legislativo. El cálculo del CIN contempla salarios docentes y no docentes, funcionamiento, becas, infraestructura, investigación, hospitales universitarios y otros programas.

El presidente del CIN, Franco Bartolacci, sostuvo que el cálculo elaborado por las universidades responde a las obligaciones establecidas por la Ley de Financiamiento Universitario. El proyecto oficial, en cambio, contempla $7.349.082 millones para el conjunto del sistema.

Durante la reunión de este martes, diputados de Unión por la Patria volvieron a reclamar que el presupuesto incorpore los recursos necesarios para cumplir esa norma.

Crecimiento del 4%, inflación del 18% y dólar de $1.848

Guberman también defendió las variables utilizadas por Economía para confeccionar el proyecto. Para 2027, el Poder Ejecutivo calcula una expansión del PBI del 4%, una inflación acumulada del 18% a diciembre y un tipo de cambio de alrededor de $1.848 por dólar al cierre del ejercicio.

El proyecto contempla además un superávit primario equivalente al 1,3% del PBI y un resultado financiero positivo del 0,2%.

Las estimaciones de actividad incluidas en el texto fueron cuestionadas durante la reunión. La diputada Julia Strada le preguntó a Guberman si consideraba que la economía atravesaría una recesión durante el tercer trimestre de 2026. El funcionario respondió negativamente. La legisladora replicó: “Es una pena que venga a mentirle a los diputados”.

El último Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central, publicado el 6 de octubre, estimó una contracción desestacionalizada del 1% durante el tercer trimestre de 2026 y redujo a 1,5% la previsión de crecimiento para el conjunto del año. Para el primer trimestre de 2027, los participantes esperan una expansión trimestral del 0,7%.

Cuando se confeccionó el proyecto, las previsiones del mercado para 2027 también se ubicaban por debajo del crecimiento oficial: el REM proyectaba una expansión anual del 2,9%, frente al 4% incorporado por Economía.

La diputada Julia Strada le preguntó a Guberman si consideraba que la economía atravesaría una recesión durante el tercer trimestre de 2026.

El Presupuesto todavía debe atravesar la negociación política

La exposición de Guberman fue apenas el comienzo del recorrido parlamentario. La Comisión de Presupuesto y Hacienda tiene convocada otra reunión informativa para este miércoles 14 de octubre, con funcionarios nacionales invitados para continuar explicando el proyecto.

El oficialismo planteó como objetivo firmar los dictámenes el 28 de octubre y llevar el Presupuesto al recinto de Diputados el 18 de noviembre, después de la visita del papa León XIV a la Argentina.

Ese calendario dejaría al Senado menos de dos semanas antes del cierre de las sesiones ordinarias, previsto para el 30 de noviembre. Si el trámite no pudiera completarse en ese período, la aprobación podría requerir una prórroga de las sesiones o una convocatoria a extraordinarias.

La Libertad Avanza necesita además completar los votos para avanzar. El oficialismo cuenta con 95 diputados y requiere llegar a 129 para alcanzar el quórum, por lo que mantiene negociaciones con bloques provinciales y sectores dialoguistas.