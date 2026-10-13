Zona Fría: el recorte alcanza a 94 municipios bonaerenses y anticipa fuertes subas del gas.

La decisión del Gobierno de Javier Milei de reducir el régimen de Zona Fría tendrá un fuerte impacto sobre el bolsillo de los bonaerenses. Con la promulgación de la Ley 27.828, publicada este martes 13 de octubre en el Boletín Oficial mediante el Decreto 1161/2026, 94 municipios de la provincia de Buenos Aires quedaron excluidos del esquema territorial que garantizaba descuentos automáticos en las facturas de gas.

La modificación alcanza a aproximadamente 1,24 millones de hogares, distribuidos principalmente en el interior y la costa atlántica, donde las bajas temperaturas elevan el consumo durante buena parte del año. Las primeras estimaciones anticipan incrementos importantes, con diferencias según el nivel de consumo, la categoría tarifaria y los subsidios individuales que pueda conservar cada usuario.

El recorte ya provocó cuestionamientos del Gobierno de Axel Kicillof, advertencias de organismos de defensa de los consumidores y presentaciones judiciales impulsadas desde los municipios. La discusión se extiende también a clubes, asociaciones civiles y otras instituciones que afrontan gastos elevados para sostener sus actividades.

Facturas bajo presión: aumentos del 42% y advertencias de hasta el 100%

La pérdida del descuento territorial modifica directamente el costo del servicio. Hasta ahora, los hogares de las zonas incorporadas en 2021 accedían a bonificaciones del 30% o del 50%, según las condiciones previstas en el régimen.

Una simulación realizada en mayo por la diputada nacional del Frente Renovador Jimena López permite dimensionar el impacto económico. Según su estimación, un usuario que pagaba $56.774 por una factura de gas podría pasar a abonar aproximadamente $81.000, manteniendo el mismo consumo y sin el beneficio anterior.

La diferencia representa un incremento cercano al 42%, aunque no constituye una proyección uniforme para todos los hogares. La legisladora también advirtió sobre el peso que podrían adquirir los aumentos en las facturaciones bimestrales de mayor consumo.

Zona Fría: el recorte alcanza a 94 municipios bonaerenses y anticipa fuertes subas del gas.

En otros distritos, las estimaciones son todavía más elevadas. En Chacabuco, la directora de la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC), Juliana Lamanna, sostuvo que la eliminación del beneficio podría traducirse en aumentos de entre el 50% y el 100%, dependiendo de la categoría de cada usuario.

La funcionaria explicó que el descuento territorial era independiente de los subsidios energéticos focalizados, por lo que su eliminación constituye una modificación adicional para los usuarios que ya recibían algún tipo de asistencia.

Una advertencia similar formuló Carlos Quiroga, coordinador regional de la Defensoría del Pueblo bonaerense, quien estimó incrementos de entre el 50% y el 100% para hogares sin subsidios y cuestionó la reducción del alcance de las bonificaciones para quienes logren conservarlas.

El cambio no afecta únicamente a quienes pierdan por completo el beneficio. La nueva normativa modifica la base de cálculo del descuento, que pasará a aplicarse sobre el precio del gas en el punto de ingreso al sistema de transporte, conocido como PIST, y no sobre la totalidad de la factura.

De esta manera, los cargos vinculados con la distribución, el transporte y los impuestos quedarán fuera de la bonificación. Incluso los usuarios que continúen recibiendo asistencia podrían afrontar boletas superiores a las actuales.

Quiroga también puso el foco en las consecuencias para clubes, centros de jubilados y asociaciones civiles que dependen del servicio para desarrollar sus actividades. Según planteó, el encarecimiento de las tarifas agravaría las dificultades económicas que ya enfrentan numerosas instituciones.

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Del sudoeste a la costa: el mapa bonaerense del recorte

La reforma devuelve el régimen territorial general a los límites anteriores a la ampliación de 2021. Dentro de la provincia de Buenos Aires, Patagones será el único municipio que conservará el beneficio automático por su pertenencia a la región patagónica.

Los restantes distritos que habían sido incorporados mediante aquella modificación dejarán de recibir el descuento exclusivamente por su ubicación geográfica. Entre los afectados aparecen ciudades como Bahía Blanca, Mar del Plata, Tandil, Necochea, Olavarría, Azul, Tres Arroyos, Coronel Suárez, Junín, Pergamino y Chacabuco.

La exclusión también comprende municipios turísticos y costeros como Villa Gesell, Pinamar, La Costa, Monte Hermoso, General Alvarado y Mar Chiquita, además de localidades del norte y centro bonaerense como San Nicolás, San Pedro, Chivilcoy, Mercedes, Cañuelas y Pilar.

En la Quinta Sección Electoral, el impacto alcanza a 24 de sus 27 distritos, una proporción que explica la amplitud territorial de los reclamos desarrollados durante los últimos meses.

El cambio tiene además una consecuencia que excede a los hogares de mayores ingresos. La pérdida de la bonificación automática obliga a distinguir entre el régimen por ubicación geográfica y los subsidios individuales, que responden a requisitos específicos.

La nueva legislación contempla una bonificación adicional para determinados hogares que estén inscriptos en el sistema de subsidios focalizados y cumplan las condiciones socioeconómicas y territoriales establecidas.

Entre los criterios figuran ingresos familiares de hasta tres Canastas Básicas Totales, situaciones vinculadas con discapacidad, veteranos de Malvinas y hogares incluidos en el Registro Nacional de Barrios Populares.

Sin embargo, esas condiciones no garantizan la continuidad del descuento anterior en idénticos términos. La asistencia dependerá de la reglamentación pendiente y se calculará sobre una porción más limitada del costo del servicio.

Zona Fría: el recorte alcanza a 94 municipios bonaerenses y anticipa fuertes subas del gas.

La ley entró en vigencia con su publicación este 13 de octubre, pero la aplicación efectiva del nuevo esquema todavía requiere definiciones reglamentarias. Por eso, las modificaciones no necesariamente aparecerán de inmediato en todas las boletas y su impacto dependerá también de los períodos de facturación de cada distribuidora.

Intendentes en alerta y reclamos que llegan a la Justicia

La respuesta municipal comenzó antes de la promulgación y se intensificó después de la aprobación legislativa.

En Bahía Blanca, el intendente Federico Susbielles cuestionó la exclusión de su ciudad y reclamó que las condiciones climáticas sigan siendo consideradas al momento de establecer tarifas diferenciales.

Bajo la consigna “Misma temperatura, misma tarifa”, el jefe comunal planteó que los hogares bahienses no deberían afrontar un tratamiento distinto al de otras ciudades con temperaturas semejantes que continuarán dentro del régimen.

Susbielles sostuvo que el recorte afectará al conjunto de los hogares de Bahía Blanca y advirtió sobre posibles incrementos superiores al 100% para determinados sectores de clase media. También informó que su equipo legal evalúa alternativas judiciales para intentar suspender los efectos de la modificación.

El reclamo trascendió la discusión tarifaria local. Durante una jornada de trabajo con intendentes bonaerenses, el mandatario municipal vinculó la defensa de Zona Fría con una agenda más amplia de producción, inversiones y desarrollo regional.

En el Partido de La Costa, el intendente Juan de Jesús avanzó un paso más y confirmó la presentación de una acción ante la Justicia Federal para cuestionar la quita del beneficio.

El jefe comunal estimó que aproximadamente 30.000 familias costeras podrían resultar perjudicadas por la modificación. Además, convocó a participar de una movilización prevista para el jueves 15 de octubre en la Ciudad de Buenos Aires, que incluirá el reclamo por Zona Fría junto con otras demandas.

En la misma región también se analizan nuevas acciones judiciales. El abogado Francisco Stea anticipó que prepara una presentación para solicitar una medida cautelar ante el Juzgado Federal de Dolores, aunque señaló que su presentación dependerá de la aparición de un perjuicio concreto en las facturas.

Desde el plano provincial, Axel Kicillof rechazó la reforma después de su sanción en el Congreso y cuestionó que se elimine un beneficio que considera justificado por las condiciones climáticas bonaerenses.

La Federación Argentina de Municipios (FAM), presidida por Fernando Espinoza, también expresó su rechazo a la reducción del régimen y advirtió sobre sus consecuencias para las familias que dependen del gas para calefaccionar sus hogares.

La discusión incorpora, además, el financiamiento del sistema. La ley mantiene un fondo fiduciario sostenido mediante un recargo de hasta el 7,5% sobre el precio del gas natural en el punto de ingreso al sistema de transporte, aunque reduce el alcance de las bonificaciones financiadas con esos recursos.

La reforma, sancionada por el Senado el 24 de septiembre y promulgada este 13 de octubre, mantiene el régimen hasta el 31 de diciembre de 2031. La Secretaría de Energía deberá definir los procedimientos para aplicar las nuevas condiciones de acceso, mientras los municipios afectados sostienen sus reclamos y avanzan las presentaciones judiciales.