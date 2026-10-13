Garate llamó a dar protagonismo a los jóvenes en el aniversario de Copetonas

Copetonas celebró un nuevo aniversario con un acto que reunió a vecinos, instituciones y autoridades municipales, y tuvo como eje el reconocimiento a quienes contribuyeron a la vida de la localidad. El intendente Pablo Garate y el delegado municipal Manuel Reynoso participaron de la ceremonia, que incluyó homenajes a cinco integrantes de la comunidad y a dos veteranos de la Guerra de Malvinas.

Tras la entonación del Himno Nacional Argentino, se desarrollaron los reconocimientos. Garate y Reynoso encabezaron el descubrimiento de una placa conmemorativa dedicada a Beatriz Piñero, Rine Scigalszky, Eva Lacave, Yolanda Gaitán y Miguel Martínez, por su labor y sus aportes a Copetonas.

La jornada también incluyó un homenaje a los veteranos Blas Fernández y Roberto Andersen, quienes recibieron un presente. Durante su intervención, Fernández reivindicó a los veteranos y a los héroes de Malvinas y agradeció al pueblo donde ambos crecieron, al que expresó su orgullo de pertenecer.

La participación comunitaria fue otro de los ejes del encuentro. Reynoso destacó el trabajo de las instituciones y de los vecinos, e invitó a involucrarse en las actividades de la localidad. En particular, planteó la importancia de generar espacios donde los jóvenes puedan acercar sus ideas y participar.

Garate retomó ese tema en el cierre del acto. El intendente propuso pensar colectivamente el futuro de Copetonas y remarcó la necesidad de que las nuevas generaciones encuentren oportunidades para ser protagonistas de la vida del pueblo.

También señaló el compromiso de quienes trabajaron por el crecimiento de la localidad como una referencia para esa participación. Su mensaje vinculó el desarrollo de Copetonas con la continuidad de instituciones activas y el trabajo conjunto de los vecinos.

Finalmente, Garate destacó la importancia de sostener objetivos compartidos más allá de las diferencias, para que las familias puedan vivir, crecer y proyectar su futuro en la localidad.