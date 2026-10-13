Kicillof lleva la salud al centro de la pulseada: dos reformas, resistencia opositora y una disputa por el rol del Estado

Los proyectos para crear el SIPBA y una empresa bonaerense de medicamentos avanzaron con modificaciones en las comisiones del Senado.

La discusión por el futuro del sistema sanitario bonaerense entra en una nueva etapa. Después de más de tres meses de tratamiento, objeciones internas, resistencia opositora y reclamos de prestadores privados, los dos principales proyectos de salud impulsados por el gobierno de Axel Kicillof quedaron formalmente en condiciones de llegar al recinto del Senado.

Uno crea el Sistema Integrado de Salud de la Provincia de Buenos Aires (SIPBA). El otro constituye el Centro de Industria Farmacéutica Bonaerense, una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria destinada a producir, desarrollar, comprar y comercializar medicamentos e insumos sanitarios.

Ambos expedientes ingresaron al Senado el 23 de junio y obtuvieron despacho favorable, con modificaciones, primero en la Comisión de Salud Pública el 1° de octubre y luego en Legislación General el 5. Los registros oficiales muestran además dictámenes de rechazo de bloques minoritarios. Desde entonces están al orden del día.

Fuerza Patria prepara ahora una sesión especial, con el objetivo de llevarlos finalmente a votación. La Libertad Avanza ya anticipó que votará en contra. El jefe del bloque libertario en la Cámara alta, Carlos Curestis, acusó al Ejecutivo provincial de impulsar una “estatización” del sistema privado y sostuvo que su bancada no acompañará un esquema que, según su interpretación, restringe la iniciativa privada y desalienta inversiones.

Qué propone realmente el SIPBA

El primer proyecto crea el Sistema Integrado de Salud de la Provincia de Buenos Aires. El objetivo declarado por el Ejecutivo es coordinar tres sectores que actualmente funcionan con niveles importantes de fragmentación: el sistema público, los prestadores privados y la seguridad social. El Ministerio de Salud quedaría como autoridad rectora.

Cuando defendió la iniciativa ante los senadores, el ministro Nicolás Kreplak sostuvo que uno de los principales problemas del sistema es justamente esa división. “Estamos pensando un sistema de salud a largo plazo”, afirmó. Según explicó, la falta de información conjunta impide conocer de manera integrada cuántos especialistas, camas, equipos y capacidades existen en cada región.

El proyecto crea una Red Bonaerense de Atención y Cuidados en Salud, destinada a organizar los servicios por niveles de complejidad y facilitar derivaciones y coordinación entre establecimientos. También contempla el Instituto Universitario Provincial de Salud “Floreal Ferrara”, un Registro Provincial de Financiadores y ámbitos de participación con municipios, financiadores, sindicatos, universidades y colegios profesionales.

Otro punto establece que los establecimientos públicos y privados deberán garantizar una primera evaluación y estabilización ante una emergencia médica, sin discriminación por cobertura. La redacción original encendió fuertes cuestionamientos porque otorgaba al Ejecutivo bonaerense atribuciones sobre decisiones locales vinculadas con nuevos establecimientos, servicios y tecnologías.

Ese apartado cambió. El texto que terminó recibiendo despacho eliminó la posibilidad de que la Provincia determine dónde deben instalarse nuevos establecimientos sanitarios. También se quitó la exigencia de obtener autorización del SIPBA para construir un hospital o centro de salud o para incorporar determinadas prestaciones.

La adhesión de los municipios a la Red Bonaerense será además voluntaria. Lo mismo ocurrirá con los establecimientos privados: podrán sumarse, pero la decisión de mantenerse afuera no afectará su habilitación ni su funcionamiento.

Ese punto modifica uno de los argumentos que La Libertad Avanza había utilizado durante las primeras reuniones. En agosto, dirigentes libertarios habían advertido que el proyecto podía generar una “subordinación” de los municipios a la administración provincial y preguntaron, por ejemplo, si una comuna necesitaría autorización para incorporar un tomógrafo o mejorar determinadas prestaciones.

El ministro de Salud, Nicolás Kreplak, defendió las iniciativas ante senadores provinciales.

Qué pasa con los prestadores privados

Las clínicas y sanatorios también intervinieron durante el debate. La Asociación de Hospitales, Clínicas y Establecimientos de Alta Complejidad (ACLIBA) y la Federación de Clínicas, Sanatorios, Hospitales y Otros Establecimientos (FECLIBA) pidieron precisiones sobre las facultades regulatorias que tendría el Ministerio de Salud y sobre las restricciones territoriales previstas inicialmente para determinados servicios.

Uno de los artículos originales habilitaba además a requerir colaboración extraordinaria a establecimientos privados frente a necesidades sanitarias. Ese punto fue acotado durante la negociación. El texto final limita esa posibilidad a emergencias sanitarias formalmente declaradas, deberá ser temporal y no podrá implicar una afectación permanente de bienes o personal.

También se redujeron atribuciones de los consejos provinciales y regionales para intervenir directamente en la organización de instituciones públicas y privadas.

Del primer freno al acuerdo dentro del peronismo

El avance de octubre no estaba asegurado. El 1° de septiembre, la Comisión de Salud Pública había dejado ambos proyectos en estudio. Fuerza Patria tenía cinco de las nueve bancas del cuerpo, pero no consiguió reunir todas las firmas necesarias.

Dentro del propio oficialismo aparecieron pedidos de modificaciones. Según reconstruyó entonces GRUPOLAPROVINCIA.COM, sectores vinculados con Cristina Kirchner pidieron precisiones sobre la posibilidad de que la futura empresa farmacéutica celebrara contratos con privados y sobre el alcance de las atribuciones regulatorias del SIPBA.

“La salud no es un negocio”, fue uno de los planteos realizados durante aquellas discusiones. El senador Mario Ishii tampoco acompañó el primer intento. La combinación de esos reparos con el rechazo de las cuatro bancas opositoras impidió conseguir el dictamen.

Un mes después, el oficialismo volvió a llevar los expedientes a comisión con cambios. El 1° de octubre, Salud Pública los aprobó por mayoría y los giró a Legislación General. Cuatro días más tarde superaron también esa instancia.

Medicamentos: una empresa con 99% de capital provincial

El segundo proyecto crea el Centro de Industria Farmacéutica Bonaerense como una Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria. Su objeto es amplio: podrá investigar, desarrollar, producir, importar, exportar, comprar, vender y distribuir medicamentos, vacunas, productos médicos y odontológicos, ingredientes farmacéuticos, insumos, equipamiento y productos domisanitarios.

El Ejecutivo sostiene que la herramienta permitirá resolver limitaciones que actualmente tiene la producción pública. Kreplak señaló ante los legisladores dificultades para contratar personal técnico especializado, actualizar equipamiento e importar determinados insumos bajo las actuales estructuras administrativas.

El texto modificado fija que el 99% del capital social pertenecerá a la Provincia, mediante acciones clase A. El 1% restante corresponderá a acciones clase B y podrá quedar en manos de otros actores públicos o privados.

Además, cualquier transferencia de las acciones clase A necesitará una autorización legislativa aprobada con una mayoría de dos tercios.

La posibilidad de que la futura sociedad tomara deuda fue otro punto discutido. El texto mantiene la facultad de solicitar préstamos o emitir títulos, pero incorporó límites.

Las operaciones deberán estar vinculadas exclusivamente con el objeto social de la compañía, formar parte del presupuesto aprobado y ajustarse a la Ley de Administración Financiera y al estatuto de la empresa.

También se agregó una Comisión Bicameral de Seguimiento y Control, integrada por cinco diputados y cinco senadores. Ese cuerpo podrá requerir informes y realizar recomendaciones. Además tendrá intervención previa frente a endeudamientos extraordinarios que superen determinados parámetros presupuestarios, generen exposición cambiaria o comprometan activos considerados esenciales.

Precisamente la posibilidad de tomar créditos nacionales e internacionales forma parte de las objeciones libertarias. Curestis reclamó mayores precisiones sobre controles, reglas de funcionamiento y rendición de cuentas y cuestionó la creación de nuevas estructuras estatales.

La posición de La Libertad Avanza quedó formalizada antes de la eventual sesión. “Desde el bloque de La Libertad Avanza no vamos a permitir que se lleve adelante un mecanismo que restringe la iniciativa privada, desalienta la inversión y redunda en un peor sistema de salud para todos los bonaerenses”, afirmó Curestis.

El senador Gonzalo Cabezas también ratificó el rechazo: “Vamos a votar en negativo estos proyectos”. Los libertarios plantean que la Provincia debería priorizar el funcionamiento del sistema existente antes que crear nuevos organismos y rechazan el nivel de intervención estatal propuesto.

Curestis reconoció que el Estado bonaerense tiene la responsabilidad de garantizar atención y fortalecer hospitales públicos, pero sostuvo que ese objetivo no debe condicionar al sector privado.

El bloque de senadores bonaerenses de La Libertad Avanza.

IOMA vuelve a cruzarse con el debate

La principal respuesta de la oposición no se limita al contenido de los dos proyectos. IOMA volvió a aparecer prácticamente en todas las instancias parlamentarias. Cabezas sostuvo durante el último tratamiento que la administración provincial pretende crear nuevas estructuras sin haber resuelto primero los problemas de la obra social. “No corrigieron las situaciones del IOMA, que vienen de antes del 2023”, afirmó.

La crítica excede a LLA. Desde Hechos, Marcelo Leguizamón cuestionó la creación de una nueva sociedad y planteó que deberían fortalecerse estructuras existentes, como el Instituto Biológico Tomás Perón.

La radical Nerina Neumann había planteado una posición similar: pidió priorizar los recursos destinados a la obra social provincial, aunque valoró la necesidad de una mayor articulación público-privada en los distritos del interior.

El contexto alimenta esos cuestionamientos. IOMA atraviesa durante 2026 reclamos de afiliados, profesionales y prestadores por demoras en pagos, honorarios, cobertura de tratamientos y continuidad de prestaciones. La semana pasada, el diputado radical Matías Civale presentó un pedido de informes con 30 preguntas para que el Ejecutivo detalle atrasos denunciados por acompañantes terapéuticos, mecanismos de facturación, actualizaciones de honorarios y medidas destinadas a garantizar la continuidad de la atención.

Kreplak viene respondiendo que los problemas de la obra social deben analizarse dentro de una crisis sanitaria más extensa y que el sistema público recibe cada vez más demanda procedente de personas con otras coberturas.