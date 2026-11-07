La pelea por las copas internacionales está al rojo vivo: quiénes clasifican a la Libertadores y Sudamericana 2027

Los resultados del Clausura, la Copa Argentina y las finales de Conmebol podrían modificar el reparto de las plazas.

El fútbol argentino entró en una etapa decisiva y la clasificación a las copas internacionales de 2027 mantiene una disputa abierta entre varios equipos. Con la última fecha de la fase regular del Torneo Clausura en marcha, la tabla anual comienza a definir quiénes accederán a la Copa Libertadores y cuáles deberán conformarse con la Copa Sudamericana.

La pelea tiene como protagonistas a Boca Juniors, Argentinos Juniors y Rosario Central, los tres clubes que encabezan las posiciones acumuladas y que, además de buscar un lugar en el principal certamen continental, disputan el título de campeón de Liga que se entrega al líder de la temporada.

Boca y Argentinos Juniors suman 60 puntos, aunque el Xeneize lidera por diferencia de gol. Apenas una unidad por detrás aparece Rosario Central, con 59, en una definición que todavía puede modificar el orden de los primeros puestos. Más atrás, River Plate se ubica en zona de Sudamericana.

Los próximos resultados serán determinantes, ya que los cupos no dependen exclusivamente de la tabla anual: los campeones de los torneos locales y las competiciones internacionales también pueden modificar el reparto.

Libertadores 2027: Boca, Argentinos y Central, en la pelea

La tabla anual se elabora con los puntos obtenidos durante las 16 fechas de la fase regular del Apertura y las 16 del Clausura. Los encuentros correspondientes a los playoffs no se contabilizan. Boca lidera con 60 unidades y una diferencia de gol de +22, mientras que Argentinos Juniors tiene la misma cantidad de puntos, pero un registro de +12. Rosario Central completa el podio con 59 y una diferencia de +16.

Actualmente, los tres ocupan los lugares que otorgan la clasificación a la Libertadores mediante la tabla acumulada, aunque existe una diferencia importante: los dos primeros accederán directamente a la fase de grupos y el tercero deberá disputar la segunda fase previa. El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena llega con una ventaja después de su victoria por 1-0 sobre River en el Superclásico, resultado que le permitió recuperar el liderazgo y asegurar su presencia en la próxima edición del certamen.

Sin embargo, todavía resta definir qué equipo terminará como campeón de la tabla anual. Los encuentros pendientes de la última jornada podrán modificar las posiciones y determinar el orden definitivo de clasificación. Por fuera de esa disputa, Belgrano de Córdoba ya tiene asegurada su participación en la fase de grupos, gracias a la conquista del Torneo Apertura 2026, cuya final ganó frente a River.

Boca Juniors l idera la tabla anual con 60 unidades y una diferencia de gol de +22.

Detrás de los tres primeros aparece un grupo de equipos que busca asegurar su presencia en la Copa Sudamericana 2027 o aprovechar la eventual liberación de plazas para aspirar a la Libertadores. La lucha se mantiene ajustada, especialmente en los puestos intermedios de la clasificación anual.

Equipo Puntos Zona actual Boca Juniors 60 Libertadores Argentinos Juniors 60 Libertadores Rosario Central 59 Libertadores Gimnasia La Plata 57 Sudamericana Vélez Sarsfield 56 Sudamericana Independiente Rivadavia 56 Sudamericana River Plate 55 Sudamericana Instituto 54 Sudamericana Lanús 49 Sudamericana

Entre los clubes que siguen de cerca esa disputa aparecen Defensa y Justicia y Barracas Central, que todavía pueden beneficiarse de los resultados de la última jornada y de eventuales plazas adicionales.

La situación de River merece especial atención. Pese a haber conseguido una victoria en su último compromiso, el Millonario continúa fuera de los lugares de acceso directo a la Libertadores mediante la tabla anual. En consecuencia, su clasificación al principal certamen continental dependerá del resultado final de la temporada y de los cupos que puedan liberarse, además de las alternativas deportivas que todavía tenga disponibles.

Para Gimnasia, Vélez, Independiente Rivadavia, Instituto y Lanús, en tanto, el objetivo inmediato pasa por sostener sus posiciones y evitar quedar desplazados en el cierre de la fase regular.

Cómo se reparten los cupos y qué pasa con los campeones

El sistema de clasificación contempla seis plazas ordinarias para la Copa Libertadores, distribuidas entre los campeones nacionales y los mejores equipos de la tabla anual. Belgrano ya obtuvo una de ellas por ganar el Apertura. También tendrán su lugar los ganadores del Clausura 2026 y de la Copa Argentina, además de los tres mejores ubicados en la clasificación acumulada.

Para la Sudamericana, en principio, ingresarán los clubes ubicados entre el cuarto y el noveno puesto de la tabla anual, siempre que no hayan obtenido un boleto a la Libertadores por otra vía.

El panorama puede modificarse cuando se definan los campeones restantes. Si alguno de los ganadores ya está clasificado mediante la tabla anual, su plaza se trasladará al siguiente equipo mejor ubicado que todavía no tenga asegurada su participación en la Libertadores. De esa manera, equipos que inicialmente aparecen en zona de Sudamericana podrían terminar accediendo al torneo de mayor jerarquía continental. El reglamento también contempla la posibilidad de sumar plazas por los títulos internacionales obtenidos por clubes argentinos.

Rosario Central tiene 59 puntos y una diferencia de +16.

Otra de las incógnitas está relacionada con las finales continentales que disputarán Boca Juniors y Estudiantes de La Plata. El Xeneize enfrentará a Atlético Mineiro en la definición de la Copa Sudamericana, mientras que el Pincha buscará conquistar la Libertadores ante Palmeiras.

Una consagración de cualquiera de los dos equipos podría alterar el número de clasificados argentinos para la temporada siguiente. En el caso de Boca, como ya aseguró su participación en la Libertadores mediante la tabla anual, obtener el título internacional permitiría liberar un lugar por duplicación de clasificación.

La situación de Estudiantes también resulta relevante porque, si conquista la Libertadores, accederá a la próxima edición por su condición de campeón. Según las combinaciones que se produzcan, Defensa y Justicia y Barracas Central figuran entre los equipos que podrían beneficiarse con una ampliación de los cupos disponibles.

Una última fecha decisiva y varios lugares por definir

La jornada final del Clausura tendrá partidos determinantes para la tabla anual y para la clasificación a los playoffs. Boca recibirá a Defensa y Justicia, Argentinos Juniors enfrentará a Huracán y Rosario Central jugará ante Estudiantes de Río Cuarto, en encuentros que pueden definir tanto el campeón de Liga como el orden de los primeros clasificados a la Libertadores.

Otros compromisos, como los de Instituto, Estudiantes de La Plata y Lanús, también pueden influir en el reparto de las plazas internacionales. A su vez, el campeón del Clausura se conocerá después de los cruces eliminatorios, por lo que una parte del panorama permanecerá abierta incluso cuando termine la fase regular.

Con Belgrano ya clasificado, tres equipos peleando en lo más alto y varios clubes separados por pocos puntos, el ingreso a las copas de 2027 promete una definición ajustada.