Colapinto en el GP de Brasil 2026: horarios y dónde ver la Fórmula 1

Franco Colapinto disputará el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1 entre el viernes 6 y el domingo 8 de noviembre, en el Autódromo José Carlos Pace de San Pablo. El piloto argentino afrontará una nueva oportunidad de sumar después de la sanción que lo dejó fuera de los puntos en México.

En la fecha anterior, Colapinto había terminado séptimo, pero una penalización de la FIA lo relegó al 15° puesto de la clasificación final. Ese resultado lo dejó sin las unidades que había obtenido en pista y también afectó la cosecha de su equipo para el Campeonato de Constructores.

La siguiente escala será Interlagos, donde el cronograma contempla tres sesiones de prácticas libres antes de la clasificación del sábado. La carrera comenzará el domingo a las 14, hora argentina.

Los horarios de Colapinto en el GP de Brasil

El viernes habrá dos entrenamientos de una hora cada uno. La actividad continuará el sábado con la última práctica y la clasificación, mientras que el domingo se disputará la competencia principal.

Todos los horarios corresponden a la Argentina:

Día Actividad Horario Viernes 6 de noviembre Prácticas libres 1 12.30 a 13.30 Viernes 6 de noviembre Prácticas libres 2 16.00 a 17.00 Sábado 7 de noviembre Prácticas libres 3 11.30 a 12.30 Sábado 7 de noviembre Clasificación 15.00 a 16.00 Domingo 8 de noviembre Carrera 14.00

Dónde ver la Fórmula 1 en vivo desde Argentina

El fin de semana del GP de Brasil se podrá seguir por Fox Sports. La señal está disponible en los canales 25 y 106 de Cablevisión Digital, HD y Flow; 105 y 1605 de DirecTV; y 101 y 1013 de Telecentro.

Para quienes elijan una alternativa online, la transmisión también estará disponible mediante Disney+ Premium, con una suscripción al servicio.

Interlagos, un circuito con desniveles y 15 curvas

El Autódromo José Carlos Pace tiene una extensión de 4,309 kilómetros y combina curvas de alta y baja velocidad. Sus 15 giros, el sentido antihorario y los cambios de elevación forman parte de las características del trazado paulista.

La construcción del circuito comenzó en 1938 y su primer Gran Premio de Fórmula 1 se disputó en 1973. Para esta edición, la carrera está prevista a 71 vueltas.

El récord de vuelta consignado para Interlagos es de 1:10.540, establecido por Valtteri Bottas en 2018. Allí, Colapinto buscará volver a sumar después del resultado que dejó la sanción en México.