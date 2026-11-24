Brasil es, desde hace años, uno de los viajes favoritos de los argentinos. Playas para todos los gustos, ciudades con mucha vida y una gastronomía que se disfruta desde el desayuno hacen que cada temporada sean más los que eligen cruzar la frontera.

Si estás mirando las opciones de Black Friday vuelos, Brasil tiene una ventaja: desde Buenos Aires hay vuelos directos a Florianópolis y Río de Janeiro, además de opciones hacia Maceió, Natal y Porto Seguro. Desde Córdoba también se puede volar a Florianópolis y Río.

Brasil en cifras: récord de llegadas, protagonismo argentino y auge nordestino

Brasil cerró 2025 con 9.287.196 turistas internacionales, un récord histórico, según Embratur. Argentina fue el principal mercado emisor, con 3.386.823 visitantes, un 72% más que el año anterior.

El nordeste también vive un gran momento. Entre enero y julio de 2026, las llegadas internacionales por vía aérea crecieron 89,5% en Alagoas, donde está Maceió, y 129,1% en Rio Grande do Norte, donde está Natal, según datos de Embratur, el Ministério do Turismo y la Polícia Federal.

Destinos en Brasil para argentinos: playas, ciudades y escapadas

Florianópolis: playas para cada estilo de viaje

Florianópolis es uno de los destinos favoritos del verano en Brasil y una excelente alternativa para quienes buscan pasajes a Florianópolis y vacaciones junto al mar. La isla cuenta con más de 40 playas, cada una con un atractivo diferente: Canasvieiras e Ingleses son ideales para viajar en familia, Jurerê destaca por su ambiente sofisticado, y Joaquina y Campeche atraen a los amantes del surf.

La Lagoa da Conceição concentra restaurantes, bares y deportes náuticos, y muy cerca, Balneário Camboriú suma parques, costanera y vida nocturna.

Río de Janeiro y Búzios

Río de Janeiro combina naturaleza y ciudad como pocos lugares en el mundo. Subir al Corcovado, tomar el teleférico al Pan de Azúcar y caminar la rambla de Copacabana al atardecer son clásicos de cualquier primera visita.

Búzios, a unas tres horas por carretera, es el complemento ideal. Sus playas, la Rua das Pedras y la Orla Bardot ofrecen un ambiente relajado que muchos argentinos conocen bien.

Nordeste brasileño: Maceió, Natal y Porto Seguro

Maceió es famosa por sus piscinas naturales de aguas turquesa, como las de Pajuçara, y por su cercanía con São Miguel dos Milagres, a unos 120 kilómetros por carretera. Natal, por su parte, ofrece dunas, paseos en buggy y playas como Ponta Negra, además de la cercanía con Praia da Pipa.

Porto Seguro, en Bahía, es un destino histórico que combina playas con encanto y pueblos como Arraial d'Ajuda y Trancoso, ideales para unas vacaciones tranquilas.

¿En qué fechas se concentran las ofertas a Brasil?

Las tarifas promocionales hacia Brasil suelen pensarse para el otoño y el comienzo del invierno, cuando baja la demanda. En las campañas de fin de año, las fechas habilitadas para volar se extienden en general hasta junio, con algunos días de alta demanda excluidos.

Es una gran noticia para quienes quieren conocer el nordeste, donde el clima es cálido durante todo el año. Los fines de semana largos de Semana Santa (25 al 28 de marzo) y Malvinas (2 al 4 de abril) de 2027 permiten armar un viaje con pocos días de vacaciones. Eso sí, como son fechas de alta demanda y suelen quedar fuera de las promociones, conviene reservar con anticipación.

Para el verano y el fin de semana largo de Carnaval, del 6 al 9 de febrero de 2027, la demanda es muy alta, por lo que conviene reservar con más de tres meses de anticipación.