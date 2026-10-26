Arrecife en Vivo abre el 5 de septiembre su programación principal de otoño con una gala gratuita dedicada al talento de Lanzarote en Marina Lanzarote. SAO, Toti Sanz, Los Callaos, Kardomillo, Lidia con Ello y 15 Feet Underground forman el primer cartel de esta fase del festival. La música seguirá después por el casco histórico durante cuatro viernes de conciertos y pasacalles. Fuera de los escenarios, el ocio digital utiliza códigos visuales parecidos para crear ambientes distintos; los catálogos de casino, también presentes en 1xBet Spain, recurren a luces, sonido y temáticas festivas. En Arrecife, esos recursos forman parte de actuaciones reales repartidas por la ciudad.

Septiembre empieza con talento de Lanzarote

La gala AEV Channel comenzará a las 18:00 y reunirá seis proyectos de la isla. La entrada será gratuita, como el resto de las actuaciones anunciadas en el programa. El objetivo de esta primera jornada es dar espacio tanto a artistas emergentes como a grupos ya conocidos por el público local.

El festival, que celebra su decimotercera edición, ya tuvo una cita previa el 17 de julio con Canariedad Suprema, organizada junto a Radio 3. La programación de septiembre y octubre amplía ahora la propuesta con más escenarios, recorridos a pie y nombres nacionales.

Fecha Artistas destacados 5 septiembre SAO, Toti Sanz, Los Callaos 18 septiembre Hermana Furia, Repion, Ultraligera 25 septiembre Alfredo Piedrafita, Chambao 2 octubre Def Con Dos, Evaristo 9 octubre O'Funk'Illo, M-Clan

Cuatro viernes convierten el centro en un recorrido musical

Los días 18 y 25 de septiembre, y 2 y 9 de octubre, el público podrá seguir una ruta de unos dos kilómetros entre La Plazuela, el Charco de San Ginés, Marina Lanzarote y el Muelle de Cruceros. Un pasacalles conecta los escenarios y convierte el desplazamiento entre conciertos en parte del festival.

Cada jornada mezcla estilos y generaciones. Entre los nombres previstos aparecen:

The Rapants y Repion el 18 de septiembre;

MFC Chicken y Chambao el 25;

Maria Iskariot, Def Con Dos y Evaristo el 2 de octubre;

Vera Fauna, O'Funk'Illo y M-Clan el 9.

Los conciertos de las 22:30 en el Muelle de Cruceros están reservados a mayores de 18 años, mientras el resto de la programación admite público menor. Ultraligera, Chambao, Evaristo y M-Clan ocuparán el Muelle de Cruceros a las 22:30 en sus respectivas fechas, cerrando cada una de esas rutas musicales nocturnas.

La estética musical también aparece en el ocio digital

La programación de Arrecife en Vivo utiliza escenarios al aire libre, carteles, iluminación y recorridos urbanos para dar identidad a cada jornada. En el casino online, la música y la estética de concierto cumplen otra función: sirven para diferenciar slots y otras experiencias mediante iconos, animaciones, personajes y bandas sonoras.

Un festival depende de músicos, público, espacio urbano y una actuación irrepetible; un juego digital trabaja con una interfaz y reglas definidas. Para quien combine ambas formas de ocio, también conviene separar los gastos de transporte, comida o conciertos del dinero destinado al juego y fijar este último de antemano.

El festival cierra mirando a nuevas bandas

El 10 de octubre, La Plazuela acogerá una mañana dedicada a la cantera con Cantera Rock, el Aula de Música Moderna del CIEM y Knight Lizards. La jornada completa una programación que combina grupos de Lanzarote con artistas de otras partes de España.

Arrecife en Vivo mantiene así su formato más reconocible: conciertos gratuitos, varios escenarios y desplazamientos a pie por el centro. La edición de 2026 no concentra toda la atención en un único cabeza de cartel. Reparte el programa durante más de un mes y permite que bandas emergentes, veteranos y proyectos locales compartan la misma ruta musical de esta edición.