La idea de que el Tribunal Supremo de España dejó sin reglas el alquiler turístico no resiste la lectura del fallo. La Sala Tercera dictó sentencia el 19 de mayo de 2026, y el BOE del 8 de junio reprodujo su parte dispositiva en el anuncio BOE-A-2026-12300. Para las familias de Salto y del norte bonaerense que planean un viaje a España, ese texto explica qué control queda sobre los departamentos turísticos que se reservan desde la Argentina. El recurso había sido presentado por la Generalitat Valenciana contra el Real Decreto 1312/2024, de 23 de diciembre, y el tribunal lo estimó solo en parte. Foto: Nik Demidko (Unsplash)

¿Qué cayó, exactamente? Los preceptos referidos al procedimiento de registro único de arrendamientos y a la obligación de inscribirse en el Registro de la Propiedad o en el de Bienes Muebles para obtener un número de registro que permitiera ofrecer alquileres de corta duración a través de las plataformas en línea. La parte dispositiva los enumera uno por uno: el artículo 1, en lo que se refiere a ese procedimiento; el artículo 2, apartados f) e i), y el j) en lo relativo a los procedimientos de registro; el artículo 6, en lo que toca al registro único; los artículos 5, 8, 9 y 10, y el artículo 12, letras b) y c). También se anulan la disposición adicional segunda, la disposición final primera en relación con los títulos que amparan la competencia para regular el procedimiento de registro único, y cualesquiera otras previsiones o menciones al registro único contenidas en otros apartados del real decreto. Es una lista larga. Cuatro de esos artículos caen solo en una parte.

El resto del recurso fue desestimado

Otra línea del fallo es mucho más breve y pesa lo mismo: «Desestimar el recurso en todo lo demás». El nombre completo del Real Decreto 1312/2024 anuncia dos piezas: el procedimiento del Registro Único de Arrendamientos, por un lado, y la Ventanilla Única Digital de Arrendamientos, creada para la recogida y el intercambio de datos sobre alojamientos de corta duración. ¿Cuál de las dos cayó? La anulación recae sobre la primera. De la ventanilla, la parte dispositiva no la nombra entre lo anulado.

Otras licencias también constan en un registro público

Mucho antes de ese real decreto, la ley española del juego aprobada en 2011 ya preveía un registro general de licencias, con inscripción definitiva para cada entidad que hubiera obtenido una. Cómo se concede cada licencia se ve en una resolución del regulador español que otorga, de forma provisional, una licencia singular para el punto y banca, que se juega en las mesas de un casino online. Ese dato no sale de un anuncio ni de una página comercial, sino de un documento del propio organismo que concede la licencia. La ley, además, acota su alcance: se aplica «cuando la actividad desarrollada tenga ámbito estatal». Aun con licencia, el juego con dinero conlleva el riesgo de perder lo apostado, por lo que corresponde jugar con responsabilidad, respetando la prohibición legal de participación de menores de edad.

Antes de reservar, los datos del anfitrión pesan más que un número

Desde la Argentina, la comprobación empieza por quien alquila: nombre o razón social, un contacto que responda antes del pago y la dirección exacta del departamento. Las condiciones de la reserva merecen la misma atención: la política de cancelación, qué incluye el precio y la forma de pago, todo puesto por escrito. Si el anuncio muestra un número de registro, conviene preguntar en qué registro oficial del destino figura y si ese organismo permite consultarlo. La prisa de la temporada alta tampoco ayuda, como se vio en estas páginas cuando la capital jujeña llenó sus hoteles en pleno invierno: con las plazas llenas, cualquier anuncio parece una salida.

Queda un punto que vigilar. El fallo se refiere al Real Decreto 1312/2024 y no menciona las normas que una comunidad autónoma o un ayuntamiento puedan aplicar a las viviendas de uso turístico, de modo que sobre esas reglas no dice nada. La lista de preceptos anulados del real decreto puede leerse en el anuncio de la sentencia en el BOE, el documento al que volver si un anfitrión cita el fallo para explicar sus condiciones.