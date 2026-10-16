Cristina Kirchner: qué hay detrás de la disputa por unificar Hotesur y Los Sauces

La disputa por la unificación de Hotesur y Los Sauces enfrenta dos posiciones sobre cómo deben juzgarse las presuntas maniobras de lavado de dinero por las que están acusados Cristina Fernández de Kirchner y su hijo Máximo. Mientras la defensa sostiene que reunir los expedientes en las actuales condiciones podría demorar el comienzo del juicio y comprometer la validez de una sentencia, la fiscalía considera que separarlos fragmenta la acusación y abre el riesgo de fallos contradictorios.

Después de escuchar a las partes, la Cámara Federal de Casación Penal deberá definir si mantiene los dos debates sucesivos dispuestos por el Tribunal Oral Federal N° 5 o si acepta el pedido de unificación. La discusión ocurre con una fecha próxima: el juicio por Los Sauces está previsto para el 23 de octubre, mientras que el de Hotesur fue programado para el 19 de marzo de 2027.

El desacuerdo no se limita al calendario. También involucra la relación entre los hechos investigados, la forma de presentar las pruebas y la instancia en la que corresponde discutir la organización de los procesos.

Por qué la defensa de Cristina Kirchner rechaza la unificación

El abogado Carlos Alberto Beraldi, defensor de la expresidenta y de su hijo, planteó ante los jueces Daniel Petrone, Alejandro Slokar y Diego Barroetaveña que modificar el esquema actual podría impedir que el debate comience en la fecha prevista.

“Queremos llegar a una sentencia válida y eso no va a ocurrir si se hace lugar al planteo del fiscal”, sostuvo durante la audiencia.

Beraldi también cuestionó la intervención de Casación en esta instancia. Según su postura, la modalidad del debate debe discutirse durante las cuestiones preliminares del juicio oral, ante el tribunal encargado de llevarlo adelante.

Otro de sus argumentos apuntó a la forma en que se investigaron los expedientes. El abogado objetó que la fiscalía pretenda tratarlos como parte de una misma maniobra después de que se tramitaran por separado.

Al rechazar la hipótesis de asociación ilícita, recordó además que Cristina Kirchner fue condenada por administración fraudulenta en la causa Vialidad, pero absuelta del delito de asociación ilícita.

Qué busca la fiscalía al reunir Hotesur y Los Sauces

La fiscalía sostiene que las conexiones entre ambas causas justifican un único proceso. El fiscal general ante Casación, Mario Villar, presentó un escrito de 60 páginas en el que pidió revocar la decisión del TOF 5 y advirtió que el desdoblamiento podría afectar el desarrollo de la acusación.

Los expedientes investigan presuntas maniobras de lavado de activos relacionadas con empresas de la familia Kirchner y sus vínculos comerciales con empresarios. La hipótesis fiscal sostiene que contratos de alquiler y negocios hoteleros podrían haber servido para canalizar fondos vinculados con la obra pública.

Desde esa perspectiva, Villar calificó la separación como una “reducción y fragmentación intolerable” de la acusación. También señaló el riesgo de que se dicten sentencias contradictorias o se genere una controversia sobre la prohibición de juzgar dos veces a una persona por los mismos hechos.

La Unidad de Información Financiera (UIF) también cuestionó la división de los debates. Como alternativa, sostuvo que un juicio conjunto podría organizarse por etapas, con la prueba correspondiente a cada expediente.

La defensa de De Sousa también cuestiona el pedido fiscal

La oposición a la reunificación no quedó limitada a la defensa de Cristina y Máximo Kirchner. Mariano Fragueiro Frías, abogado del empresario Fabián De Sousa, también pidió mantener los procesos separados.

El letrado atribuyó el planteo fiscal a una supuesta debilidad de la prueba y acusó a la fiscalía de buscar una postergación. “Lo quieren posponer por la debilidad de la prueba. ¿Cuál es el miedo de mostrarle a la sociedad si los imputados son culpables o inocentes?”, expresó.

Además, sostuvo que permitir una intervención anticipada de Casación sentaría un precedente problemático, porque la organización de los debates corresponde, en principio, al tribunal oral.

Qué debe resolver Casación y cómo queda el cronograma

El TOF 5, integrado por José Michilini, Adriana Palliotti y Fernando Machado Pelloni, dispuso que primero se realice el juicio por Los Sauces y luego el de Hotesur. Casación deberá decidir si conserva esa organización o si hace lugar al reclamo de la fiscalía para reunir ambos expedientes.

Las partes atribuyen riesgos distintos a cada alternativa: las defensas cuestionan las consecuencias de cambiar el esquema a pocos días del comienzo previsto, mientras que la fiscalía advierte sobre los efectos de examinar por separado hechos que considera conectados.

Por ahora, la advertencia sobre una posible demora constituye un argumento de la defensa, no una postergación resuelta por el tribunal. Las fechas previstas son el 23 de octubre para Los Sauces y el 19 de marzo de 2027 para Hotesur, con la definición sobre su unificación todavía pendiente.