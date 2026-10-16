“No es primero Cristina libre y después ganarle a Milei”: el mensaje que vuelve a mover el tablero del peronismo bonaerense

La senadora Fernanda Raverta rechazó separar el reclamo por la expresidenta de la construcción electoral contra el Gobierno nacional.

El peronismo llegó a mediados de octubre con una discusión que ya no puede reducirse a una candidatura. Qué lugar ocupará Cristina Kirchner, hasta dónde llegará la construcción nacional de Axel Kicillof, quién definirá las reglas electorales y cómo convivirán los distintos espacios en 2027 volvieron a quedar en primer plano en cuestión de horas.

La última en intervenir fue Fernanda Raverta. La senadora bonaerense y referente de La Cámpora rechazó la idea de que el peronismo deba optar entre sostener el reclamo por Cristina y concentrarse en construir una alternativa electoral frente a Javier Milei.

“Nos metieron en la trampa de decir: si peleamos por Cristina, no peleamos por ganarle a Milei. Y la verdad es que hay que hacer las dos cosas a la vez”, afirmó.

La frase introduce un matiz dentro de un debate que en los últimos días se volvió mucho más explícito. Raverta no planteó que la discusión electoral deba quedar congelada hasta que se resuelva la situación judicial de la expresidenta. Su argumento es otro: el kirchnerismo puede reclamar simultáneamente por Cristina y trabajar en la construcción política necesaria para disputar el gobierno nacional.

“Cristina Kirchner representa una fuerza política, la conduce”, sostuvo, y calificó su inhabilitación como resultado de “un proceso judicial totalmente viciado y de una injusticia suprema”.

Al analizar las posibilidades electorales del Gobierno, cuestionó la situación económica de trabajadores, jubilados y estudiantes, pero introdujo un elemento que toca directamente al propio espacio opositor: “No sé si es que tiene consolidado algo de confianza social o es que todavía no hay una alternativa que despierte más esperanza”.

El problema que Raverta identifica no es solamente quién puede competir, sino si el peronismo consigue construir una propuesta capaz de recuperar confianza social. Ese interrogante atraviesa actualmente a todos los sectores.

El Movimiento Derecho al Futuro de Kicillof apuesta por extender su estructura nacional antes de discutir formalmente candidaturas; La Cámpora reclama sostener a Cristina como referencia política y eventual postulante; el Frente Renovador defiende una construcción de unidad pero conserva estructura y aspiraciones propias; y Sergio Uñac ya comenzó a instalar abiertamente su candidatura.

Y mientras los movimientos se acumulan, las reglas con las que deberán resolver la oferta presidencial siguen sin estar definitivamente cerradas.

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Mayra Mendoza fue más lejos: “Es Cristina libre o nada”

Pocas horas antes, Mayra Mendoza había fijado una posición todavía más rígida. La diputada bonaerense e intendenta de Quilmes en uso de licencia sostuvo que su espacio actualmente no contempla una candidatura distinta a la de la ex Presidenta.

“Es Cristina libre o nada”, afirmó. Y agregó una definición electoral mucho más contundente: “Si Cristina no puede ser candidata, vuelve a ganar Milei”.

“Tenemos un objetivo claro: poder recuperar la posibilidad de, en democracia, elegir a quienes millones de argentinos queremos votar”, sostuvo, y ante la consulta sobre otras alternativas respondió que actualmente no contemplan otra posibilidad.

En paralelo, el MDF sostiene que la candidatura debe ser el resultado de una construcción previa. Carlos Bianco viene repitiendo que 2026 no es el año de las postulaciones y que, si no existe un acuerdo, las PASO o algún mecanismo de competencia deberían ordenar la representación del espacio.

El MDF sostiene que la candidatura debe ser el resultado de una construcción previa.

Máximo volvió a fijar candidata

El posicionamiento de Raverta y Mendoza aparece inmediatamente después de otra definición. El miércoles, Máximo Kirchner volvió a ratificar que su candidata es Cristina.

“Mi candidata, hasta tanto, es Cristina y vamos a pelear para eso”, afirmó el diputado nacional. Al mismo tiempo, dijo confiar en que los distintos sectores puedan encontrar una síntesis para llegar unidos a 2027.

La expresidenta tiene una inhabilitación firme. Su defensa y sus dirigentes continúan impulsando presentaciones internacionales y reclamos políticos contra la sentencia, mientras La Cámpora se niega a dar por terminada la discusión electoral.

El MDF, en cambio, evita estructurar toda su estrategia alrededor de una eventual habilitación. Ahí estuvo precisamente el origen de uno de los cruces más recientes.

Bianco fue consultado días atrás sobre qué ocurriría si una resolución internacional favorable a Cristina modificara su escenario político. “Habrá que discutirlo el año próximo. Nosotros dijimos que este año no se discuten candidaturas”, respondió. Luego agregó que en 2027 deberá evaluarse “quién convocó más, quién representa más”.

También defendió la competencia electoral si no existe una síntesis previa. “Una interna, una PASO, lo que sea. Yo no le tengo miedo a los votos, ¿qué problema hay? Es lo más democrático”, planteó.

Las declaraciones activaron respuestas desde La Cámpora y también desde el Frente Renovador. Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, Guillermo Michel cuestionó la posición del ministro y pidió reducir la confrontación.

“Esa vocación de querer hacer política confrontando con Cristina no va, respetemos la situación que vive”, reclamó el diputado nacional massista.

Mayra Mendoza, Máximo Kirchner y Emmanuel González Santalla, dirigentes de La Cámpora.

El MDF sigue avanzando mientras posterga el nombre

Mientras recibe cuestionamientos desde otros sectores, Kicillof mantiene su propia hoja de ruta. El Movimiento Derecho al Futuro aceleró durante 2026 su expansión fuera de Buenos Aires. Abrió estructuras en distintas provincias, organizó plenarios, construyó ramas universitarias, sindicales y productivas y comenzó a sumar interlocutores que exceden al peronismo bonaerense.

El espacio ya desplegó actividades en Mendoza, Entre Ríos, Misiones, Santa Fe y San Juan, además de profundizar su organización en territorio bonaerense.

El gobernador todavía no formalizó una candidatura presidencial. En septiembre, durante un plenario federal del MDF en Avellaneda, respondió a quienes impulsaban su nombre con un “cuenten conmigo”, pero después aclaró que las postulaciones deben surgir como consecuencia de una construcción política y no funcionar como punto de partida.

En medio de esa discusión apareció esta semana otro movimiento. Kicillof recorrió el miércoles La Cava, en San Isidro, junto a Juan Grabois. La postal muestra otra característica de la estrategia del MDF: Kicillof busca ampliar interlocución sin limitar su construcción a los dirigentes que ya forman parte de su espacio. Grabois conserva Patria Grande, estructura propia y autonomía dentro del esquema peronista.