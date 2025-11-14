Provincia y judiciales abren la negociación por paritaria, IPS y Presupuesto 2026
La AJB se reúne con Economía para retomar la discusión salarial, abordar la situación del IPS y plantear su reclamo por mayor presupuesto para la Justicia.Política14 de noviembre de 2025Pamela Orellana
El gobierno bonaerense llega a la recta final del 2025 con al menos dos frentes abiertos que se cruzan en un mismo punto: el proyecto de presupuesto 2026, que ingresó a la Legislatura, y la negociación salarial con los estatales. Ambos temas confluirán este viernes, cuando la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) —el gremio que conduce Hugo Russo— se reúna con funcionarios del Ministerio de Economía para discutir salarios, previsión social y el futuro del Poder Judicial.
La convocatoria fue confirmada por el propio sindicato, que adelantó que la agenda incluirá la paritaria 2025, la situación del Instituto de Previsión Social (IPS) y una serie de proyectos de ley ya girados al Parlamento provincial. Será una jornada clave en un escenario que acumula reclamos y demoras que los trabajadores judiciales arrastran desde hace meses.
Paritaria demorada y un reclamo acumulado
Para la AJB, la reunión llega después de semanas sin respuestas formales. Estatales, judiciales y docentes enviaron notas al Ministerio de Trabajo reclamando la reapertura de paritarias, pero el llamado aún no llegó para todos. El último aumento se otorgó en agosto y fue del 5% dividido en dos tramos —2,5% en septiembre y 2,5% en octubre—, con un compromiso de revisar números en octubre, algo que finalmente no ocurrió.
La inflación oficial de octubre, según el INDEC, fue del 2,3%, apenas por encima del 2,1% registrado en septiembre. Ese dato será el punto de partida para retomar la discusión salarial, en un contexto que los gremios califican como crítico: pérdida del poder adquisitivo, deterioro del salario real y un ajuste nacional que impacta directamente en la recaudación provincial.
El año pasado, el ministro de Hacienda, Pablo López, ya había recibido a la dirigencia gremial para mostrar la fragilidad de las cuentas públicas en un escenario de caída de ingresos propios y una fuerte retracción de recursos nacionales. Hoy, en el gobierno de Axel Kicillof sostienen que la Casa Rosada mantiene una deuda de unos 13 billones de pesos desde la llegada de Javier Milei.
El otro debate: un Poder Judicial con presupuesto al límite
Además de la discusión salarial, la AJB busca llevar al encuentro su planteo para el presupuesto 2026. El gremio reclama que el Poder Judicial reciba el 5% del total provincial, un porcentaje que consideran imprescindible para “revertir la crisis estructural que afecta al servicio de justicia”.
Ese mismo pedido fue respaldado por el Centro de Investigación y Formación (CIyF) del sindicato en un informe presentado a fines de octubre. Allí advirtieron que la Justicia bonaerense transita una caída presupuestaria sostenida: mientras en 2002 y 2003 representaba algo más del 5% del total provincial, en el trienio 2021-2023 cayó por debajo del 4%. La consecuencia, según el análisis, se traduce en “oficinas colapsadas”, personal “sobrecargado” y salarios “cada vez más deteriorados”.
El informe también detalla un patrón de gasto que preocupa: más del 90% del presupuesto judicial se destina a salarios, pero con una caída del salario real. La falta de personal y la saturación de las dependencias contrastan con un crecimiento exponencial de las causas: solo en el fuero de familia, los expedientes se multiplicaron un 626% entre 2010 y 2024, mientras que la planta de trabajadores creció apenas 143%.
Jubilados en alerta y una agenda que no admite demoras
Otro punto que la AJB llevará a la mesa es la situación de jubilados y pensionados judiciales, que perciben entre el 55% y el 63% del salario de un trabajador activo, cuando deberían cobrar entre el 70% y el 80%. Según un informe del CIyF de septiembre, extender el pago de subcategorías a los beneficiarios previsionales implicaría un incremento mensual de $5.607 millones, parcialmente cubierto por aportes realizados por trabajadores activos.
El sindicato insiste en una agenda mínima: recomposición salarial, cobertura de vacantes, nuevas dependencias, mantenimiento edilicio y derechos para jubilados y pensionados. Todo en un marco donde, según remarcan, “sin presupuesto no hay justicia posible”.
La reunión de este viernes será el primer capítulo formal de una discusión que atraviesa finanzas, condiciones laborales y una demanda creciente en los tribunales. Para la Provincia, el presupuesto 2026 ya está en la Legislatura. Para los judiciales, la discusión recién empieza.
