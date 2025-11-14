El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, criticó con dureza la decisión del Gobierno nacional de no responder los pedidos oficiales de reunión formulados por la Provincia y calificó como “particular” la actitud del ministro del Interior, Diego Santilli.

En entrevista radial, el funcionario aseguró que la gestión de Javier Milei profundizó una línea de “discriminación financiera, económica y política” hacia Buenos Aires.

Bianco confirmó que los pedidos de audiencia fueron enviados “por los canales formales” y que la documentación fue recibida, pero nunca respondida. “Mandamos la nota y está recibida formalmente. Lamentablemente la única respuesta que tuvimos fue ese tweet un poco desubicado”, señaló en referencia al mensaje de Santilli que decía: “Dale Carli, gracias! Tomo nota”.

Para el ministro bonaerense, ese gesto expone un problema más profundo: “Los argentinos te pagan un salario para que te reúnas con los funcionarios de la Provincia porque esa es la principal competencia que tiene el Ministerio del Interior”.

Bianco comparó la situación con el vínculo que existía con el anterior ministro del Interior, Guillermo Francos, con quien tampoco compartía objetivos políticos, pero sí diálogo institucional. “Pese a no tener las respuestas deseadas, al menos tenían la decencia de recibirte”, dijo.

Y planteó que la postura actual podría estar alineada con una orden política: “Quizás Santilli recibió la instrucción de cortar la relación y eso es coherente con lo que viene pasando últimamente con la provincia de Buenos Aires, a la cual no solo discriminan en términos financieros y económicos, sino también políticos”.

“Es muy particular que un ministro del Interior no quiera tener vínculo con la Provincia”

En otro tramo de la entrevista, Bianco subrayó lo inusual de la situación: “Es muy particular que un ministro del Interior no quiera tener un vínculo de trabajo con la provincia más grande del país, la más poblada, donde está el 50% de la industria, la principal productora agropecuaria, pesquera y turística de la Argentina”.

Aseguró además que la parálisis en la relación institucional repercute directamente en obras y programas que dependen del financiamiento nacional. “Nos han quitado muchísimos recursos a los bonaerenses dejando paradas obras de vivienda, repavimentación, rutas, agua y cloacas”, detalló.

El funcionario remarcó que, pese al escenario adverso, el gobierno provincial seguirá insistiendo por vías administrativas: “Vamos a seguir haciendo lo que tenemos que hacer por los canales institucionales para reclamar lo que corresponde”.

Reclamos sin respuesta en la Corte y críticas a la Reforma Laboral

Bianco también apuntó contra la Corte Suprema por la falta de avances en los planteos presentados por la Provincia. Según explicó, pese a reiteradas presentaciones, “no hay ni una respuesta judicial ni al Ejecutivo”.

Entre las demandas sin resolver mencionó los “fondos jubilatorios”, el Fondo de Incentivo Docente —“que iba al bolsillo de los trabajadores de la educación”— y el Fondo de Seguridad, con el cual la Provincia financia patrulleros y salarios policiales.

Consultado por la inminente Reforma Laboral que promueve el Gobierno nacional, el ministro fue categórico: “Creo que el Presidente lo único que estudió es un manual de ‘Microeconomía 1’”.

Según Bianco, la premisa del oficialismo parte de un enfoque equivocado: “El neoliberalismo sostiene que el problema por el cual existe el desempleo es porque los salarios son muy altos y que los trabajadores tienen demasiados derechos. Pero eso se hizo 20 mil veces y nunca se llegó al pleno empleo sino todo lo contrario”.