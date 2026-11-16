Villarruel volvió a incomodar al oficialismo: “Me hace reír mucho”

La vicepresidenta ironizó sobre una explicación de la inflación y sumó un nuevo episodio a la interna libertaria. El video que motivó su comentario y el argumento con el que una diputada buscó relativizar la aceleración de los precios.
Política16 de noviembre de 2026Andrés MonteroAndrés Montero

Victoria Villarruel volvió a exponer sus diferencias con el oficialismo al burlarse de un video de la diputada nacional Juliana Santillán sobre la inflación de octubre. La vicepresidenta respondió en X a una publicación que compartía la intervención de la legisladora libertaria y escribió: “Son piezas dignas de Capusotto. Me hace reír mucho”.

La referencia al humorista Diego Capusotto apareció en medio de los cuestionamientos a la explicación de Santillán, quien había atribuido la diferencia entre los registros de septiembre y octubre a modificaciones en los subsidios al gas. Con ese comentario, la titular del Senado sumó otro cruce público con una integrante de La Libertad Avanza.

Villarruel no publicó una respuesta directa al video original. Intervino sobre el mensaje de un usuario que había reproducido la grabación junto con una descalificación hacia la diputada y un cuestionamiento al respaldo de Javier Milei para su llegada al Congreso.

La explicación sobre la inflación que motivó la burla

Santillán difundió su video después de conocerse que la inflación de octubre fue del 2,2%, frente al 1,9% de septiembre. La legisladora sostuvo que esa variación no representaba necesariamente un cambio de tendencia y propuso analizar los componentes del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Según el cálculo que presentó, las modificaciones vinculadas con la Ley de Zona Fría y el esquema de subsidios al gas sumaron 0,3 puntos porcentuales al indicador mensual. Por eso, planteó que, sin ese efecto, la inflación habría sido del 1,9%, el mismo nivel del mes anterior.

La diputada también defendió que la evolución de los distintos rubros permitía sostener que continuaba el proceso de desaceleración inflacionaria. Su planteo se apoyó en distinguir el resultado general de octubre del comportamiento de los componentes que consideró transitorios.

Como informamos en GrupoLaProvincia.com, los cambios en Zona Fría ya habían formado parte de la explicación oficial sobre la inflación de octubre, en una discusión que también incluyó cuestionamientos por el impacto de las tarifas. 

Otro cruce dentro del oficialismo

La respuesta de Villarruel añadió una dimensión política a la discusión sobre los precios. La vicepresidenta no desarrolló una objeción económica al cálculo de Santillán, sino que recurrió a una comparación humorística para reaccionar a su intervención pública.

El episodio volvió a mostrar la distancia entre la titular del Senado y otros sectores del oficialismo. Mientras Santillán buscaba defender su interpretación del dato de inflación, Villarruel eligió sumarse con una burla a los cuestionamientos que recibió el video.

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