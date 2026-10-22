Necochea amplía el alumbrado LED y refuerza el mantenimiento del Hospital Ferreyra

La Municipalidad de Necochea avanzó en dos líneas de trabajo vinculadas con infraestructura y servicios. Por un lado, incorporó nuevas luminarias LED en el ingreso al Balneario Los Ángeles. Por otro, continúa con tareas de pintura, mantenimiento y reparaciones estructurales en el Hospital Municipal “Dr. Emilio Ferreyra”.

Ambas intervenciones apuntan a mejorar las condiciones de uso de espacios públicos y fortalecer la infraestructura sanitaria del distrito.

Nueva iluminación en el Balneario Los Ángeles

La renovación del alumbrado público llegó esta semana al Balneario Los Ángeles.

En el sector de ingreso se pusieron en funcionamiento nuevas luminarias de 150 y 250 watts, que mejoraron las condiciones de iluminación de la zona.

La intervención se suma al proceso de ampliación y recambio de luminarias que el Municipio viene desarrollando tanto en el núcleo urbano como en otros puntos del distrito.

Más seguridad y mejor accesibilidad

La incorporación de tecnología LED busca mejorar la visibilidad durante la noche y generar mejores condiciones de circulación.

El objetivo es que vecinos y visitantes cuenten con un acceso más seguro y mejor iluminado.

La obra forma parte de una política orientada a extender progresivamente el alumbrado moderno hacia distintos sectores del partido.

Una obra articulada con vecinos y la Usina

En el caso del Balneario Los Ángeles, la intervención se concretó mediante un trabajo conjunto.

El Municipio aportó las luminarias, los vecinos adquirieron los soportes y la Usina Popular Cooperativa estuvo a cargo de la mano de obra.

La articulación permitió avanzar con una mejora concreta en el acceso al balneario.

Recambio progresivo por tecnología LED

Desde la gestión local remarcaron que el objetivo es continuar ampliando la cobertura de este tipo de iluminación.

Además de sumar nuevos puntos de luz, se avanza con el reemplazo de instalaciones anteriores por luminarias LED.

La intención es mejorar la eficiencia del sistema y optimizar el consumo energético.

Obras en el Hospital Ferreyra

En otro orden, la Municipalidad lleva adelante distintas tareas en el Hospital Municipal “Dr. Emilio Ferreyra”.

Las intervenciones están a cargo de la Dirección de Servicios Públicos, dependiente de la Secretaría de Planeamiento y Obras Públicas.

Los trabajos incluyen pintura, reparaciones estructurales y mantenimiento de instalaciones.

Puesta en valor de la fachada

Una de las principales acciones es la pintura del frente del edificio.

También se realizan reparaciones sobre distintos sectores de la fachada.

Estas tareas buscan mejorar el estado general del principal efector público de salud del distrito.

Mejoras en Maternidad y Traumatología

El mantenimiento también alcanza distintas áreas internas del hospital.

Se realizaron trabajos en el sector de Maternidad y en los consultorios externos de Traumatología.

Las intervenciones apuntan a sostener condiciones adecuadas para el funcionamiento cotidiano de los servicios.

Tareas en los espacios exteriores

Los trabajos comprenden además el mantenimiento de los sectores externos.

Se realizaron tareas de corte de pasto y pintura.

También se demarcó la línea de frenado en el ingreso al estacionamiento para mejorar el orden y la circulación vehicular.

Continuidad de las obras de accesibilidad

Las nuevas tareas se suman a intervenciones realizadas meses atrás en materia de accesibilidad.

Entre ellas se encuentra la construcción de una plataforma destinada a facilitar el descenso de pacientes desde las ambulancias.

También se incorporaron accesos universales para personas con movilidad reducida.

Infraestructura para la atención cotidiana

Las mejoras incluyen además reparaciones y distintas tareas de mantenimiento edilicio.

El objetivo es atender tanto los aspectos visibles del hospital como aquellos que resultan esenciales para su funcionamiento diario.

La intención es sostener una infraestructura adecuada para pacientes y trabajadores.