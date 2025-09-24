Mundial 2030: FIFA analiza un torneo con 64 selecciones

El Mundial de Fútbol de 2030 podría marcar un antes y un después en la historia del deporte. La FIFA analiza la posibilidad de que el certamen tenga 64 selecciones, en lugar de las 48 previstas, lo que abriría la puerta a que la Selección Argentina juegue toda la fase de grupos en el país.

La propuesta, impulsada por Conmebol en una cumbre realizada en Nueva York, entusiasma a las federaciones sudamericanas, pero genera resistencia en Europa.

En la reunión estuvieron presentes Gianni Infantino, presidente de la FIFA; Alejandro Domínguez, titular de Conmebol; Claudio “Chiqui” Tapia, de la AFA; Ignacio Alonso, de Uruguay; y Robert Harrison, de Paraguay. También participaron Santiago Peña, presidente de Paraguay, y Yamandú Orsi, de Uruguay.

Allí se discutió la posibilidad de dividir el certamen en 16 grupos de 4 equipos, con partidos en Buenos Aires, Montevideo y Asunción.

“¡Creemos en un Mundial 2030 histórico! Queremos hacer un llamado a la unidad y a soñar en grande”, expresó Domínguez en sus redes sociales tras el cónclave.



Qué pasaría con la Selección Argentina

Si la idea avanza, la Selección Argentina jugaría toda la fase de grupos en territorio local, con el estadio Monumental como sede central. El Centenario de Montevideo y el Defensores del Chaco en Asunción también albergarían zonas completas.

Eduardo Ache, dirigente uruguayo presente en la cumbre, confirmó: “Hay una chance muy cierta de que el Mundial 2030 se juegue con 64 equipos. Sería exclusivamente por ese torneo”.

La iniciativa divide aguas. Desde Europa, el presidente de la UEFA, Aleksandar Ceferin, fue tajante: “Es una mala idea. No es bueno ni para el Mundial ni para las clasificaciones”.

En contraste, Arabia Saudita —sede confirmada del Mundial 2034— se mostró a favor. El ministro de Deportes, Abdulaziz bin Turki Al-Faisal, declaró: “Estamos preparados, si la FIFA lo decide, para apoyar esta medida”.





Un boom deportivo y económico

La edición del Centenario se transformaría en la más grande de la historia, no solo por la cantidad de equipos, sino también por el impacto económico que generaría en la región. Buenos Aires, Montevideo y Asunción pasarían de albergar partidos inaugurales a ser protagonistas de grupos enteros.

“Estamos convencidos de que la celebración del Centenario será algo único, porque solo una vez se cumplen 100 años”, había adelantado Domínguez en el Congreso de Conmebol.

En tanto, Infantino busca apoyos en África y Asia, mientras que Europa aparece como el principal obstáculo. La definición podría conocerse en los próximos meses, antes de que comience el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, que ya será el primero con 48 selecciones.