Derrumbe del consumo: supermercados, mayoristas y shoppings en caída libre

El Indec confirmó que en julio las ventas en supermercados bajaron 2,1% respecto a junio, la mayor caída mensual desde diciembre de 2023. Aunque en la comparación interanual el índice mostró un alza de apenas 1%, el dato refleja el retroceso más profundo del consumo masivo en lo que va de 2025.

Los rubros con mayores aumentos fueron carnes (+60,9%), alimentos preparados y rotisería (+45,2%) e indumentaria, calzado y textiles para el hogar (+43,7%). Sin embargo, en frutas, verduras, bebidas y artículos de limpieza el consumo se desplomó.

Qué pasó en los mayoristas

En los autoservicios mayoristas el panorama fue aún peor: el consumo se contrajo 6,3% interanual y 0,8% respecto a junio, el peor dato desde que el Indec mide la serie desestacionalizada en 2017.

Los rubros que mostraron subas fueron carnes (+58,3%) e indumentaria (+39%). En cambio, lácteos, panadería, artículos de limpieza y electrónica tuvieron fuertes caídas.

Shoppings en retroceso

El desplome también alcanzó a los grandes centros de compra: las ventas en shoppings se derrumbaron 9,5% interanual en julio, el peor dato desde mayo de 2024.

Los rubros más afectados fueron electrónica, indumentaria y librería, mientras que en juguetería (+45,4%) y patio de comidas (+39%) se registraron incrementos.

Tarjetas al rescate y morosidad en alza

Otro dato clave que refleja la crisis del consumo es el cambio en las modalidades de pago. En supermercados, el 43,9% de las compras se hicieron con tarjeta de crédito, frente al 28,5% con débito y apenas el 15,7% en efectivo.

El Banco Central confirmó que la mora en créditos familiares trepó al 5,7% en julio, duplicando la tasa de un año atrás. El uso del plástico se consolidó como la única vía para llegar a fin de mes, pero con un costo cada vez más alto por el incremento de los intereses y la dificultad de pago.