Derrumbe del consumo: supermercados, mayoristas y shoppings en caída libre

El consumo en Argentina tocó fondo: supermercados, mayoristas y shoppings en caída libre. La tarjeta de crédito se volvió la salvación. Todos los detalles.

Economía23 de septiembre de 2025Juan Manuel VillarrealJuan Manuel Villarreal
Consumo
Derrumbe del consumo: supermercados, mayoristas y shoppings en caída libre

El Indec confirmó que en julio las ventas en supermercados bajaron 2,1% respecto a junio, la mayor caída mensual desde diciembre de 2023. Aunque en la comparación interanual el índice mostró un alza de apenas 1%, el dato refleja el retroceso más profundo del consumo masivo en lo que va de 2025.

SalariosUn informe expuso la magnitud de la crisis de ingresos en Argentina

Los rubros con mayores aumentos fueron carnes (+60,9%), alimentos preparados y rotisería (+45,2%) e indumentaria, calzado y textiles para el hogar (+43,7%). Sin embargo, en frutas, verduras, bebidas y artículos de limpieza el consumo se desplomó.

indec 1

Qué pasó en los mayoristas

En los autoservicios mayoristas el panorama fue aún peor: el consumo se contrajo 6,3% interanual y 0,8% respecto a junio, el peor dato desde que el Indec mide la serie desestacionalizada en 2017.

Los rubros que mostraron subas fueron carnes (+58,3%) e indumentaria (+39%). En cambio, lácteos, panadería, artículos de limpieza y electrónica tuvieron fuertes caídas.

indec mayoristas

Shoppings en retroceso

El desplome también alcanzó a los grandes centros de compra: las ventas en shoppings se derrumbaron 9,5% interanual en julio, el peor dato desde mayo de 2024.

Los rubros más afectados fueron electrónica, indumentaria y librería, mientras que en juguetería (+45,4%) y patio de comidas (+39%) se registraron incrementos.

Tarjetas al rescate y morosidad en alza

Otro dato clave que refleja la crisis del consumo es el cambio en las modalidades de pago. En supermercados, el 43,9% de las compras se hicieron con tarjeta de crédito, frente al 28,5% con débito y apenas el 15,7% en efectivo.

Caputo Banco MundialEl Banco Mundial acelera su apoyo al gobierno y desembolsa USD 4.000 millones

El Banco Central confirmó que la mora en créditos familiares trepó al 5,7% en julio, duplicando la tasa de un año atrás. El uso del plástico se consolidó como la única vía para llegar a fin de mes, pero con un costo cada vez más alto por el incremento de los intereses y la dificultad de pago.

Si en octubre tuviera que elegir entre Fuerza Patria y La Libertad avanza, ¿por quién votaría?

Fuerza Patria

La Libertad Avanza

Otra fuerza

Te puede interesar
Populares
FELICITACIONES POR EL PREMIO - FUISTE SELECCIONADO Y EL SERVICIO SERA GRATUITO

Suscríbete al Resumen diario de Noticias DESTACADAS. Es exclusivo y limitado