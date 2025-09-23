El Banco Mundial acelera su apoyo al gobierno y desembolsa USD 4.000 millones
Oxígeno para Javier Milei. El Banco Mundial adelantará USD 4.000 Millones para minería, turismo, energía y pymes en Argentina. Todos los números.Economía23 de septiembre de 2025Juan Manuel Villarreal
El Banco Mundial informó que acelerará el desembolso de hasta USD 4.000 millones en los próximos meses para apoyar a la Argentina. Según detalló el comunicado oficial desde Washington, los fondos apuntarán a “motores clave de la competitividad”: desbloquear la minería y los minerales críticos, impulsar el turismo, ampliar el acceso a la energía y fortalecer a las pymes.
La medida avanza sobre el paquete de USD 12.000 millones anunciado en abril y, según el organismo, “refleja una fuerte confianza en los esfuerzos del gobierno por modernizar la economía, atraer inversión privada y generar empleo”.
Reacción del Gobierno
El ministro de Economía, Luis Caputo, celebró el anuncio en redes sociales: “Gracias al Banco Mundial y a su presidente Ajay Banga”.
El funcionario sostuvo que el refuerzo financiero es una señal clave de acompañamiento a las reformas: “El Banco Mundial no solo aporta recursos, también brinda confianza en la estrategia económica que estamos llevando adelante”.
Caputo explicó que el esquema permitirá canalizar inversiones hacia sectores estratégicos.
“Estamos convencidos de que el desarrollo de la minería y los minerales críticos es clave para generar divisas y empleo. Este apoyo facilita ese camino”, subrayó Caputo.
Turismo y desarrollo regional
“El turismo es una de las industrias con mayor capacidad de generar trabajo directo. Con estos recursos se podrán mejorar infraestructuras y potenciar destinos emergentes”, destacó.
Energía y competitividad
El ministro también hizo foco en la importancia de ampliar el acceso a la energía: “La energía es un insumo fundamental para la competitividad. Invertir en redes y nuevas fuentes nos asegura un crecimiento sostenible”.
Pymes y crédito
“Las pymes son el corazón de la economía. Representan la mayor parte del empleo y necesitan crédito accesible. Este programa abre una puerta clave en esa dirección”, remarcó.
El anuncio se enmarca en la promesa de acelerar desembolsos que ya estaban comprometidos, con el objetivo de aumentar la disponibilidad de divisas en la Argentina.
En abril, el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, visitó Buenos Aires y se reunió con Javier Milei en Casa Rosada. Allí expresó su respaldo a las reformas y aseguró que la entidad trabajaría en estrecha coordinación con el FMI y el BID para fortalecer la agenda económica del país.
