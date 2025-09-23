Diputados avanzan con moción de censura contra Guillermo Francos

Diputados exlibertarios citaron a Guillermo Francos para una moción de censura

El nuevo interbloque Coherencia y Desarrollo, integrado por Marcela Pagano, Oscar Zago, Lourdes Arrieta, Carlos D’Alessandro y Gerardo González, debutó en la Cámara de Diputados con una movida fuerte: citaron al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, para ser interpelado e impulsar una moción de censura.

El principal motivo es el incumplimiento de la ley de Emergencia en Discapacidad, promulgada con un decreto que condicionaba su aplicación a la disponibilidad de fondos, una decisión que —según los legisladores— viola la Constitución.

“El artículo 99 inciso 3 es claro: una vez sancionada, la ley debe aplicarse. Ninguna autoridad puede suspenderla”, remarcaron en el texto presentado.

Los argumentos contra Francos

El interbloque acusó al funcionario de “violación sistemática de la división de poderes”, por gobernar sin presupuesto aprobado, con prórrogas del ejercicio 2023 y reasignaciones discrecionales de fondos. También lo responsabilizaron por “consentir una promulgación condicionada”, lo que consideran un acto de nulidad absoluta y una amenaza a la supremacía constitucional.

Incluso mencionaron que varios juristas y legisladores plantearon la posibilidad de un juicio político contra el jefe de Gabinete.

Audios, acusaciones y tensiones diplomáticas

Otro capítulo del reclamo apunta a la difusión de los audios atribuidos a Diego Spagnuolo, ex titular de la ANDIS, que habrían involucrado a Karina Milei, Martín Menem y “Lule” Menem en presuntos hechos de corrupción.

Según el bloque, el Gobierno reaccionó acusando falsamente a los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico, además de señalar a la diputada Pagano como responsable de la filtración. “Estas acusaciones son un abuso de su investidura y un intento de amedrentamiento a la prensa y a representantes del pueblo”, subrayaron.

En los fundamentos, también recordaron que Francos vinculó la filtración a “potencias extranjeras”, lo que generó tensiones diplomáticas y obligó a la Cancillería a intervenir.

Violencia política y género

Los diputados remarcaron además las expresiones del jefe de Gabinete contra Lourdes Arrieta y Marcela Pagano.

Francos las trató de “golpistas” y llegó a ridiculizar a Arrieta diciendo que “era conocida por los patitos en la cabeza”. Para el interbloque, estas declaraciones constituyen violencia política por razones de género.

Qué puede pasar con la moción de censura

El recurso parlamentario es un mecanismo constitucional previsto en el artículo 101. Puede iniciarse con mayoría absoluta para la interpelación y, en una segunda votación, terminar en la remoción del funcionario cuestionado.

El texto fue firmado por Lourdes Arrieta, Carlos D’Alessandro, Marcela Pagano y Gerardo González.

Francos, por su parte, ya adelantó que está dispuesto a presentarse en el Congreso si la oposición lo convoca: “Si me citan para una interpelación, iré”, sostuvo en declaraciones radiales.

Quiénes integran Coherencia y Desarrollo

El interbloque está conformado por Oscar Zago, Guillermo Falcone, Marcela Pagano, Lourdes Arrieta, Carlos D’Alessandro y Gerardo González.

Todos ingresaron al Congreso en 2023 por la lista de La Libertad Avanza. Sin embargo, con el correr de los meses se alejaron del oficialismo y ahora debutan con un movimiento que apunta directo al corazón del Gobierno.