Continúa el conflicto en el Garrahan: paro y ruidazos por 48hs

El conflicto en el Hospital Garrahan sumó un nuevo capítulo este martes con un paro de 48 horas. La medida se inició a pesar del anuncio del Gobierno nacional de otorgar un bono extraordinario de hasta $450.000 al personal asistencial y $350.000 para administrativos.

Desde el gremio ATE Garrahan advirtieron que la decisión “es una conquista de la lucha”, pero no resuelve el problema de fondo.

Qué reclaman los trabajadores

El secretario general de ATE Garrahan, Alejandro Lipcovich, sostuvo que la decisión del directorio “representa un cambio” respecto de posturas anteriores, aunque aclaró que “no alcanza”.

“No vamos a esperar el tratamiento en el Senado porque la urgencia ya se descubrió”, señaló días atrás en relación al debate previsto para el 2 de octubre, cuando la Cámara alta defina los vetos presidenciales a la Ley de Emergencia Pediátrica y al financiamiento universitario.

Lipcovich insistió en que la aplicación plena de la norma sería la única solución estructural, al garantizar aumentos sobre los salarios básicos y no sumas extraordinarias de corta duración.

Cómo será el cronograma de protesta

El paro comenzó este martes y se extenderá hasta el jueves a las 7 de la mañana. Además de la huelga, habrá distintas actividades dentro y fuera del hospital.

Martes: conferencia de prensa a las 10:30, movilización interna al mediodía, paneles sobre derechos previsionales y discapacidad, y un ruidazo a las 21 en el hall de la calle Combate de los Pozos.

Miércoles: a las 10 hablarán familiares de pacientes; al mediodía una movilización barrial; a las 13:30 encuentro en Plaza de Mayo con la Comisión Interna del Banco Nación; y a las 21, un ruidazo conjunto bajo la consigna “Garrahan y Universidad no se vetan”, junto a estudiantes de la UBA.

La protesta se da a días de que el Senado defina si mantiene o rechaza los vetos del presidente Javier Milei. En ese marco, la secretaria general de la APyT, Norma Lezana, adelantó que el 2 de octubre habrá una movilización nacional: “Tenemos que superar lo que hicimos el miércoles pasado, ser un millón en toda la Argentina y que frente al Congreso la convocatoria se transforme en una verdadera fiesta popular, abrazando la salud de las infancias y la universidad pública”.