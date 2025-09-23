Eliminación de retenciones al agro: tres efectos clave

El Gobierno anunció la eliminación temporal de los derechos de exportación para granos y carne, y el mercado ya anticipa tres consecuencias inmediatas: más dólares, menos recaudación y un impacto moderado en los precios.

A través del Decreto 682/2025, el Ejecutivo dispuso que hasta el 31 de octubre —o hasta alcanzar un registro de Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) por u$s7.000 millones— quedarán suspendidas las retenciones a cereales y oleaginosas.

En paralelo, el vocero presidencial Manuel Adorni confirmó que la medida también alcanzará a la carne bovina y aviar, aunque todavía resta definir la letra chica.

Mayor oferta de dólares en el mercado

La medida llega en medio de un mercado presionado por la falta de divisas. La semana pasada, el Banco Central debió vender u$s1.100 millones tras la escalada del dólar. Ahora, con más liquidación del agro, el Gobierno apuesta a estabilizar la cotización en la previa electoral.

El economista Federico Machado calificó la decisión como “populismo cambiario” y advirtió que se resigna superávit fiscal para sostener un tipo de cambio “fuera de equilibrio”.

De todos modos, el anuncio coincidió con el respaldo del Tesoro de Estados Unidos. Según trascendió, el organismo encabezado por Scott Bessent evalúa un préstamo por al menos u$s10.000 millones, lo que podría sumar aire financiero al plan.

Menor recaudación y costo fiscal

El costo fiscal de la eliminación temporal de retenciones rondará el 0,23% del PBI, aunque en 2025 solo impactará en 0,15% del PBI (unos u$s1.000 millones), dado que parte de los ingresos se imputan al año siguiente vía Impuesto a las Ganancias.

Un informe del IAEF calculó que, según distintos niveles de liquidación de soja y maíz, la pérdida neta de recaudación sería equivalente al 46% del superávit fiscal proyectado en el Presupuesto 2026. “El Gobierno enfrenta mayor necesidad de recorte del gasto, en un contexto donde ya se comprometió financiamiento adicional a discapacidad, universidades y pediatría”, señala el estudio.

Inflación: impacto acotado en los precios

La tercera consecuencia será en los precios. Aunque el traslado al consumidor se estima moderado, los economistas advierten que el efecto podría sentirse en carne y derivados. “Hay impactos cruzados: sube el precio de los productos exportables, pero también se estabiliza el dólar, lo que quita presión inflacionaria”, explicó Rocío Bisang (EcoGo).

En la misma línea, Camilo Tiscornia (C&T) sostuvo que, con la economía estancada y bajo consumo, el traspaso a góndola será parcial: “Algún efecto habrá, sin duda, pero dependerá de si se logra o no estabilidad financiera”.