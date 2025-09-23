El sindicalismo de la provincia de Buenos Aires salió a la cancha con toda la artillería y se metió de lleno en la campaña rumbo al 26 de octubre. Este lunes, las tres centrales gremiales —CGT, CTA Autónoma y CTA de los Trabajadores— confluyeron en un masivo acto en el Club Atenas de La Plata, donde el gobernador Axel Kicillof y los candidatos de Fuerza Patria ratificaron la unidad y apuntaron con dureza contra el gobierno de Javier Milei.

Kicillof: “El ajuste fue rechazado en las urnas”

El mandatario bonaerense fue la figura central de la jornada bajo el lema “Con la Fuerza de los Trabajadores”, en la que se presentaron los referentes sindicales que integran la lista encabezada por Jorge Taiana: Hugo Yasky, Oscar de Isasi, Hugo Moyano (h), Daniel Catalano y Sergio Palazzo. Vanesa Siley, ausente por agenda, envió un video de adhesión.

“Hicimos una campaña llena de gestión y de derechos y seguimos. Si me preguntan cómo hay que ganar octubre: cumpliendo el mandato y ampliando los derechos”, sostuvo Kicillof, al agradecer el respaldo gremial. Y advirtió: “En septiembre quedó claro que el ajuste del Gobierno nacional no cuenta con el respaldo de la provincia de Buenos Aires: fue repudiado y rechazado por millones de bonaerenses en las urnas”.

El gobernador también celebró que “se terminó la resignación, el miedo y volvió la esperanza” tras los comicios del 7 de septiembre. “Había un mito que parecía que Milei era imbatible. Ahora a Milei se le animan todos los que están en contra”, afirmó, y volvió a reclamar la libertad de Cristina Fernández de Kirchner, a quien consideró “injustamente presa”.

La fuerza de la unidad sindical

El club estuvo colmado por trabajadores estatales, docentes, de la salud, camioneros y militantes de diversas ramas, que coparon el recinto con cánticos como “La Patria no se vende” y “Unidad de los trabajadores, y al que no le gusta se jode”.

“Estamos orgullosos de que compañeros como estos nos representen en el Congreso. Acá están los que luchamos y siempre estuvimos en la calle”, valoró Roberto Baradel, secretario general de Suteba.

Desde La Bancaria, Sergio Palazzo fue enfático: “No hay boleta para repartir, pero hay muchas ideas para compartir. El gobierno pareciera odiar al pueblo que representa, pero del otro lado hay un país posible que necesita legisladores dispuestos a no votar contra los trabajadores”.

El referente de la CGT, Hugo Moyano (h), coincidió: “Este acto demuestra la unidad del movimiento sindical, que siempre se da en los momentos difíciles. El gobernador dio prioridad a las centrales sindicales, priorizó los casilleros y no las personas. Esta lista expresa lo contrario a lo que es la entrega de la soberanía que representa el gobierno nacional”.

Por su parte, Oscar de Isasi, de la CTA Autónoma bonaerense, remarcó: “Para ir a discutirle la renta a los dueños de la Argentina no alcanza solo con ganar una elección, hay que tener una sociedad movilizada. Por eso es importante tener a los trabajadores organizados”.

Taiana y Yasky, al frente de la campaña

Jorge Taiana, cabeza de lista, destacó que el movimiento obrero “es un sector muy importante, no solo por la historia, sino porque este gobierno nacional quiere terminar con derechos que ellos llaman privilegios; vamos a defenderlos con mucha lucha”.

En tanto, Hugo Yasky apuntó: “El Gobierno nacional vino a ejecutar el mandato de las grandes corporaciones, a borrar todas las conquistas de los sectores populares y a pulverizar al movimiento sindical. Frente a esto, necesitamos consolidar nuestra herramienta política y extender hacia octubre la esperanza que recuperó el pueblo el 7 de septiembre”.

El acto cerró con un mensaje unificado: la convocatoria a militar con fuerza de cara a las elecciones de octubre, bajo la promesa de “llenar el Congreso de soberanía, dignidad y justicia social”.