Entrevista GLP. Pablo Barrena apenas se sostiene tras ajustada elección en Lobería: “El radicalismo local perdió la brújula”

La histórica movilización del peronismo y la irrupción de nuevas fuerzas dejaron a Barrena al filo de la derrota. Su lista apenas ganó por 113 votos, perdió una banca y su gestión en Lobería es señalada por haberse “radicalizado hacia la derecha” e ignorar las preocupaciones de los vecinos.

Juan Pablo Cappelli, presidente del PJ en Lobería

En Lobería, la lista de Somos Buenos Aires logró un triunfo ajustadísimo: apenas 113 votos separaron a Pablo Barrena de la derrota. Su gestión quedó expuesta: calles intransitables, falta de luminaria, abandono de espacios públicos, denuncias de “cobros inéditos” en el hospital, recorte de medicamentos y salarios municipales “de pobreza”, tal como viene relevando GRUPOLAPROVINCIA.COM.

En este escenario, Juan Pablo Cappelli, presidente del PJ local, destacó la histórica movilización del peronismo y advirtió que la ajustada victoria de Barrena refleja un radicalismo debilitado y el desgaste de una administración que no supo responder a las preocupaciones manifestadas por los vecinos a lo largo de la campaña.

-Juan Pablo, en Lobería ganó el radicalismo en las últimas elecciones pero por un margen muy corto y el peronismo hizo la mejor elección en muchos años. ¿Qué reflexión le merecen estos resultados?

El Partido Justicialista, el peronismo en general, y en el caso de Lobería, se puede hablar también del kirchnerismo, hizo una muy buena elección, La Libertad Avanza hizo una buena elección y el radicalismo hizo una pésima elección. Se reflejaron algunas cuestiones y preocupaciones que uno había manifestado previamente. 

María José Gentile, intendenta de Nueve de JulioEntrevista GLP. La “falta de gestión” ante la crisis hídrica y laboral marcó el derrumbe electoral de María José Gentile en Nueve de Julio

Nosotros marcábamos que había una decepción muy grande de la sociedad para con la gestión de Milei y todo lo que representa, esto de copiar hasta lo peor de la política, que podría ser la corrupción; esto de que al final no era ninguna novedad el plan económico porque había reflejado lo mismo que ya sufrimos los argentinos en los '70, en los '90 o con Macri; y esto de que era un outsider, una novedad, alguien desconocido, fuera de la política, pero terminó siendo un loco malo y no un loco lindo, terminó siendo un loco mentiroso, un loco vengativo, un loco agresivo, incapaz de sentir empatía.

Por esa decepción, decíamos que podía llegar a suceder que fuera poca gente a votar, eso pasó en la provincia en general y en Lobería en particular. Creo que de los últimos 20 años, es la elección con menos participación en la historia de Lobería.

Pero marcaba yo en esas semanas previas que el peronismo era el único que representaba una novedad en Lobería, apostando a una renovación, con caras nuevas, caras jóvenes, que representan específicamente también el espíritu del partido de los trabajadores, y que esa novedad debía hacer que el peronismo se movilizara y que no hubiera ausentismo en nuestra fuerza, que el ausentismo lo tuvieran los demás, y eso fue realmente lo que pasó.

Pablo Barrena, intendente de Lobería

Hicimos una muy buena elección para la cantidad de gente que participó, pero en realidad lo que pasó es que el radicalismo perdió muchísimos votos, y eso tiene que ver con algo que advertimos durante toda la campaña. El radicalismo gobierna hace 10 años, la gestión anterior, de Fioramonti, apoyó a Macri presidente, la gestión actual, de Barrena, apoyó a Patricia Bullrich presidenta. Tanto Macri como Bullrich y tanto Fioramonti como Barrena ideológicamente terminan agrupados en La Libertad Avanza.

Cuando La Libertad Avanza en Lobería forma una fuerza y genera una representación, le compite el voto al radicalismo. Porque parte de ese radicalismo que supo ser otrora una fuerza democrática, una fuerza más popular, en realidad se ha radicalizado hacia la derecha. Entonces compiten con La Libertad Avanza, eso es lo que sucedió, y estuvieron a punto de perder la elección, como le pasó a otros intendentes radicales de la zona, como Balcarce o Tandil. 

Sebastián Abella, intendente de CampanaEntrevista GLP. Sebastián Abella, al filo del desastre electoral en Campana por respaldar “políticas que le están haciendo mucho daño al pueblo”

En ese sentido, el radicalismo mantuvo por 100 votos un triunfo si se quiere, pero que no vale de mucho, perdió una banca, nosotros mantuvimos el poder de representación del peronismo, y La Libertad Avanza creo que cristalizó algo que ya estaba en el '23 y que, como no habían formado una opción electoral en Lobería, se había reflejado en voto en blanco, pero que esta vez se cristalizó en los votos que lo llevaron a obtener una banca.

El radicalismo ha perdido la brújula, todavía en Lobería mantiene obviamente un poder y una representación en el Concejo Deliberante, y aparece una nueva banca de La Libertad Avanza, que veremos también cómo y cuánto tiempo representa a esta gestión a la que hoy los universitarios y estudiantes de todo el país le han puesto un freno enorme.

