Sebastián Abella quedó al borde del naufragio político en Campana tras las elecciones locales. Como te venimos contando en GRUPOLAPROVINCIA.COM, el intendente enfrenta críticas por falta de políticas que fomenten la radicación industrial y generen empleo, fuertes recortes en áreas sensibles como salud y desarrollo social, y denuncias de “grandes negociados inmobiliarios”. Los vecinos, además, cuestionan la transparencia en el manejo de los recursos municipales ante continuas deficiencias en agua y cloacas.

En este escenario, Alejo Sarna, concejal reelecto de Fuerza Patria, subraya que el ajustadísimo margen de las urnas refleja un fuerte descontento ciudadano y que fue un reproche hacia Abella por alinearse con políticas que "afectan directamente a Campana, atacando a distintos sectores de la sociedad y generándole mucho daño al pueblo".

-Alejo, en Campana La Libertad Avanza ganó pero con un margen ajustadísimo, menos de un punto frente a Fuerza Patria. ¿Por qué considera que se dieron estos resultados a nivel local?

Desde el peronismo de Campana logramos hacer una elección histórica, la mejor de los últimos 14 años. Desde el 2011 que no hacíamos una elección que superara los 40 puntos y, obviamente la alianza entre La Libertad Avanza y el intendente local permitió que la boleta violeta tuviera un empuje superior.

Nosotros venimos haciendo un trabajo que en los últimos dos años se intensificó, que tiene que ver con contrastar las políticas de Javier Milei que hoy están afectando directamente en nuestra ciudad. Sin ir más lejos, Campana cuenta con dos universidades nacionales radicadas acá en el distrito, que son la Universidad Tecnológica Nacional (UTN y la Universidad de Luján (UNLU), y vemos todo lo que está sucediendo en materia de financiamiento educativo.

Mientras Milei está atacando a distintos sectores de la sociedad de Campana, como las universidades, como la producción, donde vimos cómo la planta de KTM bajó su persiana y dejó en la calle a más de 60 personas, nosotros decidimos contrastar y discutir mano a mano esas políticas que le están haciendo mucho daño al pueblo de Campana, y creo que eso también se vio reflejado en las urnas.

-¿Considera que este resultado fue un tirón de orejas para el intendente? ¿Cómo dejan posicionado a Sebastián Abella estos márgenes tan ajustados?

Sí, cuando gobernás una ciudad que tiene dos universidades nacionales que le dan oportunidades a cientos y cientos de vecinos para que se transformen en profesionales, y están siendo atacadas; cuando tenés una ciudad con un claro perfil productivo, que siempre se destacó por brindar muchas posibilidades de trabajo, pero te están cerrando fábricas, dejando en la calle a familias enteras; cuando ves que tus propios vecinos que tienen familiares con discapacidades, están sufriendo las consecuencias de estos recortes brutales en el área; o cuando cientos de miles de vecinos, jóvenes, niños, fueron salvados por el Garrahan, y te unís a la persona que está atacando todo eso, los vecinos, obviamente, te lo van a reprochar.

Y lo hicieron en las urnas. Pensemos que el intendente viene de sacar en 2023 el 55% de los votos y hoy, estamos en un claro empate técnico, haciendo una elección histórica.