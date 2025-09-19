Entrevista GLP. La “falta de gestión” ante la crisis hídrica y laboral marcó el derrumbe electoral de María José Gentile en Nueve de Julio

El oficialismo sufrió un durísimo revés electoral tras quedar relegado al cuarto lugar. Aseguran que la gestión de Gentile fue castigada en las urnas por la falta de respuestas ante las inundaciones que azotaron el distrito y la escasez de oportunidades laborales, que profundiza el desarraigo: "los pueblos están perdiendo a los jóvenes y tienden a dejar de existir".

Videos - Entrevistas19 de septiembre de 2025Pamela OrellanaPamela Orellana

Nancy Grizutti, concejal electa de Fuerza Patria en Nueve de Julio

María José Gentile atraviesa una crisis política sin precedentes, que se reflejó en la derrota electoral del 7 de septiembre donde la lista local de Somos Buenos Aires quedó relegada al cuarto lugar. Tal como viene informando GRUPOLAPROVINCIA.COM, su gestión enfrenta reclamos por deficiencias en alumbrado, barrido y limpieza, caminos rurales sin mantenimiento y obras públicas prácticamente inexistentes: "no se pavimenta una calle, no se recambia una bombita de luz, ni se concreta una obra seria", alertan los vecinos en Nueve de Julio. Además, persisten denuncias por la falta de agua segura pese a los altos niveles de arsénico que afectan al distrito.

En este contexto, Nancy Grizutti, concejal electa de Fuerza Patria, sostiene que el revés electoral refleja el rechazo de los vecinos a la gestión de Gentile. Se le cuestiona la falta de respuestas ante inundaciones históricas, el deterioro de servicios esenciales, el abandono de sectores productivos y la escasez de oportunidades laborales, que profundizan el desarraigo de los jóvenes y la fuga de talentos del distrito.

Iván Villagrán, intendente de Carmen de ArecoEntrevista GLP. Carmen de Areco sacude a Iván Villagrán: resultado ajustado y reclamo por zonas “inhabitables”

-Nancy, ¿cuál es su análisis de la elección a nivel local, donde La Libertad Avanza obtuvo el primer lugar, Fuerza Patria logró un 24% de los votos y Somos BA, la alianza de la intendenta María José Gentile, quedó en cuarto lugar? ¿A qué atribuye estos resultados?

Por un lado, hicimos una muy buena elección teniendo en cuenta que el distrito tiene más un tinte liberal que popular o peronista. Pero por otro lado, el resultado de la intendenta tiene que ver con la no gestión. Se vio reflejado en la crisis hídrica que tiene Nueve de julio, aunque tampoco tiene que ver netamente con la intendenta actual, sino con los dos intendentes anteriores que no previeron para nada esta inundación.

Caminos rurales intransitables en Nueve de Julio

Esto, sumado a las localidades que también están en una situación bastante crítica, se vio reflejado el domingo en los votos para Somos, que estaba representando la intendenta, que no fue con La Libertad Avanza.

-¿Cómo quedará conformado el Concejo Deliberante a partir de diciembre?

A partir del 10 de diciembre La Libertad Avanza suma tres nuevos concejales y un consejero escolar; Fuerza Patria lo mismo, sumamos tres concejales y un consejero escolar; Nuevos Aires que esta integrado por el partido radical va a tener dos concejales y un consejero escolar; y Somos, que representa al oficialismo solamente incorpora un concejal. Es decir, tanto Nuevos Aires como Somos pierden concejales.

María José Gentile, intendenta de Nueve de Julio

-¿Cuáles considera que son los temas más urgentes a trabajar en Nueve de Julio?

En principio, hay que tratar de paliar esta crisis hídrica que aún subsiste y que está agravándose, sobre todo en los caminos reales para poder salir de los pueblos. 

Y en las localidades, creo que lo más importante es el tema del arraigo, en todo el distrito de Nueve de julio, porque los pueblos están perdiendo a los jóvenes y tienden a dejar de existir, ya sea porque no hay fuentes de trabajo nuevas o porque tampoco se están abriendo nuevas carreras ni se están trayendo convenios con las diferentes universidades, como por ejemplo la de Junín.

Te puede interesar
Iván Villagrán, intendente de Carmen de Areco

Entrevista GLP. Carmen de Areco sacude a Iván Villagrán: resultado ajustado y reclamo por zonas “inhabitables”

Pamela Orellana
Videos - Entrevistas18 de septiembre de 2025

La gestión del intendente quedó al límite tras una elección definida por apenas 63 votos de diferencia con La Libertad Avanza. El margen mínimo puso en evidencia la pérdida de apoyo y el creciente malestar hacia una administración cuestionada por tomar decisiones “a libro cerrado”. En Carmen de Areco aseguran que el que perdió es el pueblo, “porque ahora el oficialismo tiene la llave para hacer lo que quiera”.

Ignacio Pugnaloni, intendente de Hipólito Yrigoyen

Entrevista GLP. Tambalea Ignacio Pugnanoli en Hipólito Yrigoyen: la elección dejó a su gestión al borde de la cornisa

Pamela Orellana
Videos - Entrevistas18 de septiembre de 2025

El resultado local del 7 de septiembre fue un duro "llamado de atención al oficialismo", que apenas logró imponerse por dos puntos. La gestión queda expuesta ante el creciente malestar ciudadano y enfrenta fuertes críticas por la falta de inversión en áreas clave como la salud, donde la merma de especialidades alarma a los vecinos.

Marcelo Matzkin, intendente de Zárate

Entrevista GLP. Fuerte rechazo a Marcelo Matzkin en las urnas: “Empeoró la prestación de los servicios sanitarios en Zárate”

Pamela Orellana
Videos - Entrevistas17 de septiembre de 2025

La elección dejó al descubierto un municipio al borde del colapso: se multiplican los reclamos por problemas con el agua corriente, la limpieza, la iluminación y el orden en los espacios públicos. Los vecinos manifiestan su "desánimo" y el "desencanto" hacia la gestión de Matzkin, criticando la falta de soluciones y advirtiendo que "no hay planificación para el desarrollo urbano, solo parches".

Maximiliano Suescun, intendente de Rauch

Entrevista GLP. Paliza electoral para Maximiliano Suescun en Rauch: “El oficialismo se vino a pique”

Pamela Orellana
Videos - Entrevistas17 de septiembre de 2025

La contundente derrota de Somos BA en Rauch fue "un tirón de orejas" para Maximiliano Suescun. La elección dejó expuesta la insatisfacción con un gobierno "desgastado": áreas municipales sin funcionarios de jerarquía, reclamos de la sociedad que no fueron atendidos y una gestión que, lejos de ponerse al frente, "corre detrás de las necesidades" de los vecinos.

Populares
Ignacio Pugnaloni, intendente de Hipólito Yrigoyen

Entrevista GLP. Tambalea Ignacio Pugnanoli en Hipólito Yrigoyen: la elección dejó a su gestión al borde de la cornisa

Pamela Orellana
Videos - Entrevistas18 de septiembre de 2025

El resultado local del 7 de septiembre fue un duro "llamado de atención al oficialismo", que apenas logró imponerse por dos puntos. La gestión queda expuesta ante el creciente malestar ciudadano y enfrenta fuertes críticas por la falta de inversión en áreas clave como la salud, donde la merma de especialidades alarma a los vecinos.

FELICITACIONES POR EL PREMIO - FUISTE SELECCIONADO Y EL SERVICIO SERA GRATUITO

Suscríbete al Resumen diario de Noticias DESTACADAS. Es exclusivo y limitado