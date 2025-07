La gestión de María José Gentile en Nueve de Julio se desmorona a la vista de todos. Como te contamos en GRUPOLAPROVINCIA.COM, en casi dos años al frente del municipio “no se pavimenta una calle, no se recambia una bombita de luz” y sigue sin haber “una obra pública seria”. A eso se suma la grave denuncia de vecinos que aseguran que, pese a los altos niveles de arsénico detectados, la intendenta “no entrega agua segura” ni siquiera a familias con niños.

En este contexto, la concejal Natalia Bazterra (Unión por la Patria) fue categórica: aseguró que no hay gestión ni compromiso con los nuevejulienses, que la ciudad “es un basural” y que los caminos rurales están tan deteriorados que una escuela debió pasar a clases virtuales. También denunció que los fondos educativos se usaron para beneficiar a una empresa vinculada a una concejal del oficialismo, mientras crecen los reclamos por calles rotas, iluminación deficiente y abandono generalizado.

—¿Cuál es su evaluación general como concejal y también como vecina de la gestión de María José Gentile al frente del municipio?

No veo gestión en este gobierno municipal, solo la continuación del gobierno anterior. Estuvo ocho años Mariano Barroso, hace casi dos años asumió María José Gentile, y de todas las promesas que hizo en campaña o todos los ejes de campaña, ninguno se está cumpliendo.

Nueve de Julio está muy abandonado, está sucio, no pueden cumplir con las tareas de mantenimiento, los caminos rurales son un desastre y esto no afecta solamente a los productores rurales, sino también a los hijos de los empleados —de esos productores— que trabajan en el campo, que van a la escuela rural. Hoy no pueden pasar y hay una escuela que está en virtualidad por la falta de mantenimiento de los caminos.

Caminos rurales cortados por falta de mantenimiento en Nueve de Julio.

—¿Han aumentado los reclamos vecinales por la falta de gestión en áreas como obra pública, salud, medio ambiente o educación?

En lo que es educación, usaron fondos educativos para terminar el polo socioproductivo San Cayetano, que es para traer carreras universitarias —al menos así lo vendieron— a Nueve de Julio, para que los chicos puedan estudiar en su ciudad y no tengan que irse a las grandes ciudades.

Y cuando tuvieron que votar la implementación del programa Puentes en el Concejo Deliberante, lo hicieron de manera negativa. Después, producto del revuelo que arma todo esto, terminaron gestionando y trayendo dos carreras.

Hoy Nueve de Julio cuenta con dos carreras, gracias al programa Puentes. Pero mientras tanto, el San Cayetano se usó para albergar, sin permiso, a una empresa cuyo mentor era el marido de una concejal del oficialismo.

Entonces, la falta de gestión se nota y la falta de compromiso hacia los y las nuevejulienses también se nota. No hay mantenimiento de la obra pública, de las calles, de los caminos rurales, de la limpieza, la ciudad es un basural.

—¿En cuanto a pavimentación, no se han realizado nuevas obras?

Nueva no. De todo lo que dijo en campaña, no está pudiendo cumplir nada. Recordemos también que ella fue jefa de gabinete en la gestión de Barroso, así que estaba al tanto de todo, de cómo venía el municipio. No pueden culpar a la gestión anterior. Así que es una continuación de gestión.

—¿Y en materia de salud, Nueve de Julio cuenta con un hospital municipal?

Nueve de Julio cuenta con un hospital provincial, y cuenta en las dos localidades más grandes, Dudignac y Quiroga, con hospitales municipales. Pero igualmente, no nos olvidemos de que el PRO fue partícipe para que este gobierno nacional esté hoy en el poder y tome las decisiones que está tomando.

María José Gentile, intendenta de Nueve de Julio.

Nación bajó la coparticipación a todas las provincias y Buenos Aires se vio obligada también a bajar la coparticipación en los distritos. A eso hay que sumarle la baja recaudación de impuestos que está teniendo el municipio. Y es también porque los vecinos están cansados de pagar y siguen teniendo sus casas sucias o siguen teniendo poca iluminación. No hubo gestión. Creo que gran parte de sus votantes están desilusionados.

—En este contexto, ¿cómo evalúa el vínculo entre el gobierno municipal y los vecinos? ¿Cree que son escuchados ante la falta de infraestructura, salud o servicios?

Yo hablo como vecina también y la verdad es que no dan respuesta. Desde el Concejo Deliberante, de los diferentes bloques, estamos continuamente presentando pedidos de informe sobre una obra o alguna comunicación para arreglar tal camino, tal calle, sobre las diferentes problemáticas que nos acercan los vecinos. Pero no encontramos solución. Obviamente los vecinos están enojados también con la política en general, por la falta de gestión.