La gestión del intendente de Lobería, Pablo Barrena, enfrenta fuertes críticas por la falta de obras, el deterioro de los servicios públicos y la crisis en el sistema de salud municipal. Así lo advierte Juan Pablo Cappelli, presidente del Partido Justicialista (PJ) local, quien denuncia la paralización de la obra pública, la precarización del sistema sanitario -con cobros inéditos en el hospital municipal- y la caída del poder adquisitivo de los trabajadores municipales, cuyo salario perdió un 40% de capacidad de compra en los últimos años.

Además, apunta contra el aumento desmedido de tasas y servicios, en un contexto en el que, como te contamos en GRUPOLAPROVINCIA.COM, la infraestructura urbana también muestra un claro deterioro.

-Ya pasaron 14 meses desde que Pablo Barrena asumió la intendencia en Lobería. Como vecino y referente distrital, ¿cómo evalúa su gestión hasta ahora?

Y más allá de los 14 meses de la gestión del actual intendente, llevamos ya nueve años de gestión de un gobierno radical, un radicalismo del interior de la provincia de Buenos Aires, alineado a la política conservadora y de derecha nacional.

El intendente anterior asumió con Macri, el intendente actual llevaba en su boleta a Patricia Bullrich y lo que vemos en Lobería comparte cuestiones de análisis nacionales para con esos gobiernos.

No debe ser fácil gobernar una localidad en una situación con la economía actual, pero tampoco hemos visto mucha creatividad y muchas novedades. Se ha paralizado la obra pública, se han pisado los salarios de los trabajadores municipales, se ha precarizado la atención en la salud, la atención social, de mantener ciertos números, se han incrementado muy por encima de la inflación a lo largo de todos estos nueve años, particularmente también en los últimos años, las tasas y los servicios.

Así que no tengo una diferencia muy grande de opinión a la que tengo con lo que fue el gobierno de Macri o con lo que está haciendo el gobierno de Milei.

-Cuando fue candidato a intendente por Unión por la Patria, mencionó que la gestión de Juan José Fioramonti tenía un fuerte déficit en salud y que incluso daba "miedo" enfermarse en la ciudad. ¿Esa situación ha mejorado?

No, al contrario, yo creo que se ha ido precarizando aún más, por una cuestión también de la economía, que por ahí en ese sentido pueden ser más ajenos, el manejo de la economía nacional más ajeno desde la municipalidad, pero la verdad es que el sistema de salud deja mucho que desear.

Justamente hablaba con una vecina de que ahora se está cobrando la atención en el único efector de salud que hay en nuestra ciudad, que es el hospital. No tenemos clínicas privadas ni ningún otro lugar en donde alguien pueda operarse o pueda internarse. Esta es la situación y ahora el arancelamiento del servicio de salud es inédito.

Creo que a la salud como a la educación, todos tenemos derecho a un acceso justo. Aquel que tiene una capacidad económica puede elegir si manda a su hijo a la escuela pública o a la escuela privada, según su decisión. Pero la verdad es que en Lobería, al no haber elecciones, todos caemos en el hospital y todos tenemos que poder acceder de igual manera.

Bueno, hoy se le está cobrando un análisis de sangre a una persona 120 mil pesos. Si quiere sacarse una radiografía o hacerse un electrocardiograma le dan turnos de acá a dos meses.

El sector de enfermería está en movilización y en paro, y en reclamo y lucha. Se han perdido especialidades, se ha recortado la entrega de medicamentos en la farmacia, uno pasa por el hospital y hay gente que tiene que invertir toda la mañana esperando a ver si le dan o no le dan un medicamento que es necesario para su salud. Así que no, no ha mejorado.

Siempre aparecen también reconocimientos de vecinos y vecinas que agradecen la atención en el hospital y eso está bien porque en realidad se debe al compromiso y al profesionalismo que le ponen los trabajadores de la salud en Lobería, que es un compromiso histórico y que muchas veces no es reconocido por la propia gestión.

-Más allá de la crisis en salud, ¿cuáles son los principales reclamos que reciben cuando recorren los barrios desde el PJ?

Sí, muchos, por supuesto. El tema luminaria, el estado de las calles, bueno, esos son problemas habituales, pero bueno, creo que el tema salarial es un factor importante.

Si gobernar es crear trabajo, como decía el General, entonces no se está gobernando para nada bien. Basta con bajar la nómina de salarios de la página oficial de la municipalidad para ver que, si ese es el único ingreso en el hogar familiar de los trabajadores municipales, la mayoría entonces, según los números del INDEC nacional, viven en la pobreza.

La verdad es que de la nómina que tiene 16 hojas, de la mitad para abajo, hay sueldos de menos de 500 mil pesos. Y en la última gestión de un gobierno peronista en Lobería, que terminamos en el año 2015, si uno se fija y anualiza el salario y compara, haciéndolo en dólares, en gasoil, en combustible, en leche, en carne, en lo que sea, lo que podía comprar un trabajador en el 2015 y lo que puede comprar un trabajador municipal actualmente, se ha perdido casi un 40% de la capacidad de compra.

Y eso se nota, se nota en los comercios, se nota en la calle, se nota también en el ánimo de la sociedad, me parece que ahí, y si bien el municipio está haciendo esfuerzos para ir acompañando el salario con la inflación, uno eso lo puede reconocer, pero también uno no puede dejar de marcar esto. Después de nueve años de gestión radical, el salario de los trabajadores municipales perdió un 40% de capacidad de compra.