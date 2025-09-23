Encuesta confirma un dato demoledor en plena campaña electoral

Ranking presidencial: cómo está hoy la imagen de Javier Milei
Una encuesta midió la imagen de Javier Milei y su gabinete en septiembre: los números lo vuelven a poner bajo la lupa. Entrá y conocé el ranking completo.
23 de septiembre de 2025
El presidente Javier Milei atraviesa el momento más delicado de su gestión: una encuesta nacional revela que su imagen positiva cayó a niveles inéditos y que el descontento ciudadano se transformó en bronca abierta contra el Gobierno.
De acuerdo al relevamiento del Centro de Estudios de Opinión Pública (CEOP), la aprobación de Milei cayó al 39,2%, el registro más bajo en los 21 meses que lleva en el poder. En paralelo, más de la mitad de los consultados (53,4%) calificó su gestión como “muy mala”.
La diferencia entre opiniones negativas y positivas ya supera los 20 puntos, una brecha que, según los analistas, podría tener impacto directo en las próximas elecciones.
Uno de los factores centrales de esta crisis política es la economía. Apenas el 27,5% de los argentinos cree que habrá una recuperación en los próximos meses, una caída de 19 puntos en apenas dos meses.
El cambio de humor social se siente con fuerza en los bolsillos: más de la mitad de los encuestados aseguró que sus ingresos no alcanzan para llegar a fin de mes, un salto de 15 puntos respecto al mes anterior.
El estudio detecta un fenómeno que preocupa al oficialismo: la bronca se impone como sentimiento predominante en la sociedad. Un 38,4% de los encuestados aseguró sentir bronca frente a la situación actual, mientras que otro 16,6% habló de “incertidumbre”.
En apenas tres semanas, la bronca subió dos puntos y se consolidó como la emoción política más presente entre los argentinos.
El CEOP también advierte que el núcleo duro mileísta se achica. La identificación con el oficialismo bajó del 29 al 20%, con una pérdida notable en jóvenes y sectores peronistas. Hoy, Milei conserva mayor respaldo en los grupos de ingresos altos.
Ante este panorama, la estrategia de comunicación del Gobierno también empieza a moverse. Según el director de CEOP, Roberto Bacman, Santiago Caputo habría tomado nota del enojo social y busca moderar el estilo presidencial, percibido como “demasiado agresivo”.
La última cadena nacional mostró un tono más calmo, pero los especialistas advierten que el problema central sigue siendo económico. Como señala Bacman, “todo parece indicar que la mayor parte de los argentinos cree que este modelo está agotado”.
