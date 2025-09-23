Un informe expuso la magnitud de la crisis de ingresos en Argentina
El 86% de los argentinos asegura que su salario no alcanza. 8 de cada 10 argentinos dicen que su sueldo no cubre lo básico y se les va en menos de dos semanas.Encuestas23 de septiembre de 2025Juan Manuel Villarreal
Un informe de Bumeran expuso la magnitud de la crisis de ingresos en Argentina: el 86% de los trabajadores afirma que su sueldo no cubre sus necesidades básicas y el 58% asegura que perdió poder adquisitivo en los últimos meses.
La mayoría reconoce que el dinero no les dura más de dos semanas, lo que refleja la fragilidad de los ingresos frente a la inflación y el costo de vida.
Comparación con la región
El fenómeno no es exclusivo de Argentina, pero el país se ubica entre los peores de la región:
Panamá: 92% de los trabajadores dice que no llega a cubrir lo esencial.
Ecuador: 89%.
Perú: 84%.
Chile: 83%.
Aun así, Argentina lidera en percepción de deterioro personal: casi 6 de cada 10 encuestados señalaron que su situación económica empeoró en los últimos meses, frente al 46% en Chile y apenas el 27% en Perú.
Qué dicen los especialistas
Federico Barni, CEO de Bumeran, sostuvo: “Estos datos abren el interrogante sobre si los ajustes salariales son realmente suficientes para acompañar el costo de vida y garantizar condiciones acordes para los trabajadores”.
En qué se va el sueldo
El relevamiento mostró que los principales gastos de los argentinos son:
43% alquiler
30% alimentación
12% deudas
5% educación
3% transporte
3% salud
2% otros gastos
1% vestimenta
1% recreación
Este escenario explica la débil recuperación del consumo: en agosto, el consumo masivo cayó 1,9% mensual y las ventas minoristas de pymes retrocedieron 2,6% interanual, según datos de Scentia.
Cuánto dura el salario
La encuesta reveló otro dato alarmante:
26%: el sueldo les dura dos semanas.
24%: lo destinan entero a pagar cuentas apenas lo cobran.
16%: llega a tres semanas.
13%: menos de una semana.
11%: todo el mes.
10%: solo una semana.
La conclusión es contundente: la mayoría de los argentinos se queda sin plata antes de mitad de mes.
