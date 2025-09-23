Un informe expuso la magnitud de la crisis de ingresos en Argentina

Crisis salarial: 8 de cada 10 argentinos no llegan a fin de mes

Crisis salarial: 8 de cada 10 argentinos no llegan a fin de mes

Un informe de Bumeran expuso la magnitud de la crisis de ingresos en Argentina: el 86% de los trabajadores afirma que su sueldo no cubre sus necesidades básicas y el 58% asegura que perdió poder adquisitivo en los últimos meses.

La mayoría reconoce que el dinero no les dura más de dos semanas, lo que refleja la fragilidad de los ingresos frente a la inflación y el costo de vida.

Comparación con la región

El fenómeno no es exclusivo de Argentina, pero el país se ubica entre los peores de la región:

Panamá: 92% de los trabajadores dice que no llega a cubrir lo esencial.

Ecuador: 89%.

Perú: 84%.

Chile: 83%.

Aun así, Argentina lidera en percepción de deterioro personal: casi 6 de cada 10 encuestados señalaron que su situación económica empeoró en los últimos meses, frente al 46% en Chile y apenas el 27% en Perú.

Qué dicen los especialistas

Federico Barni, CEO de Bumeran, sostuvo: “Estos datos abren el interrogante sobre si los ajustes salariales son realmente suficientes para acompañar el costo de vida y garantizar condiciones acordes para los trabajadores”.

En qué se va el sueldo

El relevamiento mostró que los principales gastos de los argentinos son:

43% alquiler

30% alimentación

12% deudas

5% educación

3% transporte

3% salud

2% otros gastos

1% vestimenta

1% recreación

Este escenario explica la débil recuperación del consumo: en agosto, el consumo masivo cayó 1,9% mensual y las ventas minoristas de pymes retrocedieron 2,6% interanual, según datos de Scentia.

Cuánto dura el salario

La encuesta reveló otro dato alarmante:

26%: el sueldo les dura dos semanas.

24%: lo destinan entero a pagar cuentas apenas lo cobran.

16%: llega a tres semanas.

13%: menos de una semana.

11%: todo el mes.

10%: solo una semana.

La conclusión es contundente: la mayoría de los argentinos se queda sin plata antes de mitad de mes.