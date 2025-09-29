Se anuncia la grilla oficial de actividades para celebrar una nueva edición de Luján Virreinal

El Municipio de Luján anunció la grilla oficial de actividades para celebrar una nueva edición de Luján Virreinal, el ciclo cultural que cada octubre se convierte en un punto de encuentro para vecinos y visitantes. Esta iniciativa forma parte de “Luján Rumbo a los 400 años”, un programa que rescata la historia, la cultura y las tradiciones de la ciudad.

Luján celebra en octubre un nuevo aniversario de su fundación. El milagro de la Virgen en 1630 dio origen al poblado que en 1755 fue reconocido como Villa de Luján. En esta oportunidad, el eje estará puesto en la hispanidad y la herencia hispanoamericana, con actividades que resaltan la integración cultural, el legado virreinal, la construcción de identidad, el idioma compartido y la Fe Fundante.

Actividades durante todo el mes

El programa propone un amplio abanico de opciones para toda la familia: charlas históricas, conciertos, ciclos de cine, recorridos guiados, recreaciones y ferias gastronómicas. Todas las actividades serán libres y gratuitas.

El miércoles 1° de octubre se izarán las banderas Cruz de Borgoña, Argentina y Pontificia. Además, a las 18 horas comenzará el ciclo Cine de la Hispanidad en el Museo de Bellas Artes con la proyección de la película La misión (1986).

El jueves 2, a las 19 horas, en el Museo de la Ciudad se realizará la charla “Pedro de Mendoza y el Capitán Luján: una expedición a los inicios”, a cargo de Jesús Binetti.

El fin de semana del 4 y 5 será el turno de la tradicional 51° Peregrinación Juvenil a Luján bajo el lema: “Madre, danos amor para caminar con esperanza”, organizada por la Comisión Arquidiocesana de Piedad Popular de Buenos Aires.

Ciclo de charlas y propuestas culturales

La agenda continuará el jueves 9 con una disertación sobre “La Paz de Casuatí, 1742: relaciones hispani-criollas e indígenas en la frontera de Luján”, a cargo de Federico Suárez.

El viernes 10, el Centro Cultural Municipal Doña Ana de Matos será sede de una serie de charlas sobre religión y economía en el Virreinato, con la participación del Padre Lucas García y Patricio Lons, además de la presentación del Primer Foro “Ciudades Marianas de Hispanoamérica” de la CAF.

El sábado 11, desde las 15, habrá un recorrido histórico por el río Luján guiado por Pancho Masci, y por la tarde se presentará un concierto del Ensamble Lois Berger junto a coros infantiles y de cámara.

Cine de la Hispanidad y más música

El miércoles 15 en el Complejo Museográfico Enrique Udaondo, Leontina Etchelecu brindará la charla “Pintura Virreinal: Tesoros de Arte”. Ese mismo día continuará el ciclo de cine con la proyección de Hispanoamérica: una nueva civilización, de José Luis López Linares.

El jueves 16 se celebrará el décimo aniversario del Museo Municipal de la Ciudad, con acto protocolar y la charla “El Museo y su vinculación con la historia virreinal” a cargo de María Teresa Tartaglia.

El viernes 17 será una jornada especial: en la Plaza Belgrano se conmemorará el Día de la Villa y en el Parque Ameghino se inaugurará la Feria Gastronómica de la Hispanidad. A las 19, el intendente Leonardo Boto brindará un discurso titulado “La idea de la Hispanidad en América”, en un encuentro que incluirá además recreaciones históricas con decenas de artistas.

Recorridos, conciertos y espectáculos

El sábado 18 se realizará una caminata histórica “El Luján virreinal desde la Plaza Real” y, más tarde, un concierto de música española con homenaje al Padre Antonio Soler. También se recreará el Primer Partido de Tenis de Argentina con participación de la Asociación Argentina de Tenis.

El domingo 19, el Teatro Trinidad Guevara será sede del cierre musical con un concierto del pianista español Raúl Canosa, auspiciado por la Embajada de España.

La programación continuará hasta fin de mes con nuevas proyecciones del ciclo Cine de la Hispanidad, charlas en museos, recorridos temáticos y espectáculos culturales. Entre ellos se destacan El abrazo de la serpiente (2015), El laberinto del fauno (2006), y conferencias sobre juegos, costumbres y política en el Virreinato.

Semana de la Villa y actividades permanentes

La Semana de la Villa también tendrá propuestas destacadas: la Feria del Libro en el Museo Municipal de Bellas Artes del 8 al 12 de octubre, la Feria Gastronómica de la Hispanidad del 17 al 19 en el Parque Ameghino, además de intervenciones urbanas con recreacionistas y pregones virreinales en distintos puntos de la ciudad.

Para conocer más detalles, los vecinos pueden consultar las redes sociales de la Secretaría de Culturas y Turismo (@culturasyturismolujan) y del Municipio de Luján (@municipiodelujan).