El Municipio de Luján informó que continúa desarrollando acciones en el marco de un plan integral de tránsito y seguridad vial, con el objetivo de mejorar la circulación y la señalización en todo el distrito.

En materia de infraestructura, se avanzó con la instalación de reductores de velocidad en Pascual Simone y Jorge Newbery, la construcción de dársenas de descanso para colectivos en Open Door y el reemplazo de la meseta reductora sobre la Ruta Provincial 192. A su vez, se trabaja en la colocación de alertadores en Carlos Keen y Torres.

Otra de las medidas destacadas es la incorporación de nuevos refugios para el transporte público en barrios y localidades como La Capilla, San Francisco, Zapiola, El Quinto, Lanusse, Villa del Parque, la zona céntrica e inmediaciones de los estadios Carlos V y 1º de Abril. Paralelamente, se construyen plateas para refugios en más de quince puntos estratégicos y se retiraron estructuras deterioradas para su reemplazo.

Renovación de señalización y mejoras en escuelas

El plan también incluye la renovación y ampliación de la señalización vial. Entre las intervenciones, se realizó el recambio de cartelería en centros educativos, la instalación de nomencladores en barrios como El Quinto, Ameghino, San Emilio y 12 de Abril, y la colocación de carteles fijos en la calle Mitre y en paradas de colectivos.

Asimismo, se sumaron tareas de demarcación con línea amarilla, pintura de lomos de burro, colocación de delineadores y tachas reflectivas. También se instaló nueva cartelería en la Escuela de Educación Especial N° 502, reforzando la seguridad en los entornos escolares.

De esta forma, el Municipio sostiene una política de ordenamiento vial que articula infraestructura y señalización para mejorar la seguridad de toda la comunidad.

“Entre Puentes”: un proyecto turístico y cultural

En paralelo a las acciones viales, se realizó la preapertura de “Entre Puentes”, un proyecto ubicado a orillas del río Luján que busca recuperar la zona ribereña y consolidarla como un centro gastronómico, lúdico y comercial de alcance regional.

El acto contó con la presencia del intendente Leonardo Boto, autoridades municipales, concejales, inversores, representantes de empresas, comercios y vecinos. La jornada incluyó una bendición a cargo del padre Andrés, propuestas gastronómicas, DJs y food trucks.

“Este lugar vio pasar a millones de personas a lo largo de los años. Fue decayendo y desarrolló una economía de subsistencia durante mucho tiempo, hasta que decidimos recuperarlo asociado a la obra del río. Queremos que sea uno de los grandes testimonios del rejuvenecimiento que está teniendo Luján como destino turístico”, expresó Boto.

Voces del sector privado

El proyecto cuenta con una fuerte articulación público-privada. Facundo Maña, uno de los inversores, destacó: “Estamos muy contentos de ver cómo avanza la obra y se manifiesta de a poco en la realidad. Quiero agradecer al Intendente por darnos la oportunidad de venir a trabajar acá a Luján, por confiar en nosotros”.

Por su parte, Geremías Llanos, director del Grupo Llanos, señaló: “Hoy, la vida nos da una oportunidad de refundar un lugar que estaba completamente olvidado. Entre Puentes será un lugar nuevo para alojar propuestas cuidadas. Es sumamente importante la fusión que hemos hecho entre el sector público y privado para cumplir objetivos mancomunados”.

La obra abarca el área comprendida entre el puente vehicular de la calle Mitre y el puente peatonal Hermanos Maristas, y su inauguración formal está prevista para principios de 2026.

Luján: tránsito seguro y turismo en expansión

Con el plan integral de mejoras en tránsito y seguridad vial, y con la recuperación de la zona ribereña mediante “Entre Puentes”, Luján profundiza una estrategia que combina infraestructura, turismo y desarrollo urbano. Dos ejes que apuntan a mejorar la vida cotidiana de los vecinos y potenciar la identidad local de cara al futuro.