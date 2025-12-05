El intendente de Junín, Pablo Petrecca, destacó: "Cuando otros municipios no pueden llegar a pagar los aguinaldos, nosotros estamos ejecutando obras públicas gracias a la planificación y las cuentas ordenadas, esto es para destacar".

Luego de dialogar con los vecinos y observar los trabajos de los equipos municipales, el Intendente Pablo Petrecca manifestó: "Como siempre decimos, y más que decir hacemos, estamos otra vez mostrando hechos concretos que se dan en el marco de un plan de trabajo. En este barrio ya se han hecho dos etapas, esta es la tercera etapa. Primera y segunda etapa de cordón cuneta y mejorado en total de 25 cuadras, y ahora esta tercera etapa, que tiene que ver con la pavimentación de 9 cuadras", recordó.

En este sentido, el intendente de Junín remarcó que "esto es posible, como dije, por la planificación que nos permite seguir avanzando con obra pública en todos los barrios. También es importante destacar que venimos de concretar ocho cuadras de pavimento en San Francisco. Estamos haciendo ahora nueve cuadras de pavimento en Almirante Brown y paralelamente, estamos ejecutando cuadras de cordón cuneta en barrio Bicentenario y Capilla Loreto. Estamos haciendo por consorcio, cordón cuneta en Ricardo Rojas y el barrio municipal".

Petrecca aseveró "Estamos felices de estar hoy cerrando el año de esta manera, cuando otros municipios no pueden llegar a pagar los aguinaldos, en Junín estamos ejecutando obras públicas gracias a las cuentas ordenadas y esto es algo para destacar".

Para finalizar, Petrecca reconoció "el trabajo en conjunto con los fomentistas, este ida y vuelta que permanentemente tenemos, reconocer el trabajo de nuestros equipos de obras públicas, de espacios públicos. Creo que no hay mejor forma de cerrar una etapa de gestión de estos diez años, que de mostrar obra a lo largo y lo ancho de todo el Partido de Junín".

En tanto, Julio Miguenz, presidente de la sociedad de fomento del barrio Almirante Brown, recalcó que "son las primeras cuadras de asfalto que tenemos en el barrio, si bien Alberdi pertenece al barrio Almirante Brown, fue un asfalto que se hizo hace muchos años. Se empezó con el cordón cuneta hace unos años, nueve cuadras de cordón cuneta, y hoy estamos viendo, con mucha alegría, con mucha satisfacción, que se está concretando lo que es el asfalto".

"Estuvimos hace muy poquitos días también recorriendo obras de extensión de la red de gas natural que se ejecutan por consorcio", recordó el fomentista y agregó: "Estamos creciendo, tenemos un cambio, hay un cambio fundamental el barrio y los vecinos lo ven y acompañan, y principalmente el acompañamiento de que nosotros reclamamos y que el municipio da cumplimiento al valor de la palabra, lo que prometió que iba a ser lo hace".

Miguenz, que además preside la federación de Sociedades de Fomento, aseguró que seguirán gestionando. "Muchas veces nos dirán que sí, otras veces nos dirán que no, pero es el trabajo del fomentista, de pedir y pedir y pedir, y que los vecinos se sientan satisfechos con la con la gestión, no solo de la sociedad de fomento, sino también de los vecinos, porque tienen que hacer su aporte cuando es por consorcio, y del municipio, que da respuesta a nosotros".

Para finalizar, el Ingeniero Franco Castellazzi, de la secretaría de Obras Públicas, explicó que, "lo que se ejecuta en Almirante Brown es una obra de pavimento de hormigón, algo para destacar en un momento complejo para la obra pública en el país. En este caso estamos con personal de la planta de hormigón, todo el área de ingeniería en su conjunto, desde los procesos administrativos hasta la ejecución y dirección técnica de la obra".

Por último, aseguró que "es una satisfacción poder materializar esta obra que, lógicamente, le cambia la dinámica y la fisonomía al barrio, no solo desde lo estético, sino desde la funcionalidad de mejorar la transitabilidad, que los días de lluvia no tengamos que pensar cómo vamos al trabajo o si podemos pasar en moto por algunos lugares cuando el terreno no es apto".