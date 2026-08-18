Mientras Milei recorta, Kicillof reúne a científicos y empresas para disputar el futuro tecnológico.

Axel Kicillof presentó este martes 18 de agosto en Vicente López el Consejo Provincial de la Economía del Conocimiento (COPEC), una mesa permanente con más de 500 representantes de empresas, universidades, organismos científicos, sindicatos y municipios. El gobernador bonaerense lo mostró como respuesta al desfinanciamiento nacional de la ciencia y la tecnología que atribuye al gobierno de Javier Milei.

Creado en mayo dentro del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, el organismo quedó presidido por el intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk. Su presentación coincidió con retrocesos salariales reales de entre 23,8% y 40,5% desde noviembre de 2023, según el informe de julio del Grupo EPC, y llegó días después de una marcha al Obelisco contra el recorte presupuestario y laboral.

Una mesa con más de 500 actores

El COPEC asesorará, articulará y producirá diagnósticos sobre el sector. Elaborará recomendaciones para empresas, startups y clusters tecnológicos; relevará capacidades locales; promoverá habilidades digitales, exportaciones y empleo calificado; e impulsará un Observatorio Provincial y misiones comerciales. Sus integrantes actuarán ad honorem y las designaciones restantes serán oficializadas próximamente, informó la Provincia.

La agenda abarcará software y servicios informáticos, biotecnología, nanotecnología, ingeniería genética, inteligencia artificial, robótica, industria aeroespacial y satelital, y producción audiovisual. Para trabajar sobre cada actividad se prevén mesas sectoriales especializadas.

El ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa, sostuvo que el ámbito permitirá “pensar, implementar e impulsar” al sector. Sujarchuk destacó que la Provincia sentó en una misma mesa a grandes empresas, pymes, universidades, científicos, municipios y especialistas para debatir el impacto de la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías.

Durante la jornada expusieron Gastón Menvielle, presidente del Polo IT La Plata; Alejandra Zinni, rectora de la Universidad Nacional de Quilmes; Carlos Greco, rector de la Universidad Nacional de San Martín; Alicia Romero de Colusi, presidenta de Bedson S.A.; Sebastián Mocorrea, presidente de ARGENCON; Pablo Hollar, CEO de Crux Aerospace; y Pablo Wisznia, director ejecutivo de la Cámara Argentina de Productoras Independientes de Televisión.

COPEC2

Entre los asistentes estuvieron la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez; los ministros Gabriel Katopodis, de Infraestructura y Servicios Públicos, y Nicolás Kreplak, de Salud; el presidente de la Comisión de Investigaciones Científicas, Roberto Salvarezza; el senador Germán Lago; los diputados Mariano Cascallares y Diego Nanni; e intendentes como Andrés Watson, Fernando Espinoza y Sebastián Ianantuony.

Salarios, becas y puestos que se pierden

El informe del Grupo EPC ofrece el telón de fondo cuantitativo. Entre noviembre de 2023 y julio de 2026, los salarios reales del personal científico y de apoyo y las becas del CONICET cayeron 40,5%; los del Sistema Nacional de Empleo Público, 32,1%; y los de docentes e investigadores de universidades nacionales, 23,8%.

Informe de Evolución de Sueldos CyT, julio de 2026.

En julio, CONICET y SINEP recibieron una suba nominal de 2,2% frente a una inflación de 2,1%, por lo que recuperaron apenas 0,1% real. Las remuneraciones universitarias no tuvieron variación nominal y perdieron 2,1%. Para regresar al poder adquisitivo de noviembre de 2023, el reporte calculó que los ingresos del CONICET deberían aumentar 68% y los universitarios, 31,2%.

La medición también ubicó el cargo testigo universitario en 1,18 canastas básicas totales, al del CONICET en 1,09 y al del SINEP en 0,85. Bajo los supuestos presupuestarios del estudio, la masa salarial del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación se reduciría 32,9% entre 2023 y 2026, una pérdida acumulada estimada en $1,38 billones.

La protesta del 12 de agosto sumó testimonios sobre el recorte. Rocío, exbecaria posdoctoral, señaló que la falta de prórrogas interrumpe carreras y líneas de investigación. Gonzalo, investigador del CONICET, afirmó que el organismo había perdido 2.400 puestos desde la asunción de Milei.

La comunidad científica marchó al Obelisco.

Martín Iofrida, secretario general de la Asociación de Profesionales de la Actividad Nuclear, denunció la salida de 500 trabajadores de la Comisión Nacional de Energía Atómica; y Gisele, trabajadora del Departamento de Calidad en las Mediciones del INTI, estimó una reducción de personal del 30% entre despidos, retiros y renuncias.

Los manifestantes reclamaron el cumplimiento de la Ley de Financiamiento sancionada hacía casi 300 días. Según estimaciones difundidas en la protesta, desde diciembre de 2023 se habrían perdido siete empleos diarios en investigación, la inversión proyectada para 2026 equivaldría al 0,14% del PBI —el registro más bajo desde 1972— y el CONICET no renovaría 379 becas posdoctorales.

La respuesta política de la Provincia

Kicillof sostuvo que la economía del conocimiento conserva capacidad para invertir y generar trabajo de calidad aun en un escenario económico adverso. Frente a esa actividad, acusó al Ejecutivo nacional de desarticular áreas, destruir capacidades productivas y desfinanciar el entramado científico-tecnológico, con una fuga de investigadores que, según planteó, se profundiza día tras día.

“Están provocando un daño inédito”, afirmó el gobernador al cuestionar el recorte de recursos, el trato a los investigadores y el abandono de la investigación. Para Kicillof, el COPEC nace bajo la premisa de que “gobernar es crear trabajo” y recoge la intervención estatal que, según indicó, ejercen los países protagonistas de la transformación tecnológica para planificar y acompañar inversiones. En Vicente López, dejó la definición que cerró el lanzamiento: “El único camino al desarrollo es con más ciencia, producción y soberanía”.