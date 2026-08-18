El Niño pone a prueba al noroeste bonaerense: ocho municipios preparan una respuesta conjunta

La Provincia y los intendentes analizan escenarios de lluvias intensas.

El noroeste de la provincia de Buenos Aires comenzó a prepararse para un escenario de lluvias más intensas. Autoridades provinciales, legisladores y representantes de ocho municipios se reunieron en General Arenales para coordinar medidas frente a los posibles efectos de El Niño sobre localidades, caminos rurales y zonas productivas.

El encuentro fue realizado por el Comité de Cuenca Hídrica del Río Salado–Subregión A1, presidido por la intendenta radical de General Arenales, Érica Revilla. Participaron funcionarios de la Autoridad del Agua, la Dirección Provincial de Hidráulica y delegaciones de Junín, Lincoln, General Villegas, Leandro N. Alem, Florentino Ameghino, General Pinto y General Viamonte.

También estuvo presente el senador bonaerense del PRO Pablo Petrecca, exintendente de Junín, quien había solicitado la convocatoria luego de mantener reuniones con el subsecretario de Recursos Hídricos provincial, Néstor Álvarez, y el presidente de la Autoridad del Agua, Damián Costamagna.

“No podemos esperar a que llegue el problema para empezar a actuar: tenemos que prepararnos antes”, afirmó Petrecca. El legislador reclamó incorporar herramientas tecnológicas y sostener una coordinación permanente entre la Provincia y los municipios.

La reunión se produce frente a un escenario climático que ganó consistencia durante los últimos meses. El informe de julio del Servicio Meteorológico Nacional indicó que las condiciones del fenómeno El Niño ya estaban presentes en el océano Pacífico ecuatorial.

Según el organismo, los modelos dinámicos y estadísticos mostraban una probabilidad cercana al 100% de que la fase cálida se mantuviera durante el trimestre julio-agosto-septiembre de 2026.

El fenómeno se caracteriza por temperaturas superficiales del océano más elevadas de lo habitual en sectores del Pacífico central y oriental. Ese calentamiento modifica la circulación atmosférica y puede favorecer lluvias superiores a los valores normales en la región pampeana y el centro-este argentino.

Sin embargo, la presencia de El Niño no permite anticipar por sí sola cuánto lloverá en cada municipio ni en qué momento ocurrirán las precipitaciones más intensas. Su impacto depende de otros factores atmosféricos y debe ser seguido mediante pronósticos de corto y mediano plazo.

Por esa razón, la estrategia discutida en General Arenales se concentró en preparar distintos escenarios y no en dar por segura una inundación.

Caminos rurales y producción, entre las prioridades

Los especialistas de la Autoridad del Agua y de Hidráulica presentaron información destinada a evaluar el estado actual de la región y proyectar posibles escenarios para los próximos meses.

Uno de los focos fue la protección de los caminos rurales. Cuando las lluvias se acumulan, esos trazados pueden quedar intransitables, aislar poblaciones y complicar el acceso a escuelas, centros de salud y establecimientos productivos.

El impacto económico también puede ser considerable. La región concentra explotaciones agrícolas y ganaderas cuya actividad depende de la transitabilidad de los caminos para trasladar insumos, maquinaria y producción.

Los anegamientos pueden impedir la siembra, retrasar la cosecha, deteriorar pasturas y dificultar la salida de granos y animales. El riesgo no se limita al agua que permanece dentro de los campos: también incluye la interrupción de la red logística que conecta a los establecimientos con pueblos, rutas y centros de comercialización.

Katopodis activó el Comité de Gestión del Riesgo ante la llegada de “El Niño”.

El Plan del Salado y una discusión que sigue abierta

La prevención regional convive con una disputa más amplia por las grandes obras de la cuenca. El Plan Maestro Integral del Río Salado lleva más de dos décadas de ejecución y todavía conserva tramos pendientes.

Como publicó GRUPOLAPROVINCIA.COM, el Gobierno bonaerense anunció avances para intervenir nuevos sectores del río y volvió a reclamar que la Nación retome los trabajos paralizados correspondientes al Tramo IV.

El dragado y la ampliación del cauce buscan mejorar el escurrimiento, mitigar inundaciones y recuperar tierras productivas. No obstante, las obras del cauce principal no reemplazan las tareas locales necesarias sobre canales, alcantarillas, compuertas, lagunas y caminos dentro de cada subregión.

La reunión de General Arenales se concentró precisamente en ese nivel operativo: qué información compartirán los municipios, cómo se vigilarán los puntos críticos y qué medidas pueden tomarse antes de que una lluvia intensa se transforme en una emergencia.

Tecnología para anticipar el avance del agua

Petrecca planteó la necesidad de incorporar “todas las herramientas tecnológicas posibles”. El monitoreo puede incluir estaciones meteorológicas, mediciones de niveles, imágenes satelitales, sensores, mapas de riesgo y sistemas de comunicación en tiempo real.

Esos recursos permiten detectar cambios en lagunas y canales, estimar el recorrido de los excedentes y organizar el despliegue de maquinaria. También facilitan la emisión de alertas para productores y pobladores rurales.

La tecnología, sin embargo, requiere protocolos compartidos. Una medición aislada tiene utilidad limitada si los municipios no intercambian datos o si no está establecido quién toma las decisiones frente a un nivel crítico.

Por eso, uno de los desafíos del Comité será transformar la información técnica en una secuencia concreta de acciones: cuándo limpiar un canal, cómo administrar una compuerta, dónde reforzar un camino y qué zonas deben recibir atención prioritaria.