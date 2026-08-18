Vacunación en Buenos Aires: el nuevo mapa expone brechas y reabre el reclamo de la Provincia a Nación.

El nuevo Mapa de Coberturas y Distribución de Vacunas del Ministerio de Salud de la Nación puso cifras oficiales a una discusión que Buenos Aires venía sosteniendo desde hacía semanas. El tablero, estrenado este martes, ubica a la provincia por debajo del promedio nacional en todas las dosis relevadas y muestra diferencias especialmente pronunciadas en los refuerzos de los 5 años y las vacunas destinadas a adolescentes de 11.

Los porcentajes, sin embargo, son una fotografía provisoria: corresponden al transcurso de 2026, se actualizan semanalmente y pueden variar con la carga de aplicaciones y los cambios en la población objetivo. El propio Ministerio nacional aclaró que un registro inferior al 50% durante esta etapa del año no implica que la cobertura anual vaya a cerrar en ese nivel. El mapa informa cuántas dosis se administraron y distribuyeron, pero no establece por sí solo las causas de cada diferencia.

La brecha se abre en la edad escolar

El mayor contraste aparece en la DPT de refuerzo de los 5 años. Buenos Aires registra una cobertura del 16,1%, frente al 34,2% nacional: 18,1 puntos porcentuales menos. A los 11 años, la dTpa alcanza el 22,2% en territorio bonaerense y el 35,5% en el país. La meningocócica se ubica en 20,8% contra 34,9%, mientras el VPH femenino llega al 23,7%, ante un promedio nacional del 36,4%.

Mapa de Coberturas y Distribución de Vacunas del Ministerio de Salud de la Nación.

En los primeros meses de vida, las distancias son menores. La BCG marca 51,4% en la provincia y 51,6% en todo el país. Hepatitis B alcanza 46,9% contra 48,8%; la primera dosis contra el neumococo, 43,4% frente a 46,6%; y la meningocócica de los tres meses, 45,7% ante 48,6%.

La misma tendencia aparece alrededor del primer año: hepatitis A registra 46,1% en Buenos Aires y 48,5% a nivel nacional; triple viral, 48,7% contra 50,5%; y varicela, 43,9% frente a 44,8%. Los datos refuerzan la necesidad, reconocida por las autoridades sanitarias, de mejorar la articulación entre salud y educación para completar esquemas en las escuelas.

El tablero también consigna los envíos de Nación: 398.500 dosis de BCG, 356.000 de DPT, 234.420 de dTpa, 459.800 de triple viral, 386.240 de varicela y 198.570 de VPH, entre otras. Esos totales no permiten determinar, sin información adicional, cuándo llegó cada partida ni si estuvo disponible de manera continua en todos los vacunatorios.

Mapa de Coberturas y Distribución de Vacunas del Ministerio de Salud de la Nación.

El cruce por los faltantes y la logística

El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, venía cuestionando el desempeño de la campaña antigripal. El 27 de julio afirmó que apenas el 40% de los mayores de 65 años había recibido la dosis y describió niveles inferiores a los esperados entre personas embarazadas y bebés de 6 a 24 meses. “La campaña de inmunización es un rotundo fracaso por responsabilidad exclusiva del Gobierno nacional”, sostuvo.

Kreplak atribuyó esa situación a la falta de financiamiento para vacunadores, capacitación, depósitos, logística y campañas de concientización. También aseguró que al inicio de la campaña hubo faltantes que llevaron a algunos adultos mayores a desistir de regresar a los centros de salud. La Provincia informó problemas de provisión con BCG, varicela y VPH, además de persistencia de faltantes de triple viral.

El funcionario realizó esas declaraciones durante una conferencia junto al ministro de Gobierno, Carlos Bianco, y el titular de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez. Allí planteó que el derecho a la salud es una responsabilidad concurrente y que, cuando falla la prevención, las provincias deben afrontar una mayor complejidad de las enfermedades. “Nación no hace ningún esfuerzo para que las vacunas se den a todas las personas”, afirmó.

La información difundida ahora por la cartera que conduce Mario Lugones permite seguir dosis distribuidas y aplicadas, pero los materiales disponibles no alcanzan para confirmar o descartar las denuncias provinciales sobre demoras, discontinuidades o faltantes en momentos específicos. La diferencia entre cantidad enviada, oportunidad del abastecimiento y aplicación efectiva seguirá siendo parte de la disputa sanitaria.

La advertencia de los médicos

El Colegio de Médicos bonaerense declaró el 22 de julio una “emergencia epidemiológica y ética” mediante un pronunciamiento institucional. Con datos del informe WUENIC de la OMS y UNICEF, señaló que más de 101.000 niños nunca recibieron una vacuna del calendario nacional, que la segunda dosis de la triple viral llega al 46% y que la triple bacteriana ronda el 75%.

El presidente del Distrito V de la entidad, Julio Dunogent, responsabilizó al ministro Lugones por la falta de insumos y campañas, aunque también mencionó el avance de los movimientos antivacunas y la desinformación. En una entrevista reciente, advirtió sobre el riesgo de brotes, reclamó controles durante el ingreso escolar y citó casos de sarampión y un episodio de tétanos como señales preocupantes.

El Colegio había pedido restablecer el abastecimiento, lanzar campañas federales, normalizar la provisión para adultos mayores y publicar un tablero nacional de seguimiento. Esa última herramienta ya está disponible; los otros reclamos permanecen formulados. “Resulta indispensable adoptar medidas urgentes para restablecer los niveles de inmunización y garantizar el derecho a la salud de toda la comunidad”, sostuvo la entidad.