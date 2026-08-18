Qué hay detrás de la visita de Kicillof a Chaco: gremios, gobernadores y la hoja de ruta hacia 2027

Axel Kicillof.

Axel Kicillof llegará este miércoles 19 de agosto a Chaco con una agenda que, en los papeles, reúne sindicalismo y debate económico. A las 9 participará del acto de asunción de la nueva conducción de la CGT regional y, a las 18, presentará De Smith a Keynes. Siete lecciones de historia del pensamiento económico en el Aula Magna de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE).

Entre una actividad y otra aparecerá la trama política: una foto con el senador nacional y exgobernador Jorge Milton Capitanich y otro paso del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) fuera de Buenos Aires.

La escala tendrá lugar días después de la cumbre que reunió a Kicillof, Sergio Massa y Máximo Kirchner con jefes de bloque del peronismo y cuatro gobernadores en el Hotel Emperador. Allí hubo acuerdo para defender las PASO y retomar el diálogo, pero no una resolución sobre candidaturas. En el entorno del gobernador insisten en que 2026 es un año de construcción. Kicillof participa de la mesa común, aunque no interrumpe su recorrido propio.

El miércoles 19 presento mi libro “De Smith a Keynes” en Chaco.



Los espero a todos y todas para seguir pensando juntos el futuro que queremos para nuestro país. pic.twitter.com/k5LRqRGJfF — Axel Kicillof (@Kicillofok) August 13, 2026

La foto sindical y el puente con Capitanich

El acto gremial se realizará en el Centro de Convenciones del sindicato de Comercio. La conducción regional volverá a estar integrada por Adrián Bellomi, de ATSA-Sanidad, e Isaías Alegre, de Camioneros. También fue anunciada la presencia de Héctor Daer, dirigente de la conducción nacional de la CGT. Bellomi no disimuló la lectura electoral de la convocatoria: al destacar la llegada del mandatario bonaerense, sostuvo que “es el futuro presidente de la Argentina”.

Su paso por Chaco le ofrece contacto con el sindicalismo de una provincia gobernada por la oposición y una aparición junto a Capitanich, uno de los dirigentes del PJ con mayor recorrido en el norte argentino. La presentación en la UNNE agrega discusión económica a la jornada.

En las últimas semanas, Andrés “Cuervo” Larroque, Jorge Ferraresi, Daniel Gollan y Gabriel Katopodis también participaron de actividades en Mendoza, Entre Ríos y Chubut. Desde el MDF aclaran que el espacio “no es una franquicia” y que nadie tendrá una representación exclusiva en las provincias: “La idea de Axel es representar a todos los sectores”.

El acuerdo por las PASO y el reclamo del interior

La cena del Hotel Emperador dejó otra tarea: Kicillof, Massa y el senador nacional Gerardo Zamora comenzarían a conversar con los denominados “gobernadores del medio” y con mandatarios peronistas cercanos al Gobierno nacional. La modalidad evaluada contempla que cada encuentro incluya a otro participante de la cumbre, como garantía de que la gestión se realiza en nombre de un armado general y no de una postulación particular.

Ese cuidado responde a una advertencia escuchada durante la reunión. Dirigentes del interior pidieron que las disputas bonaerenses no se trasladen a sus distritos. Un diputado resumió el planteo con crudeza: “Nos mandan un ministro de la provincia que se junta con algunos intendentes y atrás saltan los de La Cámpora o de Sergio y se nos arma quilombo”. El reclamo fue tomado, aunque el clima del encuentro fue descripto como bueno. La defensa de las primarias acercó posiciones; no clausuró la competencia entre los sectores.

En el kicillofismo traducen esa postura con otra consigna: “Ni dedo ni rosca, la gente”. La frase supone sostener mecanismos internos para definir nombres y le permite al gobernador evitar, por ahora, una proclamación presidencial.

El viaje con Capitanich ocurre mientras se diseña una ronda con gobernadores y aporta una primera imagen concreta de ese propósito federal, aunque no fue presentado oficialmente como parte de aquella gira acordada.

Buenos Aires sostiene la base

Mientras Kicillof sale de la provincia, el MDF mantiene su calendario bonaerense. En Ramallo, más de mil personas participaron del plenario de la Segunda Sección, con el intendente Mauro Poletti como anfitrión y Fernando Espinoza, jefe comunal de La Matanza, entre las figuras centrales.

También estuvieron los intendentes Mario Secco, de Ensenada, y Julio Alak, de La Plata. Alak afirmó que el gobernador debería ser el único candidato presidencial del peronismo y lanzó una crítica hacia el método de selección: “La lapicera si no hay interna no sirve”. Poletti, por su parte, pidió “dejar de conurbanizar al peronismo” y reclamó que el próximo postulante a vicegobernador surja del interior bonaerense.

El encuentro continuó la ronda iniciada en Alberti, donde participaron los ministros Carlos Bianco y Walter Correa; la jefa de Asesores, Cristina Álvarez Rodríguez; el senador Germán Lago y Espinoza. “No hay construcción ni organización posible si no es a través del vínculo personal”, dijo Lago. En La Plata también se reunió el MDF de la Octava Sección, con Bianco, el ministro de Desarrollo a la Comunidad Andrés Larroque y dirigentes políticos y sociales.

La semana también incluye el lanzamiento del Consejo Provincial de la Economía del Conocimiento (COPEC) en Vicente López, presidido por el intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk. El sábado 22 será el turno de MDF Juventudes en San Martín y para septiembre se proyecta un plenario de alcance federal.

Antes, el viernes, Kicillof viajará a Montevideo para el Tercer Congreso Panamericano junto al diputado nacional y excanciller Jorge Taiana y el representante argentino en el Parlasur Gabriel Fuks. Entre los invitados figuran la dirigente chilena Jeannette Jara, la exvicepresidenta uruguaya Lucía Topolansky y el expresidente colombiano Ernesto Samper. El encuentro fue convocado bajo el lema “Solidaridad entre los pueblos. Soberanía entre las naciones”.