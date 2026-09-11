Mariano Cascallares puso en primer plano el compromiso con la educación pública durante un encuentro con docentes de Almirante Brown y aseguró que el Municipio continuará acompañando tanto a las instituciones como a quienes trabajan diariamente en las aulas.

La actividad se realizó en el marco del Día de la Maestra y el Maestro y reunió a 80 docentes de distintas instituciones educativas del distrito.

También participaron el intendente interino Juan Fabiani y la jefa de Gabinete Municipal, Paula Eichel.

“Acompañar a quienes todos los días están al frente de las aulas”

Durante el encuentro, Cascallares remarcó que el acompañamiento a los docentes forma parte central de la política educativa local.

“En Almirante Brown seguimos trabajando para que nuestros chicos y chicas tengan una educación de calidad, y eso implica acompañar a quienes todos los días están al frente de las aulas”, expresó.

La definición puso el foco en el rol cotidiano de maestros y profesores como parte esencial del sistema educativo.

Más de 55 nuevas instituciones

Cascallares también repasó parte de la infraestructura incorporada en los últimos años.

“En estos años sumamos infraestructura educativa y creamos más de 55 nuevas instituciones en todos los niveles y modalidades”, señaló.

A eso se agrega la construcción de dos nuevos edificios de aulas para el Instituto Superior de Formación Docente N°41.

“Sabemos que todavía hay mucho por hacer”

Más allá de las obras realizadas, Cascallares planteó que el desafío educativo continúa.

“Sabemos que todavía hay mucho por hacer y vamos a seguir trabajando por la educación pública y por mejores oportunidades para nuestros estudiantes”, afirmó.

La frase marcó uno de los ejes centrales del mensaje durante la jornada.

Un reconocimiento a 80 docentes

El desayuno se realizó en la Quinta Saludable “Ramón Carrillo”, ubicada en Erezcano entre Centenario de Mayo y Presidente Juan Domingo Perón.

Allí, Cascallares, Fabiani y Eichel compartieron un espacio de reconocimiento con 80 docentes de distintas instituciones educativas.

El encuentro tuvo como objetivo agradecer la tarea que desarrollan cotidianamente en favor de una educación inclusiva y de calidad.

El rol de los docentes

Durante la actividad, las autoridades destacaron a los trabajadores de la educación como referentes dentro de las comunidades.

También pusieron en valor su tarea como constructores de vínculos y generadores de oportunidades para niños y adolescentes.

El reconocimiento buscó trascender el aspecto formal de la celebración y remarcar la importancia de la tarea diaria en las escuelas.

Un encuentro que se realiza desde 2016

La actividad se lleva adelante desde 2016 con motivo del Día de la Maestra y el Maestro.

Con el paso de los años se consolidó como un espacio de encuentro entre autoridades, docentes, representantes gremiales y actores del sistema educativo local.

La jornada busca reconocer el trabajo de quienes forman parte de las escuelas del distrito.

Participación de la comunidad educativa

Además de Cascallares, Fabiani y Eichel, participaron el presidente del Consejo Escolar, Ezequiel Mars, y el secretario de Educación, Ciencia y Tecnología, Sergio Pianciola.

También estuvieron la subsecretaria de Educación, Gabriela Vranic; la jefa Regional de Educación, María Inés Centurión; y la inspectora jefa de Educación Distrital, Mónica Vásquez.

Se sumaron consejeros y consejeras escolares, inspectoras e inspectores, representantes de gremios docentes y trabajadores de distintas instituciones.