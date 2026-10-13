La Fórmula 1 vuelve a África tras 37 años: dónde se correrá y cuándo será el regreso

La Fórmula 1 confirmó su histórico regreso a África después de más de tres décadas de ausencia. La categoría anunció un acuerdo por diez años con Ruanda, país que albergará el futuro Gran Premio de África en un circuito completamente nuevo. El retorno está previsto para principios de la década de 2030, aunque todavía no se estableció la fecha exacta de la primera carrera.

La noticia marca un acontecimiento importante para el automovilismo internacional. La última vez que la Fórmula 1 compitió en el continente fue el 14 de marzo de 1993, cuando el francés Alain Prost ganó el Gran Premio de Sudáfrica en el circuito de Kyalami.

El acuerdo permitirá que la máxima categoría del automovilismo vuelva a tener presencia en todos los continentes habitados, con una competencia que buscará consolidarse como parte del calendario mundial.

Dónde se correrá el nuevo Gran Premio de África

La sede elegida es Bugesera, una región ubicada aproximadamente a 40 kilómetros al sur de Kigali, la capital de Ruanda. Allí se construirá un circuito especialmente diseñado para recibir a los monoplazas de Fórmula 1.

El autódromo estará situado junto al nuevo Aeropuerto Internacional de Kigali y formará parte de un proyecto de infraestructura que también contempla actividades deportivas, turísticas y comerciales.

El trazado deberá cumplir con las exigencias de Grado 1 de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), la máxima homologación requerida para organizar carreras de la categoría.

Una de sus principales características será la utilización de los desniveles naturales del terreno, con un diseño que buscará integrarse al paisaje y ofrecer distintos sectores de observación para los espectadores.

Además, el complejo tendrá actividad durante todo el año. La planificación incluye la posibilidad de recibir otras competencias internacionales, conferencias, espectáculos y eventos vinculados al deporte y los negocios.

La iniciativa estará dirigida por la Junta de Desarrollo de Ruanda, que apunta a convertir el nuevo circuito en un centro de actividad económica y turística para la región.

Cuándo volverá la Fórmula 1 a África

Aunque el acuerdo ya fue anunciado, la Fórmula 1 todavía no confirmó el año exacto ni la fecha de la carrera inaugural.

El regreso está previsto para principios de la década de 2030 y dependerá de la finalización del nuevo autódromo, que deberá cumplir con todos los requisitos técnicos y de seguridad establecidos por la FIA.

Tampoco se dieron a conocer los principales plazos de construcción ni el cronograma de actividades que acompañará al primer fin de semana de competencia.

El evento llevará el nombre de Gran Premio de África de Fórmula 1, presentado por Visit Rwanda, y tendrá un acuerdo inicial de diez años.

La elección de Ruanda también responde al crecimiento del interés por el automovilismo en el continente. Según las cifras difundidas por la organización, África cuenta con más de 100 millones de aficionados a la Fórmula 1.

Otro dato destacado es el perfil de esa audiencia: casi el 60% de los seguidores de la categoría en mercados clave del África subsahariana tiene menos de 35 años.

Qué dijeron las autoridades sobre el histórico regreso

El presidente y director ejecutivo de Fórmula 1, Stefano Domenicali, celebró la incorporación de Ruanda y destacó que permitirá extender la presencia geográfica del campeonato.

“Con Ruanda incorporándose al calendario desde la próxima década, nuestro deporte competirá en todos los continentes habitados y acercará el Campeonato Mundial más que nunca a los aficionados de todo el mundo”, expresó el dirigente italiano.

Por su parte, el presidente de Ruanda, Paul Kagame, aseguró que el proyecto busca generar oportunidades que vayan más allá de una carrera anual.

“La meta nunca fue un solo fin de semana de carrera, sino un beneficio duradero para nuestra gente”, sostuvo el mandatario.

Kagame vinculó el desarrollo del circuito con la generación de empleo, la formación de profesionales, la atracción de inversiones y el crecimiento del turismo. También destacó las oportunidades que podría representar para jóvenes africanos interesados en desempeñarse como ingenieros, técnicos, emprendedores o pilotos.

El presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, calificó el regreso como un momento histórico para el automovilismo y señaló que la federación trabajará junto con los organizadores para garantizar que la nueva sede cumpla con los estándares internacionales.

La historia de la Fórmula 1 en África y su última carrera en 1993

La relación entre la Fórmula 1 y África comenzó en 1958, cuando Marruecos recibió una competencia oficial del Campeonato Mundial en el circuito de Ain Diab, ubicado cerca de Casablanca.

Aquella carrera se disputó el 19 de octubre y terminó con la victoria del británico Stirling Moss, quien conducía un Vanwall.

Posteriormente, Sudáfrica se convirtió en el principal escenario de la categoría en el continente. El país recibió su primer Gran Premio oficial en 1962, en el circuito de East London, donde Graham Hill ganó la carrera y aseguró su primer campeonato mundial.

En 1967, la competencia se trasladó a Kyalami, cerca de Johannesburgo, un trazado que se convirtió en uno de los escenarios históricos del automovilismo.

La Fórmula 1 compitió allí durante buena parte de las décadas de 1970 y 1980, hasta que las consecuencias internacionales del régimen del apartheid contribuyeron a la interrupción de las carreras.

El campeonato regresó a Sudáfrica en 1992 y 1993, después de una remodelación del circuito. Sin embargo, problemas económicos y cambios en la organización comercial impidieron que la continuidad se consolidara.

La última prueba se disputó el 14 de marzo de 1993, con triunfo de Alain Prost al volante de un Williams-Renault.

Desde entonces, África permaneció fuera del calendario de la máxima categoría.

Con el anuncio de Ruanda, la Fórmula 1 pone en marcha el proyecto para terminar con esa ausencia histórica. El regreso estará acompañado por la construcción de una nueva sede y un acuerdo de largo plazo, aunque los aficionados todavía deberán esperar para conocer cuándo se apagarán los semáforos del primer Gran Premio africano del siglo XXI.