Murió el Roña Castro: la pelea que explica su lugar en la historia del boxeo argentino

Jorge Fernando “Roña” Castro murió este miércoles a los 59 años, después de sufrir una descompensación en un bingo de Morón. El excampeón mundial de peso mediano dejó una trayectoria que tuvo uno de sus momentos más recordados en diciembre de 1994: la victoria ante John David Jackson, una pelea que logró revertir cuando estaba en clara desventaja.

Según el parte policial, Castro se encontraba en la sala de máquinas del establecimiento cuando sufrió el episodio. Un médico del servicio de asistencia constató su fallecimiento. Las causas de la muerte no estaban determinadas y las actuaciones quedaron bajo intervención de la UFI N.º 8 de Morón.

Conocido también como “Locomotora”, el boxeador nacido en Caleta Olivia fue campeón mundial, enfrentó a figuras internacionales y regresó a competir después de un grave accidente automovilístico. Tras su retiro, impulsó un espacio deportivo que durante la pandemia también se convirtió en un lugar de asistencia para vecinos de Temperley.

La noche en que Castro revirtió una pelea que parecía perdida

El 10 de diciembre de 1994, Castro enfrentó al estadounidense John David Jackson en Monterrey, México. Había llegado como campeón mundial de peso mediano de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), pero el desarrollo del combate puso en riesgo la continuidad de su reinado.

El argentino estaba en desventaja y había recibido un intenso castigo. En el noveno asalto, sin embargo, conectó un gancho de izquierda que derribó a Jackson y cambió el rumbo de la pelea. La reacción le permitió quedarse con la victoria y conservar el cinturón.

El reconocimiento internacional acompañó aquel desenlace: la revista especializada The Ring eligió el enfrentamiento como la mejor pelea de 1994 y al noveno asalto como el mejor round del año.

La remontada se convirtió en uno de los episodios centrales de su carrera. Aquella noche reunió el título que defendía, la dificultad del combate y una respuesta que terminó por darle un lugar destacado entre las actuaciones del boxeo argentino.

El título mundial y los rivales que marcaron su carrera

Castro había conquistado el cinturón apenas cuatro meses antes. El 12 de agosto de 1994 derrotó por decisión dividida a Reggie Johnson en Tucumán y se consagró campeón mundial mediano de la AMB.

Defendió el título en cuatro oportunidades, hasta que el japonés Shinji Takehara lo venció el 19 de diciembre de 1995, en Tokio. Su recorrido también incluyó enfrentamientos con Roy Jones Jr., Terry Norris y Roberto Durán.

Nacido el 18 de agosto de 1967 en Caleta Olivia, Santa Cruz, Castro construyó una extensa trayectoria profesional. Antes de alcanzar el campeonato mundial, había obtenido el título argentino mediano en 1990. Más adelante sumó títulos latinoamericanos del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), en 1999 y 2001.

Su última pelea profesional fue el 27 de enero de 2007, cuando derrotó por nocaut técnico en el segundo asalto a José Luis Herrera, en Mar del Plata. Ese regreso al ring había estado precedido por uno de los momentos más difíciles de su vida.

El accidente, la recuperación y su vuelta al ring

En junio de 2005, Castro sufrió un grave accidente automovilístico en Puerto Madero. El vehículo que conducía chocó contra un árbol y el boxeador padeció múltiples traumatismos.

Permaneció 23 días en coma en el Hospital Argerich. Después atravesó una recuperación que le permitió retomar su actividad y volver a competir.

En una entrevista publicada tras el accidente, contó que no recordaba lo sucedido ni los días cercanos al choque. También expresó su intención de dedicar más tiempo a su familia: “Quiero disfrutar más de la familia, de mis hijos, recuperarme y trabajar con más ganas”.

El gimnasio de Temperley que se convirtió en comedor

Después del retiro, Castro desarrolló una iniciativa vinculada con el deporte y la asistencia comunitaria. En 2020 abrió un gimnasio en Temperley, pero la pandemia de coronavirus modificó sus planes.

Decidió convertir el lugar en un comedor para ayudar a los vecinos que más lo necesitaban. El espacio, llamado “Locomotora Castro”, también quedó abierto a la práctica recreativa del boxeo, sin distinción de género ni edad.

Ese proyecto sumó una faceta comunitaria a una vida asociada al ring: el lugar pensado para entrenar se transformó también en un punto de encuentro y asistencia en el sur del conurbano bonaerense.