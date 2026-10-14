Inflación en América Latina: dónde quedó la Argentina y qué muestra la brecha

La Argentina quedó en el segundo lugar del ranking de inflación mensual de septiembre entre 15 países de América Latina, con una suba del 1,90%. Solo Venezuela registró un incremento mayor, del 8,40%, mientras que la mayoría de las economías relevadas presentó variaciones inferiores al 1%.

El IPC argentino volvió a quedar por debajo del 2%, aunque aumentó respecto del 1,7% de agosto. El resultado fue uno de los más bajos del año, pero la comparación regional muestra que el ritmo de aumento de los precios continúa por encima del de buena parte de los países analizados.

La diferencia también aparece al ampliar la mirada: la Argentina acumuló un 23,60% en los primeros nueve meses de 2026 y un 33,40% interanual. En ambas mediciones ocupó el segundo puesto del relevamiento, detrás de Venezuela.

El ranking de septiembre: solo tres países superaron el 1%

Además de Venezuela y la Argentina, únicamente Guatemala registró una inflación mensual superior al 1%, con una variación del 1,18%. Los otros doce países quedaron por debajo de ese umbral.

Bolivia ocupó el cuarto lugar, con un 0,85%, seguida por Brasil, con un 0,82%. Ambos tuvieron aumentos inferiores a la mitad del registro argentino. Uruguay quedó sexto, con un 0,54%.

Puesto País Inflación mensual 1 Venezuela 8,40% 2 Argentina 1,90% 3 Guatemala 1,18% 4 Bolivia 0,85% 5 Brasil 0,82% 6 Uruguay 0,54% 7 Honduras 0,48% 8 El Salvador 0,45% 9 México 0,42% 10 Chile 0,40% 11 Colombia 0,37% 12 República Dominicana 0,33% 13 Perú 0,14% 14 Costa Rica 0,11% 15 Paraguay 0,10%

Nueve de los quince países registraron variaciones inferiores al 0,5%. Paraguay presentó el menor aumento mensual de la muestra: la tasa argentina fue 19 veces la paraguaya.

El ranking comprende a las 15 economías relevadas y no representa a la totalidad de América Latina. Cuba, Nicaragua, Ecuador y Panamá no forman parte de la comparación.

La comparación con los vecinos que dimensiona la brecha

Uno de los contrastes más marcados surge al observar el acumulado de enero a septiembre. Paraguay registró en nueve meses una inflación del 1,90%, equivalente a la que la Argentina tuvo solamente en septiembre.

En ese período, el IPC argentino acumuló un 23,60%. Bolivia registró un 3,88%; Brasil, un 3,95%; Chile, un 4%; y Uruguay, un 4,21%. La variación argentina fue entre 5,6 y 6,1 veces la de esos cuatro países limítrofes.

La distancia se mantiene al considerar los últimos doce meses. Frente al 33,40% argentino, Bolivia presentó un 5,70%, el mayor registro interanual entre los vecinos. Luego se ubicaron Uruguay, con un 4,68%; Brasil, con un 4,58%; y Chile, con un 4,10%.

Paraguay registró un 1,70% interanual. De esta manera, la tasa argentina fue casi veinte veces la paraguaya en esa medición.

Los extremos del relevamiento y las proyecciones para octubre

Venezuela encabezó las tres comparaciones: además del 8,40% mensual, acumuló un 225,30% entre enero y septiembre y un 465,60% interanual.

Colombia y Honduras también presentaron variaciones superiores a las de varios países del relevamiento, aunque lejos de los registros argentinos. Colombia acumuló un 5,74% en nueve meses y un 6,29% interanual; Honduras, un 5,29% y un 6,28%, respectivamente.

En el otro extremo, Costa Rica registró una caída acumulada de precios del 0,39% entre enero y septiembre. Su variación interanual fue del 0,34%, la menor de la muestra.

Para la Argentina, los analistas consultados en el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central proyectan una inflación del 1,7% en octubre. Las estimaciones para todo 2026 se ubican entre el 30% y el 30,3%. Las próximas mediciones permitirán contrastar esas previsiones con la evolución efectiva de los precios.