El costo de vida vuelve a apretar: una familia necesitó más de $1,63 millones para no ser pobre

La Canasta Básica Total aumentó 1,7% en septiembre, mientras que el umbral de indigencia quedó en $738.690.

Una familia de cuatro integrantes necesitó en septiembre $1.632.505 para no quedar por debajo de la línea de pobreza, según los datos difundidos este martes por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Para cubrir exclusivamente las necesidades alimentarias y superar el umbral de indigencia, ese mismo hogar requirió $738.690.

Tanto la Canasta Básica Total (CBT) como la Canasta Básica Alimentaria (CBA) aumentaron 1,7% durante septiembre. El incremento quedó dos décimas por debajo de la inflación general, que fue del 1,9% en el mismo período.

Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM al analizar el último IPC, la inflación aceleró desde el 1,7% de agosto hasta el 1,9% en septiembre, acumuló 23,6% durante los primeros nueve meses de 2026 y alcanzó una variación interanual del 33,4%.

Dentro de ese índice, Alimentos y bebidas no alcohólicas aumentó 2%, por encima tanto del nivel general como de la evolución mensual de las canastas utilizadas para medir pobreza e indigencia.

Más de $1,63 millones para una familia de cuatro personas

El hogar utilizado habitualmente por el INDEC como referencia está compuesto por un varón de 35 años, una mujer de 31, un hijo de seis y una hija de ocho años.

Para esa familia, la CBT llegó exactamente a $1.632.504,69 en septiembre. Ese es el ingreso mensual necesario para superar la línea de pobreza de acuerdo con la valorización de bienes y servicios básicos.

Un mes antes, en agosto, el mismo hogar había requerido $1.605.497. En aquella medición, la canasta había aumentado 2,6%, casi un punto por encima de la inflación mensual de entonces.

En septiembre ocurrió lo contrario: el costo de la CBT subió 1,7%, frente al 1,9% del IPC.

La canasta total incluye los alimentos considerados indispensables y les agrega otros bienes y servicios no alimentarios, entre ellos indumentaria, transporte, educación, salud y distintos gastos vinculados con el hogar.

La Canasta Básica Alimentaria, utilizada para establecer la línea de indigencia, también aumentó 1,7% mensual. Para la familia de cuatro integrantes tomada como referencia, su valor alcanzó los $738.689,90.

En agosto había sido de $726.469, luego de registrar una suba mensual del 2,6%. La CBA determina cuánto necesita un hogar para adquirir el conjunto de alimentos que cubre requerimientos nutricionales básicos. Los ingresos inferiores a ese valor ubican al hogar debajo de la línea de indigencia utilizada por el organismo estadístico.

Las canastas suben más que el IPC en lo que va del año

Aunque durante septiembre las dos mediciones aumentaron menos que la inflación general, la comparación acumulada muestra otra relación.

Entre enero y septiembre, la Canasta Básica Total aumentó 24,7%, frente al 23,6% acumulado por el IPC. La diferencia es de 1,1 puntos porcentuales. La brecha es mayor en la canasta alimentaria: la CBA acumuló una suba de 25,3% durante los primeros nueve meses de 2026, 1,7 puntos por encima de la inflación general registrada en ese mismo período.

La diferencia también aparece cuando la comparación se realiza contra septiembre del año pasado. La CBT aumentó 38,7% interanual, mientras que la CBA avanzó 40%. En el mismo período, el Índice de Precios al Consumidor registró una variación del 33,4%.

Así, la canasta utilizada para medir pobreza aumentó 5,3 puntos porcentuales más que el IPC en doce meses, mientras que la correspondiente a indigencia lo hizo 6,6 puntos por encima.

#DatoINDEC Los precios al consumidor (#IPC) aumentaron 1,9% en septiembre con respecto de agosto y acumularon un alza de 23,6% en el año https://t.co/oZPDcvl43a https://t.co/GHL70MJJgx — INDEC Argentina (@INDECArgentina) October 13, 2026

Cuánto necesitó cada tipo de hogar

El monto cambia de acuerdo con la cantidad y edad de las personas que integran cada familia. Una persona adulta necesitó en septiembre $528.318,67 para superar la línea de pobreza y $239.058,22 para no ser considerada indigente.

Para un hogar de tres integrantes —una mujer de 35 años, su hijo de 18 y su madre de 61—, los valores fueron de $1.299.663,93 para la CBT y $588.083,22 para la CBA.

En una familia de cinco personas, integrada por dos adultos de 30 años y tres niños de cinco, tres y un año, la línea de pobreza ascendió a $1.717.035,68, mientras que la de indigencia llegó a $776.939,22.

Los nuevos valores de las canastas fueron publicados junto con el dato de inflación de septiembre. El IPC nacional aumentó 1,9%, mientras que el rubro Alimentos y bebidas no alcohólicas avanzó 2% y tuvo la mayor incidencia sobre el resultado mensual en todas las regiones del país salvo el Gran Buenos Aires. Allí, el principal aporte provino de Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles.

La división Vivienda encabezó las subas del mes con 3,1%, seguida por Educación, con 3%, Comunicación, con 2,5%, y Salud, con 2,4%.

El resultado llevó la inflación acumulada durante 2026 al 23,6%, mientras que la medición de los últimos doce meses quedó en 33,4%.

Qué muestran los últimos datos de pobreza

La actualización de las canastas no equivale a una nueva medición de la cantidad de personas pobres. Los últimos datos disponibles sobre incidencia de la pobreza corresponden al primer semestre de 2026.

Según el INDEC, el 32,3% de las personas que viven en los 31 aglomerados urbanos relevados se encontraba por debajo de la línea de pobreza durante ese período. A nivel de hogares, la proporción era del 24,4%. La indigencia alcanzaba al 7,5% de las personas y al 5,6% de los hogares.

Esos porcentajes se calculan comparando los ingresos registrados por la Encuesta Permanente de Hogares con el valor de las canastas correspondientes a cada región y composición familiar.