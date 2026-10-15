Ponzio respondió sobre Ramón Díaz y marcó la urgencia de River: “Hay que ganar”

Leonardo Ponzio evitó alimentar las versiones sobre un posible regreso de Ramón Díaz a River en 2027 y concentró su respuesta en la necesidad de conseguir resultados antes del cierre del Torneo Clausura. Después del empate 1-1 con Sarmiento en Junín, por el partido pendiente de la fecha 11, el entrenador remarcó que el presente deportivo debe resolverse antes de discutir la próxima temporada.

“La verdad respeto tu pregunta porque podía llegar. Vivo el hoy. River es hoy. Para proyectar lo que viene el año próximo, hay que ganar acá lo que queda. No puedo decir más. Si no vivís el hoy, después es tarde”, sostuvo en conferencia de prensa.

La declaración no incluyó una confirmación ni una desmentida sobre el futuro de Ramón Díaz. Ponzio trasladó el foco hacia un equipo que sigue noveno en la Zona B y necesita recuperar terreno para ingresar a los playoffs.

Las cuatro finales que le quedan a River

El punto obtenido en el estadio Eva Perón dejó al Millonario con 17 unidades, a una del ingreso a los puestos de clasificación y a cinco de los líderes de su zona. En la Tabla Anual ocupa el octavo lugar con 46 puntos, a seis de Independiente Rivadavia, cuando restan cuatro fechas de la fase regular.

Consultado sobre las posibilidades de pelear arriba en esa clasificación, Ponzio no dio por cerrada la disputa, aunque insistió en la necesidad de sumar.

“Ahora, tenemos cuatro finales y son más que importantes. Tenemos que seguir pensando en el hoy. A veces, viene bien sumar, pero siempre buscaremos los tres puntos”, señaló.

El entrenador valoró especialmente la reacción del segundo tiempo. Explicó que el gol de Julián Contrera, a los 14 minutos, alteró la planificación y llevó al equipo a intentar corregir sus errores con apuro. Según su análisis, después del descanso River encontró mayor claridad para generar espacios y atacar por adentro.

La falta de eficacia y el respaldo al plantel

Ponzio también respondió sobre las oportunidades que River no logró convertir. El equipo produjo varias llegadas y sufrió la anulación de un gol por una mano previa de Fausto Vera, pero el técnico sostuvo que la generación de situaciones es una base sobre la cual trabajar.

“Mientras que tengamos situaciones, no es preocupante. Las situaciones están. El juego lo tenemos”, afirmó. Aun así, reconoció que falta precisión en el instante de la definición y planteó la necesidad de insistir en los entrenamientos para mejorar la ejecución.

Su evaluación incluyó un respaldo al compromiso de los futbolistas. Destacó la calidad del plantel y aseguró que los jugadores buscan traducir ese potencial en resultados que respondan a las expectativas de los hinchas.

“Desde adentro veo que está todo encaminado para que este grupo triunfe”, expresó.

Correa, Almada y Pereyra, una alternativa desde el arranque

Entre las opciones para los próximos encuentros, Ponzio dejó abierta la posibilidad de que Ángel Correa, Thiago Almada y Lautaro Pereyra compartan una formación titular.

El entrenador explicó que prioriza la solidez al construir el equipo, pero consideró que cuenta con jugadores capaces de involucrarse tanto en la creación como en la recuperación de la pelota.

“Tenemos jugadores que se comprometen para jugar y recuperar, y puede ser una opción”, indicó. La alternativa quedó planteada para el tramo final del Clausura, en el que River todavía debe asegurar su ingreso a los playoffs.